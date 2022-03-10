Економіка України стає на воєнні рейки, - Шмигаль. ВIДЕО
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Найближчими днями країни Європейського Союзу розглянуть питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Це питання стане одним з визначальних в історії Європи та Європейського Союзу на роки вперед.
Про це у відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Разом з усім світом ми продовжуємо кувати нашу перемогу. Для цього економіка України стає на воєнні рейки. Енергетична безпека та робота критичної інфраструктури. Оборонно-промисловий комплекс. Агропромисловий комплекс. Логістика. Успішна робота цих секторів — це так само невід’ємні складові нашої перемоги", - зазначив глава уряду.
За словами Шмигаля, наразі одне з головних завдань Уряду - це проведення посівної в тих регіонах нашої країни, де немає активних бойових дій.
"Ми активізували нашу роботу з аграріями в цьому напрямку, аби Україна повністю забезпечила себе необхідною кількістю продовольства. Має бути відновлена робота підприємств харчової промисловості в тих областях, які зараз знаходяться не на передовій.
Хочу ще раз звернутись до бізнесу. Відновлюйте виробництва, де це можливо. Повертайте працівників", - сказав Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Kavkaz Center@newkc14
Нацразведка США: "Российские войска пренебрегают безопасностью мирного населения"
О, пиндоссы! Не вводите в заблуждение людей. Русские не пренебрегают безопасностью мирного населения, а целенаправленно бьют по мирному населения. Неужели и сегодня вы будете лицмерить, а?
1 000 000 долларів США - за викрадений чи трофейний боєздатний літак.
500 000 долларів США - за захоплений військовий гелікоптер у робочому стані.
Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо видачу громадянства вільної країни!" - зазначається у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3322915