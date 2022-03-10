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Економіка України стає на воєнні рейки, - Шмигаль. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Найближчими днями країни Європейського Союзу розглянуть питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Це питання стане одним з визначальних в історії Європи та Європейського Союзу на роки вперед.

Про це у відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з усім світом ми продовжуємо кувати нашу перемогу. Для цього економіка України стає на воєнні рейки. Енергетична безпека та робота критичної інфраструктури. Оборонно-промисловий комплекс. Агропромисловий комплекс. Логістика. Успішна робота цих секторів — це так само невід’ємні складові нашої перемоги", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, наразі одне з головних завдань Уряду - це проведення посівної в тих регіонах нашої країни, де немає активних бойових дій.

"Ми активізували нашу роботу з аграріями в цьому напрямку, аби Україна повністю забезпечила себе необхідною кількістю продовольства. Має бути відновлена робота підприємств харчової промисловості в тих областях, які зараз знаходяться не на передовій.

Хочу ще раз звернутись до бізнесу. Відновлюйте виробництва, де це можливо. Повертайте працівників", - сказав Шмигаль.

Читайте: Шмигаль розраховує, що швейцарські компанії припинять працювати в Росії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Украинская машина возмездия раскочегаривает свои движки. Тылы прикрыты, обеспечение вооружением поставлено на поток, абсолютная поддержка всего цивилизованного мира. Ублюдским фашистским кацапам Zвиздец.
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10.03.2022 23:06
+9
Украина получает такие финансы, которые некоторые страны в составе ЕС не видели за всю жизнь. Не думаю, что расчетливый Запад делает это впустую. Всё будет, просто займет больше времени, чем 2 недели.
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10.03.2022 23:09
+5


Kavkaz Center@newkc14

Нацразведка США: "Российские войска пренебрегают безопасностью мирного населения"

О, пиндоссы! Не вводите в заблуждение людей. Русские не пренебрегают безопасностью мирного населения, а целенаправленно бьют по мирному населения. Неужели и сегодня вы будете лицмерить, а?
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10.03.2022 23:12
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Нарешті. А ле знаючи вас, я би не був такий впевнений.
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10.03.2022 23:00 Відповісти
Розглянуть й на тому все закінчиться... Немає вже тієї ейфорії від обіцянок взяти Україну в ЄС, що була на початку відкритої війни.
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10.03.2022 23:03 Відповісти
Украина получает такие финансы, которые некоторые страны в составе ЕС не видели за всю жизнь. Не думаю, что расчетливый Запад делает это впустую. Всё будет, просто займет больше времени, чем 2 недели.
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10.03.2022 23:09 Відповісти
Дай бог, дай бог...
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10.03.2022 23:52 Відповісти
Украинская машина возмездия раскочегаривает свои движки. Тылы прикрыты, обеспечение вооружением поставлено на поток, абсолютная поддержка всего цивилизованного мира. Ублюдским фашистским кацапам Zвиздец.
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10.03.2022 23:06 Відповісти


Kavkaz Center@newkc14

Нацразведка США: "Российские войска пренебрегают безопасностью мирного населения"

О, пиндоссы! Не вводите в заблуждение людей. Русские не пренебрегают безопасностью мирного населения, а целенаправленно бьют по мирному населения. Неужели и сегодня вы будете лицмерить, а?
показати весь коментар
10.03.2022 23:12 Відповісти
кацапи цілеспрямовано знищують мирне населення, кацапи.
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10.03.2022 23:43 Відповісти
За рішенням генерального директора Юрія Гусєва ДК "Укроборонпром" готовий виплатити премії за викрадену бойову авіаційну техніку окупантів!

1 000 000 долларів США - за викрадений чи трофейний боєздатний літак.

500 000 долларів США - за захоплений військовий гелікоптер у робочому стані.

Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо видачу громадянства вільної країни!" - зазначається у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3322915
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10.03.2022 23:37 Відповісти
Кстати ,цыганам за украденную зенитку тоже может заплатить ?
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10.03.2022 23:39 Відповісти
Дайте вгадаю, а працювати ми всі будемо на тому 1 млн нових робочих місць, що створив Зеленський... На Великому Будівництві... Ой, в нас же війна, дороги не будують... І мільйона робочих місць небуло і не буде... Яка дурня, господи...
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10.03.2022 23:49 Відповісти
А сколько вообще масок у ЕС про всяк случай? (кроме ковидных).
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11.03.2022 00:29 Відповісти
На 8 році відкритої війни, економіка стає на воєнні рейки... занавєс
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11.03.2022 09:13 Відповісти
 
 