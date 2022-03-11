Війська РФ прямим попаданням влучили в психоневрологічний інтернат на Харківщині, де перебували 330 осіб, - голова ОВА Синєгубов. ВIДЕО

Російські окупанти завдали удару по Оскольському психоневрологічному інтернату в Харківській області, де перебували 330 осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупант знову здійснив жорстоку атаку на мирних жителів. Після військового злочину в Маріуполі сьогодні прямим попаданням ворог влучив в Оскольський психоневрологічний інтернат. Встигли евакуювати до сусіднього інтернату 73 особи, на момент ураження ворогом в інтернаті перебували 330 людей", - написав він у своєму Телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Водночас Синєгубов уточнив, що з них малорухомих - 50, а таких, що пересуваються на візках, - 10 підопічних.

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Кількість постраждалих, за його словами, встановлюється.

"Це військовий злочин проти мирного населення, геноцид української нації!" - наголосив він.