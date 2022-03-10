Економіка України стає на воєнні рейки, - Шмигаль. ВIДЕО

Найближчими днями країни Європейського Союзу розглянуть питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Це питання стане одним з визначальних в історії Європи та Європейського Союзу на роки вперед.

Про це у відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з усім світом ми продовжуємо кувати нашу перемогу. Для цього економіка України стає на воєнні рейки. Енергетична безпека та робота критичної інфраструктури. Оборонно-промисловий комплекс. Агропромисловий комплекс. Логістика. Успішна робота цих секторів — це так само невід’ємні складові нашої перемоги", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, наразі одне з головних завдань Уряду - це проведення посівної в тих регіонах нашої країни, де немає активних бойових дій.

"Ми активізували нашу роботу з аграріями в цьому напрямку, аби Україна повністю забезпечила себе необхідною кількістю продовольства. Має бути відновлена робота підприємств харчової промисловості в тих областях, які зараз знаходяться не на передовій.

Хочу ще раз звернутись до бізнесу. Відновлюйте виробництва, де це можливо. Повертайте працівників", - сказав Шмигаль.

Читайте: Шмигаль розраховує, що швейцарські компанії припинять працювати в Росії