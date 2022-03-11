Українські бійці знищили вертоліт російських окупантів. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис успішної атаки українських воїнів, в результаті якої знищено вертоліт російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вертоліт окупантів був знищений два дні тому.

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