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Зеленський (17431) хімічна зброя (299)

Я президент адекватної країни. Ніякої хімічної чи іншої зброї масового ураження тут не розробляли, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України відповів на слова Росії про хімічну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він сказав у своєму зверненні. 

"Я Президент адекватної країни та адекватного народу. І батько двох дітей. Ніякої хімічної чи будь-якої іншої зброї масового ураження  на моїй землі не розробляли. Весь світ це знає. І якщо Росія зробить щось подібне проти нас – отримає найжорстокішу санкційну відповідь", - заявив він. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
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11.03.2022 00:22
+4
Сорри - хутина с маленькой буквы
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11.03.2022 00:23
+3
Така в нього зараз робота - відосіки записувати. Добре що ЗСУ керують інші.
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11.03.2022 00:31
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Розміщення американських зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні - не обговорюється.
Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.
"Наявність комплексів означала би присутність американських військових для навчання Збройних сил України", - заявив Кірбі.
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11.03.2022 00:21 Відповісти
The Times высмеяла Путина в карикатуре о войне в Украине
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11.03.2022 00:22 Відповісти
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11.03.2022 00:22 Відповісти
Сорри - хутина с маленькой буквы
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11.03.2022 00:23 Відповісти
слово "санкционный" перед ответом явно лишнее...
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11.03.2022 00:23 Відповісти
а чи не могла би рф получити найжерсточайші санкції хоч раз на випередження, допоки ще не встигла зробити?
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11.03.2022 00:23 Відповісти
Опять санкционный ответ...
Око за око!!! Читайте древние книги!!!!
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11.03.2022 00:23 Відповісти
Надо запустить видео комиксы про хутина и его армию на весь мир .
Громить МИФ о сильной рашкиной армии .
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11.03.2022 00:28 Відповісти
так он и так в полях развевается гонять бмп 2 на джипе это только у нас могут https://twitter.com/i/status/1502000220703531011
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11.03.2022 00:31 Відповісти
В европейских СМИ надо больше инфы. Европейские СМИ ДО СИХ ПОР не хотят ссориться с рашей,
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11.03.2022 00:52 Відповісти
вон видос посылайте потом ещё будет с результатами уже вроде сан опубликовали видео с мародёрами из армии рф
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11.03.2022 01:00 Відповісти
П'ятий день українці мужньо борються з російською армією, яка вбиває дітей та мирних жителів. У ці дні прості українці виявляють неймовірний героїзм та любов до України - коли ми переможемо, про цю війну треба обов'язково зняти комедію.

Про це пише український видавець та письменник Олександр Красовицький.


Він опублікував неймовірний текст із мережі (наводимо без змін).

Коли ми переможемо, треба обов'язково зняти комедію про цю війну.

Так, саме комедію. Повний метр, який побачить увесь світ.

І про бандераавтомобіль, якому позаздрив би Бетмен.

І про гопніків, які захопили голіруч ворожий БТР.

І про циган, які вкрали танк у росіян.

І про бомжів, які збирали пляшки для коктейлів молотова.

І про бабуль, які шукали ворожі мітки і заодно замалювали по мікрорайону всі контакти закладчиків.

І про обісраних російських військових, яких гостинно прийняла добра українська бабця чаєм з пургеном, а тоді спалила одного прямо в уборній.

І про простого українського дядька, який голіруч з цигаркою в зубах переніс міну з дороги в лісопосадку.

І про те, як рашисти злякалися пам'ятника афганцям і обстріляли його.

І про те, як дівчина якомусь любителю слати дікпіки в месенджер дала номер рахунку для допомоги ЗСУ, а той переказав на нього гроші.

Як українські залізничники на Сумщині заманили ворожий бронетранспортер в тупик, і коли москвота "приїхала" - двох "туристів" пов'язали і здали теробороні.


І як голодні кцпскі солдатики крали продукти в супермаркетах.

І як ті дебіли прийшли прямо до відділення української поліції в Харківській області, щоб випросити трохи соляри, бо у них скінчилася.

І як русскій десант по старим картам спустився туди, де мав бути ліс, а опинився в голім полі і був тут же зразу пов'язаний.

І як одноразову десантуру скинули просто недалеко берега в Чорне море, а вода - 0 градусів, тероборона чекала на березі, щоб перестріляти, а непрохані гості самі передали власні м'ясо й кості рибам.

І як ворожий танк збив свій же гелікоптер.

І як у Миколаєві люди зловили і прив'язали мародера без штанів до стовпа, а поліцейський автомобіль, що приїхав на виклик, фарами підсвічував сраку.

І як власниця турагенції з організації сафарі в Занзібарі переказала передплату від російських клієнтів на допомогу українським військовим і скинула їм квитанції.

І про сафарі в Гадячі, коли їхала колона в Полтаву і заблукала, повернули на Гадяч, а там натрапили на наших мисливців, покидали танки й чухнули в ліс. А мужики відстрілювали їх по тому лісу.

Ще є баба Надя, як голос народу.

Якась добра жіночка, котра поміняла їжу на танк расіянській.

Дід Толя, який угнав БМП, причепивши його до свого трактора.

І як під Золотоношею впав ворожий літак, а люди усім селом ловили пілота, поки не спіймали.


І не забудьте про чела з Дніпра, який на**ав на мітку.

І про капітана Тараса Остапчука, який утопив яхту віцепрезидента концерну з виробництва зброї "Ростех" - російського олігарха Олександра Міхеєва, щоб помститися за обстріляний у Києві будинок, а іспанський суд його виправдав.

І про кіберугрупування Anonymous, хакери якого яке поклали державні сайти РФ, запустили в ефір гарну українську музику і в загальний доступ злили базу даних, яка містила телефони, пошту та імена співробітників міноборони росії.

І як грузини відмовилися заправити російський корабель і запропонували використати весла.

І про те, як цілий світ повторював: "Русский военный корабль, ИДИ НА**Й!"

Ні, Україна більше не сумна й пригнічена. Ніколи більше. Ніяких страждань. Честь, Гордість, Пам'ять для наших Героїв.

А ворогу - зневага цілого світу. Смішні й бридкі посіпаки хворого карлика.

Слава Україні!

P.S.; А в саундрек пустити лиш одне слово "паляниця", як його вимовляють перелякані
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11.03.2022 00:34 Відповісти
https://www.facebook.com/beba.tr/videos/326541606111684
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11.03.2022 00:41 Відповісти
Все это хорошо , но по детски
ВОЙНА информационная должна быть в западных СМИ . Материалы надо передавать свежие на европейских языках , чтобы любители хутина не перевирали тексты
В ЕС также промыты мозги рашкиной пропагандой против Украины . И даже сейчас новости у них про агрессии раши очень деликатные
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11.03.2022 00:58 Відповісти
Да они это знают, что никакой ни химической, ни ядерной зброи нет, и фашистов никаких нет, и всего того, что они придумывают про нас, тоже нет. Просто у этих ***** в голове заклинило, что без Украины, они исчезнут.
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11.03.2022 00:30 Відповісти
"Я президент адекватної країни".
Ну це він вже всіх протролив -і американців теж
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11.03.2022 01:01 Відповісти
Не можна критикувати. Воєнний стан. Але оце у нас називається "адекватний":

"Я Президент адекватної країни та адекватного народу. І батько двох дітей. Ніякої хімічної чи будь-якої іншої зброї масового ураження на моїй землі не розробляли. Весь світ це знає. І якщо Росія зробить щось подібне проти нас - отримає найжорстокішу санкційну відповідь", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/v3323775
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11.03.2022 00:30 Відповісти
Така в нього зараз робота - відосіки записувати. Добре що ЗСУ керують інші.
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11.03.2022 00:31 Відповісти
Якщо ти зіллєш країну перервою Я ТЕБЕ ПРОКЛЯНУ!! Й Твоїх дітей!
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11.03.2022 00:54 Відповісти
Повертайтесь до роботи, головне - посівна, відновлюйте бізнес. Післязавтра - хімічна атака.
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11.03.2022 00:59 Відповісти
Слабо працюємо з журналістами Євро і амер видань, мало відео в ютубі на англійській і інших мовах....

Люди хто знає мови долучайтесь не сидіть в цей час
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11.03.2022 01:04 Відповісти
 
 