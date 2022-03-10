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Полтавщина (732) танк (1655) тероборона (334)

Тероборона Полтавщини захопила 3 танки окупантів і передала їх ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Територіальна оборона Полтавщини захопила три танки окупантів та передала їх ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав Антон Геращенко 

Він відзначив: "Сили самооборони Полтавської області захопили та передали на відновлення для подальшого використання Збройними силами України 3 танки загарбників, які найближчим часом стануть потужною складовою оборони наших рубежів!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ось, пацани, #баште їх", - гадяцька тероборона отримала NLAW. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
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10.03.2022 23:20
+18
Граница Сумской и Полтавской
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10.03.2022 22:54
+16
Ні один із союзників по НАТО так завзято не озброює ЗСУ як паРаша
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10.03.2022 23:00
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Окупанты уже в Полтавской области?
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10.03.2022 22:52 Відповісти
Граница Сумской и Полтавской
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10.03.2022 22:54 Відповісти
ну да. Временно захватывают несколько километров асфальта.
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10.03.2022 22:54 Відповісти
Нажаль так, просуваються, як би ми не раділи їх втратам.
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10.03.2022 23:19 Відповісти
Спробуй без Гугл перекладача.
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11.03.2022 02:30 Відповісти
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10.03.2022 22:52 Відповісти
И это самка всего 10 дней посмотрела телевизор. А что творится в головах которые его смотрят постоянно?....
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10.03.2022 23:01 Відповісти
абсолютно то же самое. Двуногие локомации с сорока семью хромосомами программируются за один день, и система уже не требует последующего обновления, и не поддаётся перепрограммированию.
Поэтому запрет пересекать границу Украины на ближайшие 10 лет, даже из третьей страны. Граждане бывшей рф, т.е. каких либо ее "осколков", не могут попасть в Украину, и получить ее гражданство. За исключением тех, кто на момент капитуляции будет воевать против рф с оружием в руках, и членов их семей.
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10.03.2022 23:14 Відповісти
может если ей другой телевизор показать , она ещё перепрограмируется , (но это может). Всётаки всего 10 дней. Но за основную массу, я полностью ЗА.
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10.03.2022 23:23 Відповісти
нет. Там в мозгу прожигается всё еще в детстве, и до конца жизни записывается на 47-ю хромосому. Бабок путина видел?? Вот это оно.
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10.03.2022 23:41 Відповісти
Так то уже зомби со стажем
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10.03.2022 23:47 Відповісти
Ну вот и ответ на вопрос - что делать с кацапами и надо-ли их брать в плен? Потому, что у самих кацапов таких вопросов не возникает - они убивают осознанно.
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11.03.2022 06:57 Відповісти
цеж т-62 чи я помиляюсь?
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10.03.2022 22:53 Відповісти
Т-80
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10.03.2022 22:58 Відповісти
з купольною баштою т-80?
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10.03.2022 23:10 Відповісти
то не купольна башта, а щитки на динамічному захисті
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10.03.2022 23:59 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Т-62А
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10.03.2022 23:13 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Т-80
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10.03.2022 23:14 Відповісти
На видео т-80б
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11.03.2022 03:14 Відповісти
Байрактар - название в тюрских языках знаменосца
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10.03.2022 22:56 Відповісти
а что за странная раскраска у танков?
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10.03.2022 22:56 Відповісти
совецкая ржавчина, сэр !
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10.03.2022 23:03 Відповісти
Хазяйські хлопці, молодці. Усе в сім'ю, усе в сім'ю
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10.03.2022 22:58 Відповісти
Не обязательно. У нас тоже техника есть. Очень много негодного хлама везет ваня в Украину.
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10.03.2022 23:14 Відповісти
Непридатним мотлохом воно стає після зустрічі з ЗСУ чи використання рукодупими кацапами. А у українців воно буде працювати як треба. Танки, ЗРК та інше дуже потрібно нам самим. Тому захоплене не треба нищити, а намагатися евакуювати до себе.
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10.03.2022 23:42 Відповісти
Ні один із союзників по НАТО так завзято не озброює ЗСУ як паРаша
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10.03.2022 23:00 Відповісти
Смерть цапам!
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10.03.2022 23:02 Відповісти
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10.03.2022 23:20 Відповісти
Дорогие коллеги сидят в 30метров, шаг влево, шаг вправо расстрел)
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11.03.2022 14:48 Відповісти
Щось таке враження, що у кацапів одні дебіли. Навіщо їхати до останньої краплі палива, а потім кидати техніку? Чи то покоління що виросло після масового вживання пива "Балтика" та "Клинское"? Чи замість вивчення бойових статутів вивчали як "Родину расхищать"?
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10.03.2022 23:22 Відповісти
По плану украинцы должны были ихние танки с цветами встречать, а не с джавелинами. Но что-то пошло не так. ***** правда об этом побоялись докладывать, потому планы никто менять не спешит.
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11.03.2022 00:01 Відповісти
Та да. У когось чув, що 5 млрд долярів витратили на 5-ту колону в Україні. Але гроші як завжди розікрали, а ***** доповіли, що усе буде добре.
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11.03.2022 00:08 Відповісти
Впевнений, що частина навіть дійшла до всіляких шуфричів/мураєвих, але це нічого не змінило в загальному суспільному настрої. Прозріли навіть ті, хто не прозрів після Криму.
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11.03.2022 08:26 Відповісти
тримайтесь земляки давіть цю гидоту
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11.03.2022 00:41 Відповісти
ВСУ вже отримали медалі за безперешкодний пропуск фашистів РФ через Державний кордон України. Чекає винагороди за фоторепортажі своїх "героїчних" дій в безпечному тилу.
А повинно налагодити вишкіл сил тер. оборони. Створити з них регулярну армію. Знищувати ворога професійно, системно, ефективно. Вийти на Державний кордон України щонайменше за місяць.
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11.03.2022 04:21 Відповісти
Сенаторы-республиканцы призвали президента США изменить решение и разрешить Польше передать Украине истребители МиГ-29 для борьбы с российским вторжением.
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11.03.2022 05:15 Відповісти
Краще хай тимчасово захоплюють територію але втрачають свої війська.
Це виграшна тактика була задіяна британцями проти індонезійських повстанців після другої світової - треба не блокпостами охоплювати територію, а полювати на ворожі війська!
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11.03.2022 05:25 Відповісти
 
 