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У зв‘язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень. ВIДЕО

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У зв‘язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДКП "Луцьктепло"

"У зв‘язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова. Відновлення роботи котелень - після стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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не хочу накаркати..але можливо і Львів буде обстріляно...
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11.03.2022 07:12 Відповісти
В Николаеве нацгвардеец с расстояния более 1000 метров точным пулеметным огнем ликвидировал российского снайпера, который уже несколько дней не давал покоя нашим бойцам.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной гвардии Украины.
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11.03.2022 07:14 Відповісти
Что примечательно, бомбят школы, дома, предприятия ...
За всё время не разбомбили ни одной теплосети. Это что бы мы больше потребляли газа?
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11.03.2022 07:16 Відповісти
На біса пустий аеродром розсріляли?
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11.03.2022 07:39 Відповісти
Они били по АРЗ "Мотор".
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11.03.2022 07:45 Відповісти
 
 