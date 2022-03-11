Бійці 93-ї бригади Холодний Яр збирають докази воєнних злочинів російських окупантів: "Град" між будинками та авіаудар по цивільних об'єктах. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Оператори БПЛА 93-ї бригади Холодний Яр збирають матеріали та докази воєнних злочинів російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сторінці бригади опубліковані чергові факти.
"На першому відео російські окупанти луплять по нас "Градом". Реактивну систему ворог розташував поміж житлових будинків у Тростянці на Сумщині. На другому відео - росіяни скинули авіабомбу на цивільні підприємства у Дергачах на Харківщині. Палає фабрика дверей "Папа Карло", а поруч розташована конюшкя Ecure de Paris", - пишуть холодноярці.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
SAS уже начал завидовать.
Дуже прикро що знаходять, а зафігачити не мають змоги.((
А чем?
Вот только не надо про "Байрактары". Это к тому что логику включите.
Ну и для размышления. Норматив на развёртывание одной установки БМ-21 "Град" составляет 15-18 мин. Машина заряжена. Т.е. от команды "К бою" и до выхода первого снаряда, проходит 15-18 минут.
Сворачивание, происходит за 6 мин. 20 сек. И машина "отскакивает" на 200 м. и далее, начинает петлять или прятаться.
А теперь, представляем, КАК и ЧЕМ за это время можно уничтожить машину? Тем более, мы не знаем, где будет их позиция.