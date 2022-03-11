Поліція Харкова затримала коригувальника ударів російських крилатих ракет по місту. ВIДЕО

Поліція Харкова затримала коригувальника ударів російських ракет.

Відео його допиту оприлюднили в фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Харківська поліція затримала п##араса, який працював на РФ, за 40 тис. гривень коригував удари крилатими ракетами по місту", - йдеться в описі відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Навідника російських окупантів затримали у Харкові: За 40 тис. грн "злив" координати критичної інфраструктури