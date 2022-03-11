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Поліція Харкова затримала коригувальника ударів російських крилатих ракет по місту. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поліція Харкова затримала коригувальника ударів російських ракет.
Відео його допиту оприлюднили в фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Харківська поліція затримала п##араса, який працював на РФ, за 40 тис. гривень коригував удари крилатими ракетами по місту", - йдеться в описі відео.
Топ коментарі
+36 Підлога Маккартні
показати весь коментар11.03.2022 14:03
+27 Володимир Логойда
показати весь коментар11.03.2022 14:04
+15 Michal Woronowsky
показати весь коментар11.03.2022 14:05
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Будь ласка, зачекайте...
Как-то так прочитать хотелось бы.
Ось так має сидіти такий "херой-подпольщік-молодогвардєєц".
Та й взагалі - усім полоненим кацапам забезпечити такі "європейські" умови...
(хоча... може й бавлячись? сподобалось кацапурі... іноді ґавтокорекція смартфона близька до істини )
Скільки ж воно горя, болю та смерті принесло людям! І нехай би окупант, принаймні там усе зрозуміло - але ж воно, гнійний пропідор, жило тут, на українському хлібі... І тепер за бабло ріже Україну в спину.
На палю суку! І нехай стирчить на видному місці, най інші від жаху тремтять, кому закортить кривавих грошей!
ну и чтобы претензии появились.
Як мінімум ґавтодафе на повільному вогні. Хоча краще цьому безхребетному хробакові придати твердий внутрішній стрижень... за методом Влада Цепеша...
Мало того, що у коментах брєд сівой кобили, так ще й новини від профанів