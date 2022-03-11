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Авіаудар військ РФ по Дніпру: пожежу на взуттєвій фабриці локалізовано на площі 500 м кв. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу у будівлі взуттєвої фабрики в Новокодацькому районі Дніпра, яка виникла внаслідок авіаудару військ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Оперативна інформація. Дніпропетровська область. О 08:45 пожежу будівлі взуттєвої фабрики в Новокодацькому районі м. Дніпро, яка виникла внаслідок авіаудару локалізовано на площі 500 м кв", - інформують рятувальники. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки авіаудару військ РФ по Дніпру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
На цій взуттєвій фабриці "правасєкі савмєстна с фашиствующим батальоном Азов"робили черевики зі шкіри руZZко-"гаварящіх" немовлят? чи що?
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11.03.2022 09:27
+9
Таки да! Я лично у них купил несколько пар. Отличная обувь! Только при ходьбе они не скрипят, а гнут матюки
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11.03.2022 09:31
+5
Чому всі пишуть, що це авіаудар? Хіба над Дніпром вже спокійно літають бомбардувальники?
Якщо я правильно розумію, це ракетний удар.
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11.03.2022 09:30
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На цій взуттєвій фабриці "правасєкі савмєстна с фашиствующим батальоном Азов"робили черевики зі шкіри руZZко-"гаварящіх" немовлят? чи що?
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11.03.2022 09:27 Відповісти
Таки да! Я лично у них купил несколько пар. Отличная обувь! Только при ходьбе они не скрипят, а гнут матюки
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11.03.2022 09:31 Відповісти
Із трусікаф православного распятага младєнца !
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11.03.2022 15:24 Відповісти
Ох,не туди кацапи врепали. Якби влучили по мєнорі-в нас вже назавтра була б і ядерна зброя,не те що «петріоти»...
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11.03.2022 09:29 Відповісти
Таке враження, що вони своїми "високоточними" ракетами бахнули аби куди, щоб психологчно тиснути...
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11.03.2022 09:32 Відповісти
Там рядом тяжмаш и коксохим
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11.03.2022 09:35 Відповісти
Там поряд друга робоча.
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11.03.2022 09:54 Відповісти
таки-да надо было не в минору бабки гоев вбухивать , а договориться с собратьями по вере о закупке "железного купола" ну а потом уж строить что-то грандиозное. безверным ордынцам по барабану синагога или православный храм
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11.03.2022 09:50 Відповісти
Бабин Яр ковтнули. Думаєш на Мінору зреагують?
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11.03.2022 09:55 Відповісти
Ще й як зреагують. Впевнений.
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11.03.2022 09:59 Відповісти
Чому всі пишуть, що це авіаудар? Хіба над Дніпром вже спокійно літають бомбардувальники?
Якщо я правильно розумію, це ракетний удар.
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11.03.2022 09:30 Відповісти
Ракетний. Судячи з вибуху-іскандер
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11.03.2022 09:33 Відповісти
Ракетний. З одного літака неможливо скинути 3 бомби приблизно в один район з проміжком часу у 10 хв.
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11.03.2022 10:11 Відповісти
Бо *****,є *****!!!
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11.03.2022 09:47 Відповісти
Промазали суки
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11.03.2022 09:47 Відповісти
Рукожопі орки стріляли по складах у Краснопіллі
які знаходяться на 15 км далі
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11.03.2022 12:37 Відповісти
 
 