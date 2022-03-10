Тероборона Полтавщини захопила 3 танки окупантів і передала їх ЗСУ. ВIДЕО
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Територіальна оборона Полтавщини захопила три танки окупантів та передала їх ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав Антон Геращенко
Він відзначив: "Сили самооборони Полтавської області захопили та передали на відновлення для подальшого використання Збройними силами України 3 танки загарбників, які найближчим часом стануть потужною складовою оборони наших рубежів!
Топ коментарі
+26 Skirmycius Skirmycius
показати весь коментар10.03.2022 23:20
+18 stels400
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+16 Олег Смуток 8713be8e
показати весь коментар10.03.2022 23:00
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https://twitter.com/babaikit/status/1501923959683571720
Поэтому запрет пересекать границу Украины на ближайшие 10 лет, даже из третьей страны. Граждане бывшей рф, т.е. каких либо ее "осколков", не могут попасть в Украину, и получить ее гражданство. За исключением тех, кто на момент капитуляции будет воевать против рф с оружием в руках, и членов их семей.
А повинно налагодити вишкіл сил тер. оборони. Створити з них регулярну армію. Знищувати ворога професійно, системно, ефективно. Вийти на Державний кордон України щонайменше за місяць.
Це виграшна тактика була задіяна британцями проти індонезійських повстанців після другої світової - треба не блокпостами охоплювати територію, а полювати на ворожі війська!