Українські воїни вразили ворожий бліндаж та знищили сім окупантів. ВIДЕО

Протитанкісти 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий бліндаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними українських воїнів у бліндажі було сім окупантів.

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