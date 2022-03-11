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армія РФ (13470) окупація (5831) Херсон (2333)

"Звісно, ми боїмося автоматів, але х#р їм, а не Херсон", - хроніка протестів проти загарбників в окупованому місті. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Захоплений російськими загарбниками Херсон не здається, а мешканці міста виходять на антиросійські акції, не зважаючи на ризик для життя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки цим протестам, херсонцям вже вдалося зірвати спроби окупантів проголосити так звану "ХНР", а подальші акції вже починають лякати російських військових.

"Ти ж військовий, ти ж розумієш, що ти і півріжка не встигнеш випустити, як ці п'ять тисяч людей просто вас зметуть і розірвуть, - пояснюю їм. Кажу їм: "Вам не страшно". Вони мовчать у відповідь. Вони реально знають, що народ не зупинити", - зазначає один з учасників протестів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні ворог готується до оборони, але наша пропозиція здадится у полон ще актуальна, - Кім. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+23
Херсон - город Герой!!
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11.03.2022 12:06
+14
Московия - страна сатанизма, приьворяющаяся православной.
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11.03.2022 12:09
+11
УКРАЇНСЬКУ НЕЗЛАМНУ НАЦІЮ НІКОМУ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
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11.03.2022 12:08
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ЕРЕВАН, 1 марта 2022, 13:30 - REGNUM Российско-армянский университет (РАУ) в Ереване готов принять российских студентов, которых отчислили на волне санкций против России. Об этом ректор вуза Армен Дарбинян написал в соцсети Facebook.

Подробности: https://regnum.ru/news/society/3520641.html

ось вам вища освіта, лічінки орків!
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11.03.2022 12:06 Відповісти
Херсон - город Герой!!
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11.03.2022 12:06 Відповісти
Это правда. И очень жалко наших детей из ВСУ которые затормозили русню перед городом на 2 дня.
К стати этот бой снимался в очень хорошем разрешении дроном вот лин на видео с описанием https://www.youtube.com/watch?v=y1dXAs2ybIU
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11.03.2022 12:44 Відповісти
УКРАЇНСЬКУ НЕЗЛАМНУ НАЦІЮ НІКОМУ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
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11.03.2022 12:08 Відповісти
Московия - страна сатанизма, приьворяющаяся православной.
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11.03.2022 12:09 Відповісти
А что с Херсонским ТрО?
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11.03.2022 12:11 Відповісти
ее нету. ее не создали по области так же. Люди которые обращались оставили свои контакты и разошлись. А потом вся инфа с данными на этих людей благополучно была передана русне.
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11.03.2022 12:17 Відповісти
Выходит, и мэр, и губернатор, и все военкомы - предатели.

Даже не представляю подобное у нас.

Да ну нахрен! В первый-второй день все пришли кто с чем. С карабинами, помпами 12-го. Но все готовы.

захватить нас - только положить всех. Без вариантов. А в Херсоне что?
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11.03.2022 12:21 Відповісти
именно так. и мер и губернатор и силовые органы просто кинули людей.
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11.03.2022 12:25 Відповісти
Армия держала подступы к Херсону несколько дней на нее и надеялись все. Оказалось что ее там было мало. Она пала и Херсон быстро захватили. Были смелые но не много и они тоже пали. Я даже не знаю то ли оружия у людей не было, то ли всем было так страшно. Я даже скажу по другому мер нечего не делал, не призывал людей к барикадам улиц, к укреплениям и так далее. Но помощи не было и из других областей. Даже оружие не подвезли, хотя бы ружья. Да и мер не просто так же бездействовал, такой приказ поступал с самого верха. Ведь город сдан. А у него звание город герой и мер с наградой. Странно да?
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11.03.2022 12:29 Відповісти
армия наша как смогла так и ответила тогда, это антоновсий мост, укрниос но у нее и не было цели остановить русню. они просто на день задержали русню ( с жертвами в всу) чтобы начальство успело свалить в Николаев и Одессу.
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11.03.2022 12:34 Відповісти
они держали не день и когда тебя накрывает градами, а тебе на помощь не приходят я называю это пустить на убой. А я тоже к тому же веду что цели защищать Херсон не было. Вот только это еще аукниться, когда придется выбивать отсюда орков которые укрепились вокруг Херсона. Хотя я все больше думаю что никто его возвращать и не будет.
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11.03.2022 12:45 Відповісти
это правда. у меня такое же подозрение. а если мордва и побежит сама на крым то обязательно взорвет мост через днепр, чтобы ее не сожгли в пути.
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11.03.2022 12:52 Відповісти
мабуть місцева влада все проґавила. не змогла організувати. а може зброї не було...
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11.03.2022 12:37 Відповісти
приезжай пожалуйста покажи как это нужно делать без оружие против автоматов, бтров, танков.
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11.03.2022 12:22 Відповісти
А слабо это видео в FB или YouTube ВЫЛОЖИТЬ?!!! Что бы была возможность его РАСШАРИТЬ!???
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11.03.2022 12:14 Відповісти
знімаю капелюха перед мешканцями українського Херсону! їхній спротив окупантові--яскравий взірець кожному українцю як треба поводитися з окупантом. ми на своїй землі. пам'ятаймо завжди, що історію Країни створюють не очільники влади у Києві, не місцеві функціонери, а ми, Українці.
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11.03.2022 12:16 Відповісти
**********, видишь люди без оружия выходят указать тебе направление, а ты всё ракетками пугаешь, пуганые мы...
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11.03.2022 12:16 Відповісти
Він цього не бачить, він бачить тільки карту зі стрілочками.
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11.03.2022 12:37 Відповісти
********!
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11.03.2022 12:23 Відповісти
Завжди дивували українські активісти в таких ватних містах як Харків, Одеса, Запоріжжя, Херсон, які перебуваючи у пригнічуючій меншості не давали сцикливим кацапорилим розвернути руцкій мір...
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11.03.2022 12:26 Відповісти
Виходить, що ці міста не такі вже й ватні як дехто думає. Тим більше зараз, коли вже всім видно хто ці кацаприли.
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11.03.2022 12:32 Відповісти
Просто ватніки постійно бикують, їм все не подобається, їм всі щось винні, а прості українці спокійні люди, багато пробачають, але поки їх не доведеш до ручки, тоді ховайся. Така натура, як є, з-за цього і страждаємо, ворог часто думає що ми слабкі і користується цим, ми отримуємо люлєй і тільки після цього розносимо ворога на паздірья.
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11.03.2022 12:41 Відповісти
Ні не виходить, і я впевнений, що навіть після закінчення війни вони будуть обирати собі Труханових, Кернесів та бубніти аніжебратья
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11.03.2022 12:45 Відповісти
Слава Українському Народові!!!
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11.03.2022 12:34 Відповісти
РЕСПЕКТ!!
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11.03.2022 12:41 Відповісти
Херсонці, ви неймовірні! Ви сильні! Ви мужні! Захоплююсь вами! Тримайтесь! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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11.03.2022 12:42 Відповісти
Рідна Херсонщино, тримайся
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11.03.2022 12:58 Відповісти
ТАКОЙ НАРОД ЗАВОЕВАТЬ НЕВОЗМОЖНО. МЫ ЛЮБИМ УКРАИНУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
АГРЕССОРУ СМЕРТЬ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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11.03.2022 13:23 Відповісти
В городе не было ТерОбороны мер. замы мера, менты, СБУ сдавали город
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12.03.2022 00:04 Відповісти
Якщо окупанти готові до необмеженого застосування насильства, то в таких умовах протест без силового опору не має шансів на перемогу.
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12.03.2022 00:13 Відповісти
 
 