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Авіаудар військ РФ по Дніпру: пожежу на взуттєвій фабриці локалізовано на площі 500 м кв. ВIДЕО
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Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу у будівлі взуттєвої фабрики в Новокодацькому районі Дніпра, яка виникла внаслідок авіаудару військ РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Оперативна інформація. Дніпропетровська область. О 08:45 пожежу будівлі взуттєвої фабрики в Новокодацькому районі м. Дніпро, яка виникла внаслідок авіаудару локалізовано на площі 500 м кв", - інформують рятувальники.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки авіаудару військ РФ по Дніпру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Топ коментарі
+9 Константин См
показати весь коментар11.03.2022 09:27
+9 Fidel Desperado
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+5 Сергей Исаков
показати весь коментар11.03.2022 09:30
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Будь ласка, зачекайте...
Якщо я правильно розумію, це ракетний удар.
які знаходяться на 15 км далі