Тероборона Полтавщини захопила 3 танки окупантів і передала їх ЗСУ. ВIДЕО

Територіальна оборона Полтавщини захопила три танки окупантів та передала їх ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав Антон Геращенко

Він відзначив: "Сили самооборони Полтавської області захопили та передали на відновлення для подальшого використання Збройними силами України 3 танки загарбників, які найближчим часом стануть потужною складовою оборони наших рубежів!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ось, пацани, #баште їх", - гадяцька тероборона отримала NLAW. ВIДЕО