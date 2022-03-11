Українські воїни вразили ворожий бліндаж та знищили сім окупантів. ВIДЕО
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Протитанкісти 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий бліндаж.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними українських воїнів у бліндажі було сім окупантів.
Топ коментарі
+78 Привет
показати весь коментар11.03.2022 12:31
+75 частный сектор
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+55 Александр Карин
показати весь коментар11.03.2022 12:30
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Впрочем, могилку те вырыли себе сами.
Зная врожденную страсть кацапов заработать на сдаче металлолома, их бомжовая типа армия за пару дней останется без анало-говнетной техники.
А будуть ще кращі.
(і так сім разів по всій вялікозкріпній)