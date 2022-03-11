Російський пілот з окупованого Криму, чия мати живе на Полтавщині, бомбив мирне населення України. ВIДЕО

Російський пілот із тимчасово окупованого Криму не побачив нічого злочинного в наказі бомбити мирне населення України, при тому, що його власна матір живе в Кременчуці на Полтавщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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"У цю історію важко повірити, але навіть такі божевілля виявляються "нормою життя" для путінських вояк. Російський пілот із тимчасово окупованого Криму не побачив нічого злочинного в наказі бомбити мирне населення України. При тому, що його власні батьки живуть фактично у центрі держави – у Кременчуці на Полтавщині. Важко зрозуміти емоції батьків, які чують гул тривожних сирен і розуміють, що це їхній син-пілот атакує Україну... Про те, що літак збили, а російський пілот потрапив у полон, мати дізналася з українських новин. Зараз їй соромно, що не змогла виховати гідну людину. Тепер із окупантом, якого збили 5 березня над Миколаєвом, розмовляють слідчі та контррозвідники СБУ. Він відповість за усією суворістю закону!" - розповіли в СБУ.

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