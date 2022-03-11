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Внаслідок авіаудару військ РФ по Луцьку загинуло двоє військових, шестеро поранених, - глава ОДА Погуляйко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Двоє військовослужбовців загинули, шестеро дістали поранень унаслідок авіаудару російських військ по аеродрому м. Луцьк уранці у п'ятницю.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці приблизно о 5:45 11 березня стався обстріл чотирма ракетами, які, за оцінками, були випущені з бомбардувальника армії РФ по об'єктах військового аеродрому Луцька. На жаль, є людські втрати. Інформація про загиблих наразі: виявлено двох загиблих військовослужбовців. Поранених різного ступеня тяжкості шестеро", - сказав Погуляйко.

За словами голови обладміністрації, наразі триває розчищення завалів на місці авіаудару. Решту інформації він пообіцяв повідомити пізніше.

Читайте також: У військовий аеродром Луцька влучило три ракети. Є один загиблий, кількість постраждалих уточнюється, - мер Поліщук. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Може не треба про результати обстрілів так докладно?
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11.03.2022 10:07
+9
Як не хватає нам ПВО і винищувачів.
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11.03.2022 10:13
+5
Кацапам і навідники не треба. Самі все розкажем у фб. Нахера оце видавати в ефір?
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11.03.2022 10:16
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Може не треба про результати обстрілів так докладно?
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11.03.2022 10:07 Відповісти
Кацапам і навідники не треба. Самі все розкажем у фб. Нахера оце видавати в ефір?
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11.03.2022 10:16 Відповісти
Які у сраку навідники?! Це ракети що б'ють по координатах, які отримуються з космічних супутників.
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11.03.2022 11:01 Відповісти
Ті навідники що докладають результати бомбардуваннь для коректування подальших ударів
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11.03.2022 11:17 Відповісти
Коректувальники потрібні для артилерії та РЗСВ, бо вони можуть допомогти виправити похибки розрахунків. Для "високоточних" ракет таке не потрібно.
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11.03.2022 11:49 Відповісти
и вообще..почему на посадах ОДА гражданские???, обозвали военной администрацией и все???, так просрут все областя...командовать обязаны военные!!!
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11.03.2022 10:44 Відповісти
Та він ветеран ато, мєнт з Маріуполя.
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11.03.2022 10:50 Відповісти
ИА Панарама - это шутливые новости
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11.03.2022 10:24 Відповісти
почему военные были не в укрытиях? может их там не было, а может и тревоги не было?
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11.03.2022 10:10 Відповісти
Ти задаєш багато запитань.
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11.03.2022 10:18 Відповісти
ДСП (дежурный по стоянке подразделения) на аэродроме методом патрулирования охраняет аэродромную стоянку эскадрильи. Кругом один бетон и не успеешь добежать до укрытия без предварительного сигнала про налет.
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11.03.2022 10:26 Відповісти
Не було сирени.
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11.03.2022 10:51 Відповісти
Як не хватає нам ПВО і винищувачів.
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11.03.2022 10:13 Відповісти
Путлєр клятий в агоніі , від того , що ураінці не здаються 😡
не дочекаєшся , ходячий мертв'як !!
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11.03.2022 10:17 Відповісти
бійці ще більш вмотивовані будуть з Волинського напрямку,якшо сунуться білоруські війська
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11.03.2022 10:20 Відповісти
білоруси думають ,шо вони відсидяться..тільки шо на Бєлсаті Франак Вєчорка теж говорив.що не відсидяться--білоруси зобовязані прийняти рішення з ким вони..навіть каже за кордоном ,ті шо тікають з білорусі до них ставлення не є позитивне
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11.03.2022 10:26 Відповісти
Ото менше триндіть по тєлєку хто і що завозить, куди, де ремонтують.
Піарщики.
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11.03.2022 10:32 Відповісти
НАВІЩО КРИЧАТИ НА ВЕСЬ СВІТ,,НАМ ДАЮТЬ ЛІТАКИ,, ОТО І ПРИЛЕТІЛО НА ЗАХІДНУ УКРАЇНУ НА АЕРОДРОМИ.ДУМАЙТЕ ВІЙСЬКОВИМИ МОЗГАМИ А НЕ ГРАЖДАНСЬКИМИ.БАРАНИ
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11.03.2022 10:51 Відповісти
А куда делись локатори обнаружения, где пво прикрития, кто за єто будет отвечать
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11.03.2022 12:16 Відповісти
 
 