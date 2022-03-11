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"Звісно, ми боїмося автоматів, але х#р їм, а не Херсон", - хроніка протестів проти загарбників в окупованому місті. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Захоплений російськими загарбниками Херсон не здається, а мешканці міста виходять на антиросійські акції, не зважаючи на ризик для життя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки цим протестам, херсонцям вже вдалося зірвати спроби окупантів проголосити так звану "ХНР", а подальші акції вже починають лякати російських військових.
"Ти ж військовий, ти ж розумієш, що ти і півріжка не встигнеш випустити, як ці п'ять тисяч людей просто вас зметуть і розірвуть, - пояснюю їм. Кажу їм: "Вам не страшно". Вони мовчать у відповідь. Вони реально знають, що народ не зупинити", - зазначає один з учасників протестів.
Топ коментарі
+23 Gregory Mihelson
показати весь коментар11.03.2022 12:06
+14 Олег Васильченко 827828f7
показати весь коментар11.03.2022 12:09
+11 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар11.03.2022 12:08
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Подробности: https://regnum.ru/news/society/3520641.html
ось вам вища освіта, лічінки орків!
К стати этот бой снимался в очень хорошем разрешении дроном вот лин на видео с описанием https://www.youtube.com/watch?v=y1dXAs2ybIU
Даже не представляю подобное у нас.
Да ну нахрен! В первый-второй день все пришли кто с чем. С карабинами, помпами 12-го. Но все готовы.
захватить нас - только положить всех. Без вариантов. А в Херсоне что?
АГРЕССОРУ СМЕРТЬ! ГЕРОЯМ СЛАВА!