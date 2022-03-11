Внаслідок авіаудару військ РФ по Луцьку загинуло двоє військових, шестеро поранених, - глава ОДА Погуляйко. ВIДЕО

Двоє військовослужбовців загинули, шестеро дістали поранень унаслідок авіаудару російських військ по аеродрому м. Луцьк уранці у п'ятницю.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці приблизно о 5:45 11 березня стався обстріл чотирма ракетами, які, за оцінками, були випущені з бомбардувальника армії РФ по об'єктах військового аеродрому Луцька. На жаль, є людські втрати. Інформація про загиблих наразі: виявлено двох загиблих військовослужбовців. Поранених різного ступеня тяжкості шестеро", - сказав Погуляйко.

За словами голови обладміністрації, наразі триває розчищення завалів на місці авіаудару. Решту інформації він пообіцяв повідомити пізніше.

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