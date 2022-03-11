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"Здайте оружие и выберите жизнь", - беззбройний батько семи дітей - російським окупантам. ВIДЕО

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Російські окупанти в розмові з батьком семи дітей пояснили, що не можуть піти просто так, бо тоді їх вважатимуть дезертирами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з таким поясненням російських окупантів опублікований в соцмережах. На запису видно, кілька озброєних окупантів та групу цивільних українців.

Один з мирних мешканців закликав росіян здати зброю та "выбрать жизнь".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 353 танки, 1165 броньованих машин, 57 літаків, 83 гелікоптери

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+47
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11.03.2022 10:00
+26
Мужик Герой!
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11.03.2022 09:58
+26
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11.03.2022 10:00
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Смерть цапам! Не мають вони ніякого права на життя!
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11.03.2022 09:57 Відповісти
а так их уже считают военными преступниками фашистами нацистами и рашистами убийцами террористами.. если быв мире отлавливали бы везде таких вояк то отмазка в стиле мы выполняли приказы-не срабатывала бы и их просто бы вешали или расстреливали... ОБЯЗАНЫ ДАВНО ЫБТЬ ВЫРАБОТАНЫ ПРАВИЛА ЗЩАКОНЫ ОБЩЕМИРОВЫЕ ВЕДЕНИЯ ВОЙН ТАКЖЕ ЧЕТКО ПРОПИСАНЫ ЗАПРЕТЫ И НАКАЗАНИЕ СМЕРТЬ КТО НАРУШИТ ЭТИ ЗАПРЕТЫ.. не убивать мирное население не грабить не насиловать не бомбить гражданскую инфраструктуру дороги мосты больницы роддома.. давать время на вывоз раненых убитых с поля боя вывоз детей женщин инвалидов пожилых... доставка еды воды провианты.. дать время на похоронные обряды и требы по религиям...
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11.03.2022 10:20 Відповісти
Да все давно написано. в уставе ООН. Но кто ж будет выполнять? Это война на уничтожение, или Вы этого так и не поняли? Нет на такой войне правил, ВСЕ МЕТОДІ ИСТРЕБЛЕНИЯ ВРАГА ХОРОШИ!!!! Єто нужно понять и ЗАПОМНИТЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!!!!
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11.03.2022 11:03 Відповісти
Мужик Герой!
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11.03.2022 09:58 Відповісти
Баптист 100%, або з інших недержавних..
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11.03.2022 10:15 Відповісти
Он то, может и баптист, а те, что с оружием - баб бздисты.
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11.03.2022 13:27 Відповісти
Через вісім годин...мы заблуділісь...єхалі на учєнія...
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11.03.2022 09:59 Відповісти
это кацапский биомусор, подлежит уничтожению...с ними не надо разговаривать....
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11.03.2022 09:59 Відповісти
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11.03.2022 10:00 Відповісти
Уинстон, как всегда, отжигает!
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11.03.2022 13:28 Відповісти
та толпой накинутся и разорвать их
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11.03.2022 10:00 Відповісти
Слухай, вояко! Дядько і кілька бабів розірвуть голими руками кучу військових з автоматами? Краще жувати ніж говорити.
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11.03.2022 10:57 Відповісти
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11.03.2022 10:00 Відповісти
Так вот откуда вся ета идея пошла
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11.03.2022 10:03 Відповісти
Скрепа
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11.03.2022 12:40 Відповісти
Нужно уговорить их заставить сдать оружие, а потом как собак расстрелять нахер 2 раза. А все файлы видеофиксации удалить и сказать шо так и было
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11.03.2022 10:01 Відповісти
Якщо хочеш дай відповідь - чим людина відрізняється від скота ?
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11.03.2022 10:04 Відповісти
Есть такие, что мирных и безоружных ***** бы растреляли. Ради своего удовольствия. Таких убивать нужно даже если сдадутся. А более менее человекоподобных убивать только в бою, а если сдаются, то нельзя. Иначе мы сами станем москальским подобием нелюдей.
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11.03.2022 10:04 Відповісти
Якось так. Але без реклами. Якщо хтось з них стріляв в небо, то точно йому можна гарантувати життя, по ситуації, як хто що заслужив. Іншими словами - хочеш убити чи катувати окупанта, зроби це тихо, спокійно без "піару"
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11.03.2022 10:23 Відповісти
Орки обирають "Вбивати". Тільки коли потраплять у полон, почнуть розповідати казочку про "нас обманулі", "ми нє зналі", "ми самі в ужасє от проісходящєго".
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11.03.2022 10:01 Відповісти
для тех кто сделал не правильный выбор .вот как делает ВСУ .просто и беспринципиально

https://twitter.com/i/status/1501631638345854993
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11.03.2022 10:02 Відповісти
Рашинські зомбі прийшли вбивати мирних людей , дітей та жінок , так як воювати з нашими військовими , вони просто бояться 😠
Бидло недорозвинене і кацапня повинні зникунути на землі ,бо це ходячі мертв'яки і потвори , які лізуть до нас , навіть не розуміючи для чого 😡
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11.03.2022 10:02 Відповісти
Орков нужно предупреждать еще на границе знаками и тд. Если сдаются то берем их в плен. Если же они дошли до какого то населенного пункта с оружием то шанса уже такого им не давать и пускай не поют что они не знали, заблудились и тд
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11.03.2022 10:06 Відповісти
Может листовки с призывами сдаваться и переходить на сторону освободительной кацапской армии против режима хутина разбрасывать с недорогих беспилотников ?
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11.03.2022 10:06 Відповісти
НЕВІДОМОМУ СПРАВЖНЬОМУ ЧОЛОВІКУ-РЕСПЕКТ...
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11.03.2022 10:07 Відповісти
А чому вони з білими пов'язками? Прикидаються, що здаються?
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11.03.2022 10:08 Відповісти
полнейшая глупость это и позор мыролюбной власти. ну завалила бы русня этого человека, а кто будет кормить его 7 детей. Это в киеве можно пойти и купить покушать что нибудь в магазине, а населенные пункты находящиеся в окупации с 24 числа? у людей давно кончились и деньги и продукты. и что самое интересное местные власти смогли активно эвакуировать за границу только себя и свои семьи. так же самое и с оружием. С полной ответственностью заявляю по югу его было роздано 0 едениц.
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11.03.2022 10:16 Відповісти
Я вже говорив, що Гундосий проїбав підготовку до війни, а мені тут одразу ж почали закидати, що я - врах. Так, підготовку пройобано. І це треба було робити ще задовго до повідомлень британської та американської розвідок. Два з половиною роки ці муфлони займались *******, грабували казну і "ковідний" фонд, питаннями обороноздатності країни та розвитком армії ніхто не займався, а всі гроші заради хайпу катали в асфальт. А зараз, бачте, не на часі про це згадувати. Та вам же, *****, це все і потім буде не на часі, бо після перемоги України будете цілувати свого Гундосого в сраку за те, шо он такой маладєц і всєх пабєділ. Просто уявіть, скількох жертв можна було б уникнути, якби у наших містах була облаштована ППО, а не гарні дороги. А зараз він, бачте, гєрой - НАТО строжить.
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11.03.2022 10:39 Відповісти
а ТЫ ГЕРОЙ-ЛЮБОВНИК НЕБОЙСЬ ****** СРАЗУ В ПОЛЬШУ? ИЛИ ПАРТИЗАНИШ СЕЙЧАС НА ЮГЕ? НЕТ, А ТЫ ПРОСТО ********* ГАНДОН))) мы так и знали))))
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11.03.2022 11:05 Відповісти
Ну чого ж дезертири? Пішли і коцнули вимлядків(здогадайтесь де стоїть бувква "б") пуйловських тоді станете героями.
Хоча це ж потрібно мати свідомість.
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11.03.2022 10:21 Відповісти
Нет ,никакой жизни этим тварям ,только СМЕРТЬ !
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11.03.2022 10:26 Відповісти
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11.03.2022 10:34 Відповісти
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11.03.2022 11:28 Відповісти
За заклики до росіян вже час саджати у дурку, або хоча б давати інвалідність.
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11.03.2022 10:59 Відповісти
Попытка уговорить крокодила перестать быть крокодилом...
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11.03.2022 11:49 Відповісти
Это кстати еще плюс-минус в адеквате, но боятся, что станут дезертирами, как те пленные, что боятся в РФ возвращаться и правильно делают... Другой вопрос, у пацанов оружие в руках, ну так дозрейте и подымите его против путинской власти.
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11.03.2022 13:11 Відповісти
"Не вірю у силу слова я, а вірю в силу пі*дюлей" ©
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11.03.2022 15:02 Відповісти
Дуже важливий приклад того, яку мотиваційну роботу повинна проводити Україна серед окупантів.

Тим з них, хто обирає життя, ми повинні допомогти максимально - наприклад, дати їм можливість перечекати тут, доки не впаде путінський режим, щоб цих людей не знищили в РФ. Можливо, навіть дати їм політичний притулок у нас. Фактично, вибравши не смерть, а життя, ці люди стають нашими союзниками.

Але тим із них, хто обирає смерть, нам доведеться допомогти загинути (максимально швидко).

Детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html
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12.03.2022 01:34 Відповісти
 
 