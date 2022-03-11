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"Русский оккупант - лучшее удобрение", - українські бійці почали отримувати новий елемент екіпіровки - санітарний пакет для загиблих військових РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Бійці ЗСУ почали отримувати новий елемент екіпіровки, який називається "Санітарний пакет окупанта".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пакет містить поліетиленовий мішок з написом "Русский оккупант - лучшее удобрение". Вміст пакету показав один з українських бійців, який щойно уперше отримав таку екіпіровку.

Увага! Ненормативна лексика!

 Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путин, бл#, гандон! Я думал, что п#здец нам всем! Я трупов столько не видел. На доллары и командировочные уже всем пох#й!", - окупанти телефонують до РФ. АУДIО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+23
Ха..Пакеты пустыми не сдавать.
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11.03.2022 13:19
+14
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11.03.2022 13:18
+11
напоминаю жопа отдельно башка отдельно
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11.03.2022 13:19
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11.03.2022 13:18 Відповісти
Ха..Пакеты пустыми не сдавать.
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11.03.2022 13:19 Відповісти
напоминаю жопа отдельно башка отдельно
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11.03.2022 13:19 Відповісти
А как определить где башка у оленеводов? Там у некоторых непонятно...
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11.03.2022 13:20 Відповісти
Так там не у некоторых, а у всех - шо голова, шо жопа - разницы нет.
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11.03.2022 14:04 Відповісти
Судячи по розміру паковану - то для розірваного в мотлох, або на запеченого у броні.
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11.03.2022 13:20 Відповісти
Саранча , а не нация.
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11.03.2022 13:20 Відповісти
Організувати їй цинковий ящик, вона зрадіє, "умєєт с мєталом работать".
Курва блд.
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11.03.2022 13:32 Відповісти
Захисні рукавиці додали? Щоб за цю гидоту руками не торкатись.
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11.03.2022 13:21 Відповісти
лайфхак - берешь одного в плен, заставляешь его попаковать своих соплеменников, затем заставляешь его самого залезть в мешок, и стреляешь в лоб.
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11.03.2022 13:53 Відповісти
Потрібно, щоб були БіоПакети, щоб розкладалися в навколишньому середовищі і не носили шкоди природі.
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11.03.2022 13:23 Відповісти
Нехай полонені коцапи своє гімно збирають !
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11.03.2022 13:24 Відповісти
Краще спочатку їх в мобільних крематоріях обробляти. Тоді вони точно стануть найкращим добривом. І санітарна обстановка після спалення трупів покращиться. Тому для наших захисників завдання: захопити додатково ще 2-3 мобільних крематорія. На хазяйстві буде у нагоді.
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11.03.2022 13:25 Відповісти
нет, пусть этот мусор и антисанитарию вывезут в рф, желательно на кровавую площадь в масквабад..
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11.03.2022 13:25 Відповісти
И зачем на собирание трупов время тратить? Сейчас надо планировать контратаки и контрнаступление, а не бегать по полям и собирать куски кацапского дерьма.
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11.03.2022 13:26 Відповісти
Як потепліє, зажмурені орки почнуть гнити. Почнеться поширення всякої зарази. Нам того треба?
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11.03.2022 13:46 Відповісти
тут в местах выгула собак, закреплены на стойках есть похожие, для говна собачьего. для русского говна они явно побольше, ещё и подписаны.
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11.03.2022 13:26 Відповісти
Рінгтон від Невзорова (зараз його сторінка https://shop.nevzorov.tv/ заблокована) - дуже класна мелодія https://drive.google.com/file/d/1mobOunayO-5lMaji7xShPMG6VBJmukkb/view?usp=sharing
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11.03.2022 13:28 Відповісти
Zhelaju kobzonu sobratj na koncerte samoe boljshoe kolichestvo zritelej v istorii rossii
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11.03.2022 13:28 Відповісти
Хлопці, не витрачайте свої сили та час на те кацапське гівно. Посмердять трохи тай перестануть. Не відволікайтеся від своєї роботи, вона наразі важливіша.
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11.03.2022 13:29 Відповісти
Можна зекономити на пакетах, якщо упаковувати по пару чоловік в один мішок частями
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11.03.2022 13:34 Відповісти
Треба шредер і по полях розвіювати.
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11.03.2022 13:35 Відповісти
А шо это, у *********** ракеты дорогие кончились, что он сейчас пуляет ракетами Р-27 по Полтавской области, кошмарит типа. Правда сбили её.
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11.03.2022 13:36 Відповісти
голова отдельно жопа отдельно
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11.03.2022 13:46 Відповісти
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11.03.2022 14:16 Відповісти
Нравится, не нравится - лезь в пакет, красавица
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11.03.2022 15:20 Відповісти
 
 