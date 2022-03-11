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Домовленостей із окупантами про "зелений коридор" для дітей, жінок та літніх людей із Чернігова поки що немає, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявляє, що поки що немає домовленостей із окупантами про організацію "зеленого коридору" для дітей, жінок та літніх людей із Чернігова.

"У разі, щойно буде домовленість із ворогом щодо можливості організації "зеленого коридору", ми спільно з містом організуємо евакуацію людей. На сьогодні таких домовленостей немає", - розповів він у зверненні у соціальних мережах у п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що для організації евакуації необхідні гарантії від російських військ не обстрілювати колони.

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"На сьогодні безпечніше перебуває у підвалі, ніж в автобусі їхати на зустріч смерті", - наголосив Чаус.
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Ігор Сапожко

14 ч. ·

Трагічна звістка про загибель від рук нелюдів-агресорів колишнього секретаря Броварської міської ради та депутата БМР 7-го скликання

(ВО "Свобода") Олексія Здоровця надійшла сьогодні...
Він загинув у окупованій Новій Богданівці, де жив з дружиною та маленьким сином.

Те, що творять ці мерзотники на нашій землі - це злочин проти людства!

Від Броварської міської ради, виконавчого комітету, від себе особисто, від усіх, хто знав Олексія, висловлюю щире співчуття родині та близьким...

Не забудемо!
Не пробачимо!
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11.03.2022 10:20 Відповісти
а может и не нужно договариваться, что бы никто не знал, вывозить не всех сразу, а по несколько человек
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11.03.2022 10:20 Відповісти
Все выезды из города перекрыты орками
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11.03.2022 10:41 Відповісти
Ху#ло не дасть коридор. Він хоче знищити всіх Українців. Ваті пропонує коридор в парашу. Це геноцид. Пора зрозуміти.
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11.03.2022 10:22 Відповісти
нема і не буде.москалі підлі це навіть не тварини, а помилка еволюції
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11.03.2022 10:27 Відповісти
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11.03.2022 10:35 Відповісти
Получается, Чернигов, окружён, это очень Хреново
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11.03.2022 11:08 Відповісти
 
 