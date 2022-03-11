Війська РФ прямим попаданням влучили в психоневрологічний інтернат на Харківщині, де перебували 330 осіб, - голова ОВА Синєгубов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти завдали удару по Оскольському психоневрологічному інтернату в Харківській області, де перебували 330 осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Окупант знову здійснив жорстоку атаку на мирних жителів. Після військового злочину в Маріуполі сьогодні прямим попаданням ворог влучив в Оскольський психоневрологічний інтернат. Встигли евакуювати до сусіднього інтернату 73 особи, на момент ураження ворогом в інтернаті перебували 330 людей", - написав він у своєму Телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Водночас Синєгубов уточнив, що з них малорухомих - 50, а таких, що пересуваються на візках, - 10 підопічних.
Кількість постраждалих, за його словами, встановлюється.
"Це військовий злочин проти мирного населення, геноцид української нації!" - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
а де наші нацисти ховаються?
в пологових будинках інтернатах школах психдеспанцерах та лікарнях насосних станціях і дуже багато нациків в селах, ну просто по півсела нацистів...................
На жаль, Захід навряд чи наважиться на невимовно важкий, можливо фатальний для усіх, але історично правильний крок: масований термоядерний удар, спрямований на тотальну депопуляцію РФ.
Так, можливий удар у відповідь. Так, на нас чекає глобальна катастрофа, руйнування цивілізації, екоцид, здичавіння, мутації, можливе навіть повне вимирання.
Але якщо хоч хтось і щось залишиться, то одного разу рівень радіації знизиться, жінки народять здорових дітей, і вони розпочнуть новий шлях від постапокаліпсису до нової золотої доби без свинособак.
Смерть кацапським унтерменшам!