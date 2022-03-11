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Сирійці поїдуть помирати за Путіна: пропагандистський канал Міноборони РФ "Звезда" показав бойовиків, яких хочуть перекинути в Україну. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Міноборони РФ заявляють про плани відправити воювати в Україну 16 тис. сирійських бойовиків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сирійці поїдуть в Україну помирати за Путіна
Хто б міг уявити такі новини, але це ще одна складова існування Росії, яка доводить, що є проблемою для всього світу.
Тільки но очільник російських мародерів - Шойгу - доповів своєму фюреру про 16 тис. "добровольців" на Близькому Сході, як пропагандистський канал Міноборони РФ "Звезда" одразу їх і показав.
На кадрах -мітинг сирійських військових, які нібито "готові вирушити в Україну" щоб померти. Там де Росія - там лише смерть і руйнування", - йдеться в описі відео.
Топ коментарі
+38 Підлога Маккартні
показати весь коментар11.03.2022 13:46
+29 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар11.03.2022 13:47
+22 Ybaldy
показати весь коментар11.03.2022 13:48
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Будь ласка, зачекайте...
Так, коментуючи рішення відомої мережі McDonald's призупинити роботу на території Росії В'ячеслав Володін відзнач, що нехай забираються, а на їхньому місці відразу ж відкриється нова вітчизняна мережа швидкого харчування "У дяді Вані" і таким чином буде збережено всі робочі місця, а ціни на харчування будуть нижчими.
Будуть москалів годувати щямі з брагою. Зкріпно!
Да и в принципе - доставить не такая уж проблема...вон грузинское правительство под Рашу легло - через Армению и Грузию провезут и все.
По любому это будет билет в один конец
Пішки чи залізничним транспортом?
Нагадую Босфор замкнений Туречиною!