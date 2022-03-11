Бліцкриг РФ провалився: загарбники розуміють, що Київ їм не взяти. СБУ перехопила розмову росіян. ВIДЕО
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Російські загарбники розуміють, що Київ їм не взяти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Служба безпеки України заявляє у Telegram.
"Бліцкриг РФ провалився: вороги розуміють, що Київ їм не взяти. Попри усю пропагандистську риторику головне бажання путінських окупантів - вціліти і дочекатися ротації, щоб поїхати з України і більше не повертатися", - наголосили в СБУ.
Такий висновок можна зробити із перехопленої СБУ розмови загарбників, які намагалися захопити Київ через Бородянку.
"У нас просто мало людей залишилося. Багато загинуло, багато поранених з нашої частини, з нашого батальйону. Але ходять радісні новини: ми в Білорусь скоро поїдемо і будемо там чекати. Я сподіваюся, що нас вже додому відправлять",- заявив ворог у розмові зі своєю дружиною.
"Що ж, якщо вас не відправлять додому за ротацією, то відправлять в одноразових пакетах для трупів, які РФ закупила перед вторгненням. Тікайте з нашої землі і більше не повертайтеся", - заявили у СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc
Слава українській артилерії!!!
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окупантьонок
дрібний кацапський вишкребок
загарбники розуміють, що Київ їм не взяти"
Конченный российский народ.
-- Какую еду?