Українські бійці знищили вертоліт російських окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
В мережі опублікований відеозапис успішної атаки українських воїнів, в результаті якої знищено вертоліт російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вертоліт окупантів був знищений два дні тому.
Топ коментарі
+36 Dmitri 18251fb2
показати весь коментар11.03.2022 13:50
+31 MausMike
показати весь коментар11.03.2022 13:59
+28 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар11.03.2022 13:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://m.youtube.com/watch?v=VJOjHWziIzc
Тільки тоді знімали збоку, а це кадри від самих бійців, які його підбили.
Принаймі дуже схоже - поле, кущі, до яких він не долетів...
Але падає зачотно!
Смерть кацапам!
Казала мама, думай сину, москалику…
Сира Земля України неприйняла їх !!!