У Херсоні ворог готується до оборони, але наша пропозиція здадится у полон ще актуальна, - Кім. ВIДЕО
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У Херсоні ворог починає готуватися до оборони, але сьогодні ще діє пропозиція про те, щоб російські солдати здавалися в полон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Сьогодні була спокійна ніч. Знаю, що окупантам не до того. Вони йдуть у зворотний бік. У Херсоні ворог починає готуватися до оборони, але сьогодні ще діє пропозиція про те, щоб російські солдати здавалися в полон", – сказав Кім.
Також він повідомив, що воночі за допомогою телемедицини (медсестра дистанційно керувала процесом) у Миколаєві прийняли пологи, успішно народився хлопчик.
Кім також звернувся до підприємців з тим, щоб економіка працювала, щоб "ходив безготівковий розрахунок".
"Зараз ми займаємося відновленням комунікацій, постачанням продуктів. І, звичайно, вибиваємо ворога. Ми знову просунулися далі", - наголосив голова ОВА.
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Пусть сдаются в плен , хоть живы останутся и поработают чернорабочими в Украине
И фраза "скоро НАТО попросится в Украину" перестаёт быть шуточной.
Серце як у Кім...!
Відвагу як у Кім...!
Ворога краще мертвого, а я..я як у Кім!!
я..я як у Кім!!
Пристрелить бы её..