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Війська РФ прямим попаданням влучили в психоневрологічний інтернат на Харківщині, де перебували 330 осіб, - голова ОВА Синєгубов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти завдали удару по Оскольському психоневрологічному інтернату в Харківській області, де перебували 330 осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупант знову здійснив жорстоку атаку на мирних жителів. Після військового злочину в Маріуполі сьогодні прямим попаданням ворог влучив в Оскольський психоневрологічний інтернат. Встигли евакуювати до сусіднього інтернату 73 особи, на момент ураження ворогом в інтернаті перебували 330 людей", - написав він у своєму Телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Водночас Синєгубов уточнив, що з них малорухомих - 50, а таких, що пересуваються на візках, - 10 підопічних.

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Кількість постраждалих, за його словами, встановлюється.

"Це військовий злочин проти мирного населення, геноцид української нації!" - наголосив він.
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Топ коментарі
+20
Твари!
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11.03.2022 11:23
+9
Коняка знову заявить, що там були "нацисти" полку "Азов" або "Правого сектора" чи ********* "знайде" там біологічну лабораторію.
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11.03.2022 11:32
+8
И гуманный Запад опять озаботится,пока и у них не начнутся бомбежки.
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11.03.2022 11:26
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Твари!
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11.03.2022 11:23 Відповісти
И гуманный Запад опять озаботится,пока и у них не начнутся бомбежки.
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11.03.2022 11:26 Відповісти
Коняка знову заявить, що там були "нацисти" полку "Азов" або "Правого сектора" чи ********* "знайде" там біологічну лабораторію.
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11.03.2022 11:32 Відповісти
а нельзя ведь во время войны убивать детей, стариков и людей с псих. отклонениями, т.к. они не могут отвечать за себя и помочь себе. это очень тяжелое преступление.
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11.03.2022 11:34 Відповісти
нельзя ни до, ни во время, ни после
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11.03.2022 11:41 Відповісти
Нільзя, але не було жодної війни, щоб хтось на "правила" ведення війно особливо зважав.
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11.03.2022 11:45 Відповісти
так то оно так.но одного можно.хуйла.и это вообще не преступление.
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11.03.2022 12:08 Відповісти
Можна, якщо це кацапи. Їхня раса мало того що є біологічно неповноцінним наслідком злочинного порушення расової гігієни, так вони ще й вкрай небезпечні для усього людства. Отже, вони поза нормами людяності. І їх треба чавити й труїти до останнього, як тарганів або блощиць.
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11.03.2022 12:23 Відповісти
Довбані виродки.
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11.03.2022 11:36 Відповісти
Їх ракети та бомби влучать по нацистам коли масово почнуть вибухати в їх техніці.
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11.03.2022 11:38 Відповісти
ну будут они бомбить нас месяц , год ....они ничего не добьются ...после 24 февраля 2022 года хороший кацап - мертвый кацап ...без вариантов ...
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11.03.2022 11:39 Відповісти
КАЦАП-М'ЯСНИК...
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11.03.2022 11:43 Відповісти
В цьому немає а ні військового, а ні пропагандистського сенсу та і будь-якого іншого теж. Висновок один - високаточноє аружиє (х похибкою до километру) у кацапні закінчилося і тепер вони просто цілять в Україну
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11.03.2022 11:44 Відповісти
це спецоперація по ліквідації нацистів України.
а де наші нацисти ховаються?
в пологових будинках інтернатах школах психдеспанцерах та лікарнях насосних станціях і дуже багато нациків в селах, ну просто по півсела нацистів...................
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11.03.2022 11:51 Відповісти
Гитлер тоже так избавлялся от инвалидов.
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11.03.2022 12:02 Відповісти
Рашисти від безсилля руйнують інфраструктуру України для нанесення максимальної шкоди включно з людськими ресурсами. Що не можуть захопити, те все і знищують. Хочуть зробити нашу державу жебрацькою, щоб не могла відновитися в найближчі роки.
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11.03.2022 12:08 Відповісти
Це ніщо інше, як зухвалий, вкрай оборзілий виклик - "да, мы такие! да, мы отморозки! будем жечь детей, насиловать инвалидов, резать на куски матерей, и шо вы нам сделаете? да, мы против всего людского, за всё гадское, ******** и *********! утритесь, терпилы!"
На жаль, Захід навряд чи наважиться на невимовно важкий, можливо фатальний для усіх, але історично правильний крок: масований термоядерний удар, спрямований на тотальну депопуляцію РФ.
Так, можливий удар у відповідь. Так, на нас чекає глобальна катастрофа, руйнування цивілізації, екоцид, здичавіння, мутації, можливе навіть повне вимирання.
Але якщо хоч хтось і щось залишиться, то одного разу рівень радіації знизиться, жінки народять здорових дітей, і вони розпочнуть новий шлях від постапокаліпсису до нової золотої доби без свинособак.
Смерть кацапським унтерменшам!
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11.03.2022 12:08 Відповісти
 
 