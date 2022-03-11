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армія РФ (13470) війна (56389) Луцьк (363) обстріл (21042) ракети (2787) Ігор Поліщук (6)

У військовий аеродром Луцька влучило три ракети. Є один загиблий, кількість постраждалих уточнюється, - мер Поліщук. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок атаки військ РФ по військовому аеродрому Луцька загинула одна особа.

Про це повідомив в своєму зверненні мер Луцька Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ. 

"Орієнтовно о 5.45 пролунало три вибухи, влучило три ракети в наш військовий аеродром. Є один загиблий. Інформація щодо постраждалих, їхньої кількості та ступеня тяжкості уточняється. На місці працює ДСНС", - зауважив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Попередньо, жертв внаслідок авіаудару військ РФ по Луцьку немає, - ОДА

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Интересно а если рукожопые кацапы шмальнут по територии Польшы, то гейропка опять тихо обеспокоится себе в штанишки?
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11.03.2022 08:55
+10
Вони кацапам повірять що то ми і виразять стурбованість...
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11.03.2022 08:59
+8
та по тій же причині,по якій стратегічний військовий об"єкт не прикритий ппо,і його обстрілюють як в тирі. за три останні роки для зміцнення обороноздатності було зроблено нуль цілих *** десятих,в пріоритеті були відосики,піар і боротьба з політичними оппонентами
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11.03.2022 09:14
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Интересно а если рукожопые кацапы шмальнут по територии Польшы, то гейропка опять тихо обеспокоится себе в штанишки?
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11.03.2022 08:55 Відповісти
Вони кацапам повірять що то ми і виразять стурбованість...
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11.03.2022 08:59 Відповісти
тихо обсеруться...
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11.03.2022 09:05 Відповісти
блін, ну не придурки?!!! Даємо росіянам інформацію про точність попадання, щоб вони запам'ятовували координати.....не потрібно і шпигунів
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11.03.2022 09:02 Відповісти
Коли вже наші вдарять по мацкві?..
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11.03.2022 09:33 Відповісти
Эти твари ищут наши самолеты
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11.03.2022 09:04 Відповісти
А чому у Луцьку сигнал повітряної тривоги подали тоді, як вже все сталося?
З подібним в Івано-Франківську вже розбираються. А як у Луцьку?
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11.03.2022 09:06 Відповісти
ракети летять дуже низько і радари їх не беруть ...
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11.03.2022 09:08 Відповісти
ну ті які в нас на озброєні..
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11.03.2022 09:49 Відповісти
та по тій же причині,по якій стратегічний військовий об"єкт не прикритий ппо,і його обстрілюють як в тирі. за три останні роки для зміцнення обороноздатності було зроблено нуль цілих *** десятих,в пріоритеті були відосики,піар і боротьба з політичними оппонентами
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11.03.2022 09:14 Відповісти
де пости попереднього спостереження на півночі області, якщо летять низько?
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11.03.2022 09:13 Відповісти
позавчора на півночі Од. обл. в 19.36 пройшла одна ракета з півдня ( з моря) , а десь біля 20.00 почалися вибухи в Житомирі..
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11.03.2022 09:52 Відповісти
Хтось може пояснити: в Україні що - немає ракетних військ? Чи на кацапстані немає своїх обласних центрів з аеродромами та іншими об'єктами інфрастуктури? Здається, це цілком очевидно - допоки їхнє населення не почне відчувати те, що відчуваємо ми, про жодне припинення війни годі й мріяти.
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11.03.2022 09:32 Відповісти
Гуглим: удар по Миллерово, удар по Таганрогу. ОТР Точка-У в ВСУ. Особое внимание-дальность действия.
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11.03.2022 09:39 Відповісти
є мабуть одне пояснення у них небо закрите ПРО та ПВО , а в нас небо "прохідний двір"...а зайшовши на нашу територію кацапи ще й буками прикрили...
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11.03.2022 09:47 Відповісти
Это только у меня такое ощущение
Что с пво проблемы
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11.03.2022 10:49 Відповісти
 
 