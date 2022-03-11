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Бліцкриг РФ провалився: загарбники розуміють, що Київ їм не взяти. СБУ перехопила розмову росіян. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники розуміють, що Київ їм не взяти.

Як передає  Цензор.НЕТ, про це Служба безпеки України заявляє у Telegram.

"Бліцкриг РФ провалився: вороги розуміють, що Київ їм не взяти. Попри усю пропагандистську риторику головне бажання путінських окупантів - вціліти і дочекатися ротації, щоб поїхати з України і більше не повертатися", - наголосили в СБУ.

Такий висновок можна зробити із перехопленої СБУ розмови загарбників, які намагалися захопити Київ через Бородянку.

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"У нас просто мало людей залишилося. Багато загинуло, багато поранених з нашої частини, з нашого батальйону. Але ходять радісні новини: ми в Білорусь скоро поїдемо і будемо там чекати. Я сподіваюся, що нас вже додому відправлять",- заявив ворог у розмові зі своєю дружиною.

"Що ж, якщо вас не відправлять додому за ротацією, то відправлять в одноразових пакетах для трупів, які РФ закупила перед вторгненням. Тікайте з нашої землі і більше не повертайтеся", - заявили у СБУ.

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Топ коментарі
+49
Неее, никакой Беларуси не будет ,вы будете удобрениями на полях Украины ..раскатал губёнку дурачок ,ротация на тот свет и всё .
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11.03.2022 12:27
+27
Русня, ідіть назад там вас чекає гуманітарна кадиривська допомога)
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11.03.2022 12:29
+27
Ага, на ротацію, а ким замінять, сирійцями чи зеками, вам придуркам будут цю казочку ще не один тиждень розповідати.
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11.03.2022 12:31
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11.03.2022 12:26 Відповісти
замість мікрофону тре щось інше намалювати
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11.03.2022 12:50 Відповісти
Блін, картинку видалили, але посилання залишилося.
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11.03.2022 14:59 Відповісти
Неее, никакой Беларуси не будет ,вы будете удобрениями на полях Украины ..раскатал губёнку дурачок ,ротация на тот свет и всё .
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11.03.2022 12:27 Відповісти
СЛАВА БОГУ!СЛАВА УКРАИНЕ И ЕЕ ГЕРОЯМ!Последний абзац - в ТОЧКУ!
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11.03.2022 12:29 Відповісти
Русня, ідіть назад там вас чекає гуманітарна кадиривська допомога)
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11.03.2022 12:29 Відповісти
для тебе окупант то до сих пір-- русня? до війни так тут на форумі говорили.".А Це ВОРОГ..песпощадний.кривавий.це рашист..із за якого загинуло мирне населення ..діти..а ти бавишся дальше в русню?
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11.03.2022 12:44 Відповісти
Ага, на ротацію, а ким замінять, сирійцями чи зеками, вам придуркам будут цю казочку ще не один тиждень розповідати.
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11.03.2022 12:31 Відповісти
санкции и ограничения должны распространяться и на бульбашей, этим нужно заниматься параллельно.
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11.03.2022 12:32 Відповісти
А були б білоруси білорусами, то вони б гідно зустріли там цих "вояк". Але, але.
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11.03.2022 12:32 Відповісти
"Годна"? Як вы ў Крыме?
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11.03.2022 12:35 Відповісти
Картопляники такі ж гівнюки,як і кацапня.
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11.03.2022 12:36 Відповісти
Вони вміють тільки ухаді і тихо тихо......
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11.03.2022 12:36 Відповісти
Ага. Ротации они ждут. Дибилы так и не поняли что их послали в одну сторону и назад не ждут, а сзади уже заград отряды стоят
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11.03.2022 12:36 Відповісти
анальна ротація дупою
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11.03.2022 12:38 Відповісти
Нужно ночами запускать беспилотники с тепловизорами и пускай долбят ночами орков не давая им из штанов кирпичи выгрузить и жопу подтереть
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11.03.2022 12:38 Відповісти
Ротація буває різна. Наприклад як у пісні гурту Пирятин "Арта":
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc

Слава українській артилерії!!!
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11.03.2022 12:43 Відповісти
Город-Герой Мариуполь оказывает упорное сопротивление рашистским оккупантам, находясь в поном оперативном окружении уже почти неделю! В такой ситуации деблокада Марика со стороны Волновахи могла бы стать переломным моментов на этом этапе войны! Но, видать, пока еще счиленок не хватает для такой операции...
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11.03.2022 12:44 Відповісти
Na fone ruskoi babi malenkij okupantik shurshit , mjasnoi konveier rabotajet ...
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11.03.2022 12:52 Відповісти
malenkij okupantik
******
окупантьонок
дрібний кацапський вишкребок
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11.03.2022 13:09 Відповісти
я ****, та паталаха з тим відмороженим орком все одно що про погоду говорят!
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11.03.2022 13:07 Відповісти
разговор двух приматов, ребенок рядом бегает она мат через мат. По разговору у него конечно извилин больше.
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11.03.2022 13:29 Відповісти
і **** не порадила своєму дятлу здатися, аби вернувся хоч колись батько до вже підрослої без нього дитини
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11.03.2022 13:32 Відповісти
На панели мало платят,надежда только на мужа
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11.03.2022 14:36 Відповісти
Ну ? И где там про "
загарбники розуміють, що Київ їм не взяти"
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11.03.2022 13:34 Відповісти
Хорошая жена с ребенком маленьким вот бы на них авиобомбу скинуть.
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11.03.2022 13:41 Відповісти
Это они узнали, что судьи вступают в тероборону. Имена объявят после войны
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11.03.2022 13:44 Відповісти
Фашисты, твари конченые.
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11.03.2022 14:14 Відповісти
Это твари и мужского и женского роду.
Конченный российский народ.
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11.03.2022 16:09 Відповісти
-- Вам еду привезли?
-- Какую еду?
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12.03.2022 08:36 Відповісти
 
 