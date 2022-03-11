УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9846 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
4 334 14
війна (56389) евакуація (1927) Верещук (605) гуманітарний коридор (168)

Сьогодні відкривають нові гуманітарні коридори: Верещук озвучила маршрути. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Україні відкривають нові гуманітарні маршрути. Маршрути планують з Маріуполя, Волновахи, Енергодара, Ізюма, Бучі, Гостомеля, Микуличина, Андріївки, Макарова, Бородянки.

Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

Нові гуманітарні коридори

  • З Маріуполя до Запоріжжя. Через Портівське, Мангуш, в обхід Нікольського, Республіка, Розівка, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя. По всьому маршруту буде обов'язкове розмінування. Крім того, із Запоріжжя виїде колона автобусів з гуманітарним вантажем на Маріуполь.

  • З міста Пологи Запорізької області до Запоріжжя. Через Токмак, Василівку, Кам'янське, Запоріжжя. Із Запоріжжя виїдуть автобуси для евакуації.

  • З Волновахи до Покровська. Через Валер'янівку, Новоандріївку, Кирилівку, Вугледар.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З Ірпеня евакуювали ще понад тисячу людей. ВIДЕО

  • З Енергодара до Запоріжжя. Через Дніпрорудне та Василівку.

  • З Ізюма Харківської області до міста Лозова. Через Малу Камишеваху, Барвенково, Близнеці. Автобуси виїдуть з Лозової, також планують постачання гуманітарного вантажу.

  • З Бучі до Києва. Через Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Білгородку. Автобуси для евакуаії відправлять з Києва.

  • З Гостомеля до Києва. Через Бучу, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Петрушки, Білгородку.

  • Козаровичі-Київ.

  • Микуличин-Київ.

  • Андріївка-Житомир.

  • Макарів-Житомир.

  • Бородянка-Житомир.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Как можно? Мадам знает толк в эвакуациях
показати весь коментар
11.03.2022 09:38
+3
Це якесь нове знущання? Кожного дня розказує про "зелений коридор" для Маріуполя, якого не існує
показати весь коментар
11.03.2022 09:44
+3
Хто цій зеленій парасольці донесе, що коридор зеленіє тоді, коли його ЗСУ робить а не домовленості.
показати весь коментар
11.03.2022 09:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если тема не пойдёт - Верещук надо будет заменить на более умного менеджера
показати весь коментар
11.03.2022 09:37 Відповісти
Как можно? Мадам знает толк в эвакуациях
показати весь коментар
11.03.2022 09:38 Відповісти
Вот что бывает , когда берут плохих политтехнологов 😀😀😀будут ржать годами
показати весь коментар
11.03.2022 09:49 Відповісти
Главное, побольше веселых смайликов! Это же как раз тот момент, когда можно веселиться. Как могут люди скатываться в такое скотство - загадка.
показати весь коментар
11.03.2022 09:56 Відповісти
Це якесь нове знущання? Кожного дня розказує про "зелений коридор" для Маріуполя, якого не існує
показати весь коментар
11.03.2022 09:44 Відповісти
Чисто стратегически эвакуация это плохо. Мы так можем до Львова всей страной доэвакуироваться. Но по человечески жаль людей. Но такая цена призыва руского мира...
показати весь коментар
11.03.2022 09:53 Відповісти
Рашисти створюють спочатку гуманітарну катастрофу у населеному пункті, після чого вже необхідно вивозити населення, щоб люди не помирали від холоду і голоду. Далі населений пункт піддають обстрілам остаточно знищуючи всіх і все. Якась безвихідна ситуація виходить, бо людей треба рятувати, міста в такому випадку втрачаються. Рашисти діють як терористи і з цим поки нічого не вдіяти(((
показати весь коментар
11.03.2022 10:38 Відповісти
Я это понимаю. Но, не порали этой су... заткнуться, со своей дезинформацией?
показати весь коментар
11.03.2022 11:19 Відповісти
Хто цій зеленій парасольці донесе, що коридор зеленіє тоді, коли його ЗСУ робить а не домовленості.
показати весь коментар
11.03.2022 09:53 Відповісти
москалів можно якось підловити на їх западлі? Ми знаємо що якщо оголошується коридор для евакуації вони одразу підтягуються туди, їбашать і намагаються по маршруту коридора залізти в місто. Може об'явити і коли вони підлізуть роз'їбашити їх *****?
показати весь коментар
11.03.2022 10:49 Відповісти
От цікаво,якщо Верещук організовує ці "коридори",то відповідальність за вбитих цивільних під час виходу,теж на ній ?
показати весь коментар
11.03.2022 10:53 Відповісти
Таке враження, начебто вона спеціально дезінформує, діючи ворогу на руку, наражаючи людей на небезпеку 🤔
показати весь коментар
11.03.2022 11:23 Відповісти
Русские фашисты дают коридоры только в свою парашу - откуда людям выхода уже не будет.
показати весь коментар
11.03.2022 11:22 Відповісти
 
 