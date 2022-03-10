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Ірпінь (319) евакуація (1927)

З Ірпеня евакуювали ще понад тисячу людей. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Понад 1 тисячу людей, з яких 100 дітей, допомогли врятувати в місті Ірпені поліцейські Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву МВС у Фейсбуці.

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"Сьогодні, 10 березня, правоохоронцям вдалося вивезти з окупації мирних жителів Ірпеня. Серед евакуйованих жителів - жінки, діти, особи з інвалідністю. В подальшому людей доставили у безпечне місце", - йдеться в повідомленні.
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по поводу цивильных...*** я своих не могу отправить в безпеку...сказали что будут до конца...грустно но что ты сделаешь будут значит потом не хер ныть...(
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10.03.2022 21:47 Відповісти
[Национальная] Полиция Украины эвакуирует гражданское русскоговорящее население, чтобы спасти людей от российских нацистов-убийц.
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11.03.2022 01:11 Відповісти
 
 