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У Херсоні ворог готується до оборони, але наша пропозиція здадится у полон ще актуальна, - Кім. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Херсоні ворог починає готуватися до оборони, але сьогодні ще діє пропозиція про те, щоб російські солдати здавалися в полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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"Сьогодні була спокійна ніч. Знаю, що окупантам не до того. Вони йдуть у зворотний бік. У Херсоні ворог починає готуватися до оборони, але сьогодні ще діє пропозиція про те, щоб російські солдати здавалися в полон", – сказав Кім.

Також він повідомив, що воночі за допомогою телемедицини (медсестра дистанційно керувала процесом) у Миколаєві прийняли пологи, успішно народився хлопчик.

Кім також звернувся до підприємців з тим, щоб економіка працювала, щоб "ходив безготівковий розрахунок".

"Зараз ми займаємося відновленням комунікацій, постачанням продуктів. І, звичайно, вибиваємо ворога. Ми знову просунулися далі", - наголосив голова ОВА.
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Топ коментарі
+19
Нравится это кому-то или нет, но де-факто наша армия сейчас самая сильная в Европе.
И фраза "скоро НАТО попросится в Украину" перестаёт быть шуточной.
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11.03.2022 11:05
+19
Херсонская область не против на время военных действий стать Николаевской. И это не только мое мнение. Так как наш губернатор еще 24го сбежал в неизвестном направлении. Хотя местные предполагают что в Крым...
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11.03.2022 11:09
+17
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11.03.2022 11:03
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гнать до Москвы с.ук путинских
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11.03.2022 11:00 Відповісти
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11.03.2022 11:03 Відповісти
Ради чего им умирать ? Мотивации нет
Пусть сдаются в плен , хоть живы останутся и поработают чернорабочими в Украине
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11.03.2022 11:03 Відповісти
Они (оккупанты) в Херсоне в магазинах покупают СМСи, что-бы звонить в кацапию.
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11.03.2022 11:26 Відповісти
Реально звільнити Марік з облоги за допомогою Кіма. Якщо відрізати ьлокіраторів то вони й дня не протримаються
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11.03.2022 11:04 Відповісти
Предложение дельное ,но всё таки придётся УБИТЬ ватных тварей .
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11.03.2022 11:05 Відповісти
Нравится это кому-то или нет, но де-факто наша армия сейчас самая сильная в Европе.
И фраза "скоро НАТО попросится в Украину" перестаёт быть шуточной.
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11.03.2022 11:05 Відповісти
Что там с Волновахой .На сайтах орков вовсю трубят ,что её заняли(опять).В наших сми тишина
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11.03.2022 11:05 Відповісти
А наші тихесенько роблять справу.
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11.03.2022 11:13 Відповісти
Это не ответ .Если взяли пусть напишут
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11.03.2022 11:15 Відповісти
Забули до тебе з доповіддю прийти! З'їздь та подивись чия Волноваха, розумник!
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11.03.2022 12:46 Відповісти
Это горячая фаза войны: населённые пункты "переходят из рук в руки", ну взяли и взяли - как взяли, так и отдадут.
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11.03.2022 11:29 Відповісти
Херсонская область не против на время военных действий стать Николаевской. И это не только мое мнение. Так как наш губернатор еще 24го сбежал в неизвестном направлении. Хотя местные предполагают что в Крым...
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11.03.2022 11:09 Відповісти
по любому работа Кима видна людям, а это главное сейчас. Я тоже за.
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11.03.2022 11:27 Відповісти
я вижу совместную работу Марчело и Кима
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11.03.2022 12:02 Відповісти
Агов, шоубіз!! Де Каменських?! Потрібна нова пісня про сьогодення:
Серце як у Кім...!
Відвагу як у Кім...!
Ворога краще мертвого, а я..я як у Кім!!
я..я як у Кім!!
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11.03.2022 16:11 Відповісти
Звичайний піарщик, а села без газу світла і ліків хай краще займається своєю роботою, "дешевка".
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14.03.2022 03:59 Відповісти
Кто знает ? Говорят, что в Херсон привезли поКлонскую …
Пристрелить бы её..
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11.03.2022 11:23 Відповісти
Это они что, Херсон будут «оборонять»? От кого? От «бЕндеровцев»?
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11.03.2022 11:32 Відповісти
не совсем. У русни по городу несколько пикетов, в основном на больших проспектах и жд вокзале и порту и на выезде в сторону Николаева, в прямом смысле они не строят никаких дотов. Никто в городе закрепляться надолго не будет, нету смысла им, их просто сожгут всех если они попытаются остаться.
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11.03.2022 11:40 Відповісти
Чем палить то?
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11.03.2022 12:32 Відповісти
Трощіть їх, будь ласка.
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11.03.2022 11:34 Відповісти
Якщо ворог не здається, його знищують.
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11.03.2022 11:42 Відповісти
Було би добре, як би це була правда. На ділі величезна колона орків пішла на північ херсонської області, ночували сьогодні у межевих селах з Дніпропетровською областю. В ці години перетинають з нею кордон. Кривий Ріг приготуватись, скоро там буде гаряче.
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11.03.2022 12:18 Відповісти
Я вам говорю те що бачив на власні очі, що мені ті Арестовичі? В сусідньому селі ночувала колона понад 100 од. техніки, і це тільки в одному селі. Сьогодні двинулись через Нововоронцовку в Дніпропетровську область.
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11.03.2022 12:48 Відповісти
 
 