УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11534 відвідувача онлайн
Новини Відео ПодіїСуспільство Війна
55 463 50
армія РФ (13470) війна (56389) знищення (4109)

Українські воїни вразили ворожий бліндаж та знищили сім окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Протитанкісти 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий бліндаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними українських воїнів у бліндажі було сім окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Байрактар" знищив ЗРК "Бук" російських окупантів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+78
И закапывать уже не надо..
показати весь коментар
11.03.2022 12:31
+75
освободили 7 кацапов от страдания этого мира
показати весь коментар
11.03.2022 12:30
+55
Красави! Гарний вилов.
показати весь коментар
11.03.2022 12:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красави! Гарний вилов.
показати весь коментар
11.03.2022 12:30 Відповісти
освободили 7 кацапов от страдания этого мира
показати весь коментар
11.03.2022 12:30 Відповісти
И закапывать уже не надо..
показати весь коментар
11.03.2022 12:31 Відповісти
Собаки помогут.
показати весь коментар
11.03.2022 16:25 Відповісти
Яка краса,бальзам просто
показати весь коментар
11.03.2022 12:31 Відповісти
Мінус 7 московитів.
показати весь коментар
11.03.2022 12:31 Відповісти
І це величезний ПЛЮС! Ось така математика😜
показати весь коментар
11.03.2022 13:41 Відповісти
шкода що на таку непотріб потратили дорогу ракету.
показати весь коментар
11.03.2022 15:41 Відповісти
Був бліндаж - став могилою!
показати весь коментар
11.03.2022 12:31 Відповісти
откуда взялся блиндаж ?
показати весь коментар
11.03.2022 12:32 Відповісти
а это светлодарка
показати весь коментар
11.03.2022 12:33 Відповісти
УСІМ ЗАХИСНИКАМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показати весь коментар
11.03.2022 12:31 Відповісти
И никто не узнает, где могилка твоя....
показати весь коментар
11.03.2022 12:32 Відповісти
ну почему же?весь интернет уже фкурседела
показати весь коментар
11.03.2022 12:40 Відповісти
Но мамка с Усть-Зажопинска надежды терять не будет.
показати весь коментар
11.03.2022 16:26 Відповісти
Смерть цапам!
показати весь коментар
11.03.2022 12:32 Відповісти
Шмакібум!
показати весь коментар
11.03.2022 12:33 Відповісти
*******, и могилу копать не надо
показати весь коментар
11.03.2022 12:33 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2022 12:34 Відповісти
Ритуальные услуги - экспресс-метод.
Впрочем, могилку те вырыли себе сами.
показати весь коментар
11.03.2022 12:34 Відповісти
*****, меня просто распирает гордость за наших ВСУ. гвардейцев, тероборонцев, за весь наш украинский народ!!!!!!!!!
показати весь коментар
11.03.2022 12:35 Відповісти
На "біс" можна повторити?!
показати весь коментар
11.03.2022 12:35 Відповісти
тим так, а тепер свіжих і більше, щоб перевірити скільки за раз максимум можна
показати весь коментар
11.03.2022 20:52 Відповісти
Ріднесенька "Стугна"
показати весь коментар
11.03.2022 12:37 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2022 12:40 Відповісти
Бадабум слабенький. Возможно, если лежали бутербродом, нижнему повезло.
показати весь коментар
11.03.2022 12:40 Відповісти
ВстугнилИ КАЦАПЧИКІВ!
показати весь коментар
11.03.2022 12:43 Відповісти
Надо на дорогах организовать пункты по приему металла - цветного и не очень.
Зная врожденную страсть кацапов заработать на сдаче металлолома, их бомжовая типа армия за пару дней останется без анало-говнетной техники.
показати весь коментар
11.03.2022 12:51 Відповісти
родителям надо счет выставить, за похоронные услуги
показати весь коментар
11.03.2022 12:54 Відповісти
И стоимость ракеты...
показати весь коментар
11.03.2022 14:24 Відповісти
как у кетайских братов
показати весь коментар
11.03.2022 14:27 Відповісти
був окупант - став Zакопант
показати весь коментар
11.03.2022 13:02 Відповісти
крилишками бяк-бяк-бяк!
показати весь коментар
11.03.2022 13:04 Відповісти
Ну и хорошо ,вата там мёрзла а мы их согрели ..душевные мы очень ..
показати весь коментар
11.03.2022 13:11 Відповісти
7 свинособак самозакопались ))))
показати весь коментар
11.03.2022 13:14 Відповісти
Як раз сезон на раків.
показати весь коментар
11.03.2022 13:33 Відповісти
русские оккупанты БЕГИТЕ на росию !!! есть шанс остаться в живых !!! генерал Джохар Дудаев вас предупреждал , не злите УКРАИНЦЕВ !!!
показати весь коментар
11.03.2022 13:48 Відповісти
Слава Захисникам України!!
показати весь коментар
11.03.2022 14:24 Відповісти
👍
показати весь коментар
11.03.2022 16:45 Відповісти
труп советского союза собирает урожай -и кто бы это мог преставить после расвала совка?
показати весь коментар
11.03.2022 19:39 Відповісти
скоро 13 !
показати весь коментар
11.03.2022 19:55 Відповісти
Ось чому в нас такі гарні чорноземи...
А будуть ще кращі.
показати весь коментар
11.03.2022 20:43 Відповісти
Це як то кажуть вже тушковані, а не смажені кацапи 🤣
показати весь коментар
11.03.2022 21:05 Відповісти
Молодцы ребята, так держать! Победа за нами, смерть врагам, Слава Украине, Героям Слава!
показати весь коментар
11.03.2022 21:39 Відповісти
Опять тревожно взвыла выпь на болоте близ деревни...

(і так сім разів по всій вялікозкріпній)
показати весь коментар
11.03.2022 22:11 Відповісти
 
 