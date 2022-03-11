Сьогодні відкривають нові гуманітарні коридори: Верещук озвучила маршрути. ВIДЕО

З Маріуполя до Запоріжжя. Через Портівське, Мангуш, в обхід Нікольського, Республіка, Розівка, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя. По всьому маршруту буде обов'язкове розмінування. Крім того, із Запоріжжя виїде колона автобусів з гуманітарним вантажем на Маріуполь.