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У зв‘язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень. ВIДЕО
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У зв‘язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДКП "Луцьктепло"
"У зв‘язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова. Відновлення роботи котелень - після стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.
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За всё время не разбомбили ни одной теплосети. Это что бы мы больше потребляли газа?