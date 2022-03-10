З Ірпеня евакуювали ще понад тисячу людей. ВIДЕО
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Понад 1 тисячу людей, з яких 100 дітей, допомогли врятувати в місті Ірпені поліцейські Київщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву МВС у Фейсбуці.
"Сьогодні, 10 березня, правоохоронцям вдалося вивезти з окупації мирних жителів Ірпеня. Серед евакуйованих жителів - жінки, діти, особи з інвалідністю. В подальшому людей доставили у безпечне місце", - йдеться в повідомленні.
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Денис Дмитриенко
показати весь коментар10.03.2022 21:47 Відповісти Мені подобається 1
2_homo_sapiens
показати весь коментар11.03.2022 01:11 Відповісти Мені подобається 0
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