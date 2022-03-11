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У військовий аеродром Луцька влучило три ракети. Є один загиблий, кількість постраждалих уточнюється, - мер Поліщук. ВIДЕО
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Внаслідок атаки військ РФ по військовому аеродрому Луцька загинула одна особа.
Про це повідомив в своєму зверненні мер Луцька Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.
"Орієнтовно о 5.45 пролунало три вибухи, влучило три ракети в наш військовий аеродром. Є один загиблий. Інформація щодо постраждалих, їхньої кількості та ступеня тяжкості уточняється. На місці працює ДСНС", - зауважив він.
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Топ коментарі
+20 Підлога Маккартні
показати весь коментар11.03.2022 08:55
+10 Юрий Новак
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+8 sandr bak
показати весь коментар11.03.2022 09:14
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З подібним в Івано-Франківську вже розбираються. А як у Луцьку?
Что с пво проблемы