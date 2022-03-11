"Здайте оружие и выберите жизнь", - беззбройний батько семи дітей - російським окупантам. ВIДЕО
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Російські окупанти в розмові з батьком семи дітей пояснили, що не можуть піти просто так, бо тоді їх вважатимуть дезертирами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з таким поясненням російських окупантів опублікований в соцмережах. На запису видно, кілька озброєних окупантів та групу цивільних українців.
Один з мирних мешканців закликав росіян здати зброю та "выбрать жизнь".
Топ коментарі
+47 Aaron Smith d492e1f2
показати весь коментар11.03.2022 10:00
+26 Leon Renk bcc9a743
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+26 клаус хаус
показати весь коментар11.03.2022 10:00
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https://twitter.com/i/status/1501631638345854993
Бидло недорозвинене і кацапня повинні зникунути на землі ,бо це ходячі мертв'яки і потвори , які лізуть до нас , навіть не розуміючи для чого 😡
Хоча це ж потрібно мати свідомість.
Тим з них, хто обирає життя, ми повинні допомогти максимально - наприклад, дати їм можливість перечекати тут, доки не впаде путінський режим, щоб цих людей не знищили в РФ. Можливо, навіть дати їм політичний притулок у нас. Фактично, вибравши не смерть, а життя, ці люди стають нашими союзниками.
Але тим із них, хто обирає смерть, нам доведеться допомогти загинути (максимально швидко).
Детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html