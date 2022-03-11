"Здайте оружие и выберите жизнь", - беззбройний батько семи дітей - російським окупантам. ВIДЕО

Російські окупанти в розмові з батьком семи дітей пояснили, що не можуть піти просто так, бо тоді їх вважатимуть дезертирами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з таким поясненням російських окупантів опублікований в соцмережах. На запису видно, кілька озброєних окупантів та групу цивільних українців.

Один з мирних мешканців закликав росіян здати зброю та "выбрать жизнь".

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