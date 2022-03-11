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Поліція Харкова затримала коригувальника ударів російських крилатих ракет по місту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поліція Харкова затримала коригувальника ударів російських ракет.

Відео його допиту оприлюднили в фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Харківська поліція затримала п##араса, який працював на РФ, за 40 тис. гривень коригував удари крилатими ракетами по місту", - йдеться в описі відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Навідника російських окупантів затримали у Харкові: За 40 тис. грн "злив" координати критичної інфраструктури
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Топ коментарі
+36
Пулю в лоб ********!!!
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11.03.2022 14:03
+27
Случайно упал, ударился головой, умер до прибытия скорой.

Как-то так прочитать хотелось бы.
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11.03.2022 14:04
+15
В гівні втопити виродка.
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11.03.2022 14:05
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Пулю в лоб ********!!!
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11.03.2022 14:03 Відповісти
Он должен повесится при "странных " обстоятельствах.
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11.03.2022 14:14 Відповісти
Ви рідкісний гуманіст... підвісити це падло у людяному місці. не за шию!
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11.03.2022 14:31 Відповісти
Случайно упал, ударился головой, умер до прибытия скорой.

Как-то так прочитать хотелось бы.
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11.03.2022 14:04 Відповісти
не, его будут судить, у него будет адвокат и возможность выйти под залог... или не будет?
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11.03.2022 14:06 Відповісти
венидиктова все порешает
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11.03.2022 14:40 Відповісти
Із серії "що там у москалів" - кілька місяців тому (коли персональна ненависть ще не розрослася до абсолютної) дивився на Ютубі сюжет про випадок у Костромі, коли два педофіли просто серед білого дня викрали на вулиці 5-річну дівчинку, затягнули додому, від душі виґвалтували і вбили. Так ось, серед відео було звернення колишнього зека, який розповідав, як у них у бараку сидів дітойоб. І що з ним робили, методично і повільно знищуючи фізично і психічно до стану розчавленої тварюки. Від деяких моментів ледве не 🤢🤮 - коли педофіляру примушували за невчасно вичищений сортир пити воду і їсти товстенні какахи з вунітазів, а один із зеків щоразу годував вилупка використаним туалетним папером. "Ты дырка епаная, епало открыл!" - і туди йому папір із лайном, а воно бавлячись їсть. "Скусно?" - "Фку-у-уфно..."
Ось так має сидіти такий "херой-подпольщік-молодогвардєєц".
Та й взагалі - усім полоненим кацапам забезпечити такі "європейські" умови...
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11.03.2022 14:45 Відповісти
*давлячись їсть

(хоча... може й бавлячись? сподобалось кацапурі... іноді ґавтокорекція смартфона близька до істини )
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11.03.2022 14:49 Відповісти
По этим составам преступлений - без права залога. Так что выйти - не выйдет, конечно. Просто в военное время люди должны бояться наказания, а это может обеспечить только вышеуказанный вариант. Иначе чем они рискуют - если придёт россия, выпустят и наградят, если останется Украина - ну посидит пару лет. А должен понимать каждый диверсант, что цена вопроса - жизнь. Это многих удержит от неправильных действий. Да, не всех и даже не большинство, но многих.
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11.03.2022 15:43 Відповісти
Таких нужно пускать по минному полю. Если пройдет невредимым полю со снайперки в конце ловит. Пусть хоть какая то польза от них будет.
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11.03.2022 14:09 Відповісти
упал с высоты собственного роста,как часто пишут в ментовских протоколах
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11.03.2022 14:13 Відповісти
В гівні втопити виродка.
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11.03.2022 14:05 Відповісти
Ось тут, колего, мені було б навіть складно вибрати таку люту страту, аби гнидоподібна ******* зазнала такі страшенні борошна, які були б адекватні злочину.
Скільки ж воно горя, болю та смерті принесло людям! І нехай би окупант, принаймні там усе зрозуміло - але ж воно, гнійний пропідор, жило тут, на українському хлібі... І тепер за бабло ріже Україну в спину.
На палю суку! І нехай стирчить на видному місці, най інші від жаху тремтять, кому закортить кривавих грошей!
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11.03.2022 14:20 Відповісти
может, кто-то объяснит, в чем прикол. он сфотал то, что и так есть в инете? адрес 8 хлебзавода не секретная инфо, как и адрес ФЭДа. что-то тут не то.
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11.03.2022 14:05 Відповісти
Ці уйобки здають ворогу не лише те, що є на мапі. Наприклад, розпорядок робочого дня працівників, їхню кількість. Надсилають своїм кураторам фото- і відеоматеріали. Можливо, деякі цехи чи приміщення вже не використовуються, то ж який сенс по них гатити. Теж саме і з військовими об'єктами. Ворогові потрібно, щоб жертв було якомога більше.
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11.03.2022 14:13 Відповісти
Ну может им важно было получить свежую фотку обьекта, чтобы оценить как используется обьект в настоящее время
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11.03.2022 14:15 Відповісти
ну так, на гугл мапах досить добре видно, де що стоїть
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11.03.2022 14:55 Відповісти
Пропустить урода через промышленную мясорубку!!
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11.03.2022 14:05 Відповісти
сначал, яйца можно через обычную бытовую.
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11.03.2022 14:12 Відповісти
На мінімальній швидкості. І періодично зупиняючи ґаґреґат, аби не перегрів-єс-си...
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11.03.2022 14:53 Відповісти
Не розповідайте, будь ласка, про цих коригувальників, краще з їхньою допомогою скигуйте ці ракети по рашистах. Вони будуть в шоці
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11.03.2022 14:06 Відповісти
Я одне не зовсім розумію - у них там свої супутники, гугл\яндекс-карти і т.п. Нафіга їм оці коригувальники?! Вони по картах не бачать, де хлібзавод?!
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11.03.2022 14:07 Відповісти
Тим усім ще треба вміти користуватись.
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11.03.2022 14:10 Відповісти
думаю он гонит, снимал военных и отправлял фоты с координатами
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11.03.2022 14:14 Відповісти
Скорее всего, что гонит. В этом и задача правоохранительных органов - выяснять обстоятельства, а не постить по быстрому видосы с "громкими задержаниями".
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11.03.2022 14:31 Відповісти
Ви бачили сюжет про зкріпне обладнання кацапів? Підручники, фломастери і подібна зуйня. Анало говнет!
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11.03.2022 14:59 Відповісти
А скільки ще таких ********* носить наша земля? Надіюся, всі їх рідні за 40 тисяч гривень потраплять під бомбардування і здохнуть в них на очах. Просто лють, нелюдська лють
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11.03.2022 14:08 Відповісти
Он что, до сих пор жив?! 0_0
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11.03.2022 14:10 Відповісти
Отдать на «воспитание» местным……
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11.03.2022 14:10 Відповісти
Не пойму, кацапье сами не могли Гугл карто открыть? Шото он ******....
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11.03.2022 14:10 Відповісти
В перший день війни, на київських гугл картах були певні відмітки на дуже "чуттєвих" об'єктах. Якби громада не почала масово банити ці мітки, то хто знає, можливо калібр ***** би по станції сбору крові або лікарні де лікують поранених з фронту.
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11.03.2022 14:21 Відповісти
это подставной,
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11.03.2022 14:11 Відповісти
основной координатор еще ходит, и ставит маяки и скидывает точные gps координаты, я так думаю
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11.03.2022 14:14 Відповісти
І хто його «підставив»?
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11.03.2022 14:15 Відповісти
сливают спецслужбы рф, чтоб действительно наводчика не вычислили
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11.03.2022 15:07 Відповісти
Скоріше за все мобільний телефон його підставив
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11.03.2022 15:44 Відповісти
этого гандона не надо убивать, отрезать ноги, руки, уши, выколоть глаза, отрезать язык, и пускай эта тварь так живет и недавать ей здохнуть
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11.03.2022 14:11 Відповісти
Як у фільмі "Джонні узяв зброю".
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11.03.2022 15:11 Відповісти
А фантазия у вас, батенька, будь здоров!
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11.03.2022 15:51 Відповісти
Відпустіть його.... у людному місці.
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11.03.2022 14:11 Відповісти
Дайте мені його на годинку!
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11.03.2022 14:11 Відповісти
Чот больше похоже на ситуацию, когда в преступлениях Чикатило признавались психически больные люди. Какие, блд, координаты хлебзавода? Какая передача данных по электронной почте? Вот открыл Google Map. И адрес, и координаты и дорога к нему. В том же Интернете телефоны коммерческого отдела. Есть и фотографии. Что за бред вообще?
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11.03.2022 14:12 Відповісти
похоже на поиск потенциальных предателей
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11.03.2022 14:15 Відповісти
В принципе это оправданная тактика - выявлять неблагонадежных во время войны. Но обоснование должно быть более правдоподобное - подрывная деятельность, передача информации о перемещениях войск, как то так. С хлебозаводом, да еще и во всеуслышание... Это репутационный удар по правоохранительным органам, на мой згляд
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11.03.2022 14:25 Відповісти
Каждый мнит себя стратегом наблюдая бой со стороны(с)
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11.03.2022 14:16 Відповісти
у меня есть претензия, почему эта тварь еще жива
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11.03.2022 14:12 Відповісти
что-то он не сильно боится... надо было бы дать разок, для понимания ситуации...
ну и чтобы претензии появились.
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11.03.2022 14:13 Відповісти
Заплатите ему те 40 тысяч 1-2 гривневыми монетками, и пусть сожрёт все, до последнего грошика!
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11.03.2022 14:13 Відповісти
Куля в лоб - це дуже легке покарання для цього виродка. Він має страждати до кінця свого нікчемного життя
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11.03.2022 14:14 Відповісти
Кончєная ублюдіна...
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11.03.2022 14:14 Відповісти
Було таке покарання в старину: возять злочинця в діжці з лайном і зверху сокирою махають - не пірнув, голова з плеч. Хоча думаю і такого було б замало.
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11.03.2022 14:20 Відповісти
Є більш жорстокий давньоіранський варіант. Гуглимо "скафізм".
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11.03.2022 15:12 Відповісти
Претензий нет - расстрелять передаста.
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11.03.2022 14:20 Відповісти
Ви що, шановний? Так мигдальничати? Миттєва смерть за усі борошна, які воно принесло людям і державі?
Як мінімум ґавтодафе на повільному вогні. Хоча краще цьому безхребетному хробакові придати твердий внутрішній стрижень... за методом Влада Цепеша...
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11.03.2022 15:17 Відповісти
Щось незрозуміло: а хіба кацапня сама не могла визначити координати через Google maps?
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11.03.2022 14:25 Відповісти
Иуда, ***.
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11.03.2022 14:25 Відповісти
Найгірша мітка людині - зрадник. Від усього можна відмитися, а від памяті людей що ти іуда - ніколи. Це перейде на дітей, навіть на онуків і від цьогонікуди не заховаєшся, навть будуть плювати на його могилу.
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11.03.2022 14:32 Відповісти
ликвидировать, а не кино снимать.
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11.03.2022 15:05 Відповісти
Може усе-таки навідник?
Мало того, що у коментах брєд сівой кобили, так ще й новини від профанів
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11.03.2022 15:08 Відповісти
К столбу фонарному привяжите, это говно, в том районе где были обстрелы людей и ФСЕ...
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11.03.2022 15:10 Відповісти
повесьте сукиного сына в камере
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11.03.2022 15:57 Відповісти
 
 