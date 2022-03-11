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Українські бійці знищили вертоліт російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

В мережі опублікований відеозапис успішної атаки українських воїнів, в результаті якої знищено вертоліт російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вертоліт окупантів був знищений два дні тому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Русский оккупант - лучшее удобрение", - українські бійці почали отримувати новий елемент екіпіровки - санітарний пакет для загиблих військових РФ. ВIДЕО

 

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+36
вертолетчику хорошего настроения и крепкого здоровья
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11.03.2022 13:50
+31
Знов рашко-парашут не відкрився.
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11.03.2022 13:59
+28
Хорош, получается немного недолетел до Ла-Манша
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11.03.2022 13:49
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Хорош, получается немного недолетел до Ла-Манша
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11.03.2022 13:49 Відповісти
Маркоша вот такого кацапского мусора и боится. Кацапы Днепр перейти не могу, а лягушатники уже третьи Nina Ricci сменили..
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11.03.2022 13:51 Відповісти
Горит, бубновый.
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11.03.2022 13:49 Відповісти
птичку не жалко
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11.03.2022 13:49 Відповісти
Авторотация получилась неубедительной.
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11.03.2022 13:49 Відповісти
вертолетчику хорошего настроения и крепкого здоровья
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11.03.2022 13:50 Відповісти
там их два )
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11.03.2022 13:57 Відповісти
там их три
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11.03.2022 13:59 Відповісти
будут в аду в буек играться
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11.03.2022 14:02 Відповісти
А если поделить на еще меньшие части, то и все шесть...
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11.03.2022 14:07 Відповісти
Москалі хотіли запустити "розвідник" Ту-141 над територією Житомирщини, ґуґлили "Ярунь", в підсумку апарат упав сьогодні вранці біля Заґреба (Хорватія), подолавши кілька сотень кілометрів над країнами НАТО. Передмістя Заґреба, де впав піпілац, називається Jarun.
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11.03.2022 13:52 Відповісти
русня пишет, что ЭТО украинцы запускали ЭТО говно с палками (картинка руснявой нанатихналогии)
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11.03.2022 15:17 Відповісти
ППО НАТО проспали…
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11.03.2022 15:28 Відповісти
Николаевская область. Местные нашли место бомжевания русской армии.

https://m.youtube.com/watch?v=VJOjHWziIzc
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11.03.2022 13:52 Відповісти
великой руськой армии ******.
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11.03.2022 13:52 Відповісти
Воистину ******!
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11.03.2022 16:22 Відповісти
Слава нашим мужнім визволителям!
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11.03.2022 13:53 Відповісти
Добре пішов... Мабуть на погоду.
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11.03.2022 13:53 Відповісти
В цей час Німеччина усіляко рятує наросію від санкцій: https://www.youtube.com/watch?v=TNtRlW8vjFM
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11.03.2022 13:55 Відповісти
А могли б півляма заробити.
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11.03.2022 13:56 Відповісти
Того добра хватає. А всіх грошей не заробиш.
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11.03.2022 14:05 Відповісти
Красивое.
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11.03.2022 13:59 Відповісти
Знов рашко-парашут не відкрився.
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11.03.2022 13:59 Відповісти
путинский сокол устал =)
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11.03.2022 14:01 Відповісти
Він якось дивно складений... Йому так зручно?
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11.03.2022 14:04 Відповісти
Людина шокована вперше побачивши асфальт.
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11.03.2022 14:13 Відповісти
так катапульты еще с совка, как подушки на битых авто
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11.03.2022 14:06 Відповісти
я подозреваю что теперь удмуртское начальство мардовским ватолетчикам вообще парашюты не дают
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11.03.2022 14:11 Відповісти
Вертолёт? А судя по направлению движения - военный корабль!
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11.03.2022 14:00 Відповісти
Здається мені, що це той самий гелікоптер. який пару днів тому показували, як його підбили.

Тільки тоді знімали збоку, а це кадри від самих бійців, які його підбили.

Принаймі дуже схоже - поле, кущі, до яких він не долетів...

Але падає зачотно!

Смерть кацапам!
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11.03.2022 14:05 Відповісти
там совсем другое место
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11.03.2022 14:07 Відповісти
Там вертолет летел в сторону лесополосы, а здесь самолет летел в сторону поля.
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11.03.2022 14:11 Відповісти
Смотрите на погодные условия....
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11.03.2022 14:38 Відповісти
русские летчики скоро поймут что боевой вылет это 100% смерть. Желающих летать моментально приубавится.
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11.03.2022 14:10 Відповісти
Молодці хлопці,Слава Україні
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11.03.2022 14:11 Відповісти
руський камікадзе
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11.03.2022 14:12 Відповісти
Ай , малацца!!!
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11.03.2022 14:38 Відповісти
"А я ляжу-приляжу у гастинца старога... я немножка пасплю.....
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11.03.2022 14:48 Відповісти
Дохлі ка цапи - це просто красиво!
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11.03.2022 14:51 Відповісти
Какой смысл брать с собой парашют?
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11.03.2022 14:57 Відповісти
положено по инструкции
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11.03.2022 15:21 Відповісти
Начебто Мі-24/35
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11.03.2022 15:04 Відповісти
Он, як неловко вийшло у москалів з цим польотом….
Казала мама, думай сину, москалику…
Сира Земля України неприйняла їх !!!
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11.03.2022 15:24 Відповісти
Глупые кацапские пилоты до сих пор не сообразили, что парашют надо складывать самому, а не доверять это агенту ФСБ.
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11.03.2022 18:14 Відповісти
 
 