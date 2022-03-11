Російський пілот з окупованого Криму, чия мати живе на Полтавщині, бомбив мирне населення України. ВIДЕО
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Російський пілот із тимчасово окупованого Криму не побачив нічого злочинного в наказі бомбити мирне населення України, при тому, що його власна матір живе в Кременчуці на Полтавщині.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"У цю історію важко повірити, але навіть такі божевілля виявляються "нормою життя" для путінських вояк. Російський пілот із тимчасово окупованого Криму не побачив нічого злочинного в наказі бомбити мирне населення України. При тому, що його власні батьки живуть фактично у центрі держави – у Кременчуці на Полтавщині. Важко зрозуміти емоції батьків, які чують гул тривожних сирен і розуміють, що це їхній син-пілот атакує Україну... Про те, що літак збили, а російський пілот потрапив у полон, мати дізналася з українських новин. Зараз їй соромно, що не змогла виховати гідну людину. Тепер із окупантом, якого збили 5 березня над Миколаєвом, розмовляють слідчі та контррозвідники СБУ. Він відповість за усією суворістю закону!" - розповіли в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
" У них на месте совести хер вырос ! "(с)
2. Сыночка, понятное дело не рассказывал про особенности службы. Т.е. приезжая сюда в отпуск, он прекрасно видел внутреннюю жизнь того самого Кременчуга. Общался с соседями и т.д. И ничего у него не вызывало отвращения. Нациков, он вряд ли видел. Фошиздов, тоже, ни днём ни ночью о огнём не сыщешь. Значит, давно, ещё раз - ДАВНО, принял решение, что бомбить он будет всё подряд. И даже город своих родителей.
3. Жить с такими душевными играми, родителям предателя, осталось не много. Сердце, не вечное. начнётся травля и опускание в помои. Ну да, пропагандоны сразу начнут раскручивать эту тему. Ну Вы в курсе, опять про нациков и ипучих фошиздов. Типа гонения там, издевательства. Это бывает. Это есть. И это будет обязательно.
4. Исходя из п.3, родители предателя долго не проживут, а значит любимый сынок, даже без всяких бомбёжек, успешно сплавит обоих в могилки. Логика такая.
5. И последнее. Сыночку дурачку, никогда, не дадут их похоронить. Хоть вместе, хоть по отдельности. А это, тоже офигенный удар по головушке.
Слава Украине!
Внутри - одному дерьмо...
Один мій знайомий розповідав як його дід воював за незалежність України у 1918-1920 рр., то дід з побратимами тричі ловив недолітка фанатика, який зі зброєю в руках вбивав українців заради химерного збільшовиченого московського імперіалізму, що обіцяв побудувати комунізм, і його двічі відпускали додому, коли він сльози лив і шмигав носом, а потім він знову продовжував зі зброєю в руках вбивати українців. На третій раз його розстріляли, але хто зна скільки він встиг вбити українців за той час, коли його відпускали. Фанатики не змінюються.
А ваша "людяність" у мене викликає глибокий скепсис, з точки зору звичайного українця, це для московського фюрера ви напевне взірець людяності, але бомбу на вашу голову він все одно не пошкодує. Для мене ви шмаркля, яка чомусь ввважає хорошим тоном захищати людожера.
щкода що парашют у нього відкрився
Низнали,научениях,нистрилял.
Только уничтожение.
ця істота готова летіти бомбити дитячі садки знаючи зо цому підрізали катапульту і він не виживе тобто це сатанова оболонка зо мімікрує під людину
ДУМАВ, ЩО НЕ ЗІБ'ЮТЬ!
РОЗСТРІЛЯТИ!