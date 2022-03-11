У зв‘язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень. ВIДЕО

У зв‘язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДКП "Луцьктепло"

"У зв‘язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова. Відновлення роботи котелень - після стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

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