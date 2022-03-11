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Російський пілот з окупованого Криму, чия мати живе на Полтавщині, бомбив мирне населення України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський пілот із тимчасово окупованого Криму не побачив нічого злочинного в наказі бомбити мирне населення України, при тому, що його власна матір живе в Кременчуці на Полтавщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"У цю історію важко повірити, але навіть такі божевілля виявляються "нормою життя" для путінських вояк. Російський пілот із тимчасово окупованого Криму не побачив нічого злочинного в наказі бомбити мирне населення України. При тому, що його власні батьки живуть фактично у центрі держави – у Кременчуці на Полтавщині. Важко зрозуміти емоції батьків, які чують гул тривожних сирен і розуміють, що це їхній син-пілот атакує Україну... Про те, що літак збили, а російський пілот потрапив у полон, мати дізналася з українських новин. Зараз їй соромно, що не змогла виховати гідну людину. Тепер із окупантом, якого збили 5 березня над Миколаєвом, розмовляють слідчі та контррозвідники СБУ. Він відповість за усією суворістю закону!" - розповіли в СБУ.

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Топ коментарі
+54
То уже не сын, то черт!!
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11.03.2022 14:12
+39
Мама ж знала до цього де жив синок і де працював, мабуть і копійчину отримувала від дитиночки.
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11.03.2022 14:15
+34
Из человеческого у кацапов остался только внешний облик...
Внутри - одному дерьмо...
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11.03.2022 14:14
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То уже не сын, то черт!!
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11.03.2022 14:12 Відповісти
это дно или еще нет?
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11.03.2022 14:12 Відповісти
можно какое-то время так думать, но потом снизу обязательно постучат...
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11.03.2022 14:16 Відповісти
Ежи Лец
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11.03.2022 14:19 Відповісти
Они уже давно ниже дна
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11.03.2022 14:26 Відповісти
А чему здесь удивляться? Сумасшедшая многолетняя пропаганда+деньги, вот вам и результат
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11.03.2022 14:12 Відповісти
А також повна атрофія совісті.
" У них на месте совести хер вырос ! "(с)
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11.03.2022 14:16 Відповісти
Хороший син, краще він алкоголіком чи наркоманом став.
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11.03.2022 14:13 Відповісти
стране нужны герои а ***** рожает дибилов
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11.03.2022 14:14 Відповісти
Не умничай! Родители нормальные, а сын ублюдок( хотя растлумачить слово ублюдок, как незаконнорожденный) поправьте, буду благодарна, родиьели норм, дочка легкого поведения, сын наркуша. Тут вариантов немеряно.
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11.03.2022 15:39 Відповісти
1. Т.е. родители потокали сыну предателю? Это, если чувак, в момент оккупации Крыма, остался в парашинской армии.
2. Сыночка, понятное дело не рассказывал про особенности службы. Т.е. приезжая сюда в отпуск, он прекрасно видел внутреннюю жизнь того самого Кременчуга. Общался с соседями и т.д. И ничего у него не вызывало отвращения. Нациков, он вряд ли видел. Фошиздов, тоже, ни днём ни ночью о огнём не сыщешь. Значит, давно, ещё раз - ДАВНО, принял решение, что бомбить он будет всё подряд. И даже город своих родителей.
3. Жить с такими душевными играми, родителям предателя, осталось не много. Сердце, не вечное. начнётся травля и опускание в помои. Ну да, пропагандоны сразу начнут раскручивать эту тему. Ну Вы в курсе, опять про нациков и ипучих фошиздов. Типа гонения там, издевательства. Это бывает. Это есть. И это будет обязательно.
4. Исходя из п.3, родители предателя долго не проживут, а значит любимый сынок, даже без всяких бомбёжек, успешно сплавит обоих в могилки. Логика такая.
5. И последнее. Сыночку дурачку, никогда, не дадут их похоронить. Хоть вместе, хоть по отдельности. А это, тоже офигенный удар по головушке.
Слава Украине!
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11.03.2022 17:24 Відповісти
Родители может быть и нормальные, а сын у них предатель своей родины Украины. Вот и весь базар.
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11.03.2022 20:48 Відповісти
Из человеческого у кацапов остался только внешний облик...
Внутри - одному дерьмо...
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11.03.2022 14:14 Відповісти
И это к сожалению не единичный случай. Даже звери так не поступают...
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11.03.2022 14:15 Відповісти
Мама ж знала до цього де жив синок і де працював, мабуть і копійчину отримувала від дитиночки.
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11.03.2022 14:15 Відповісти
и что, если до этого он никого не бомбил, много родни у наших граждан на раше, часто это трагедия и боль...
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11.03.2022 14:17 Відповісти
Он был военным летчиком. Никого не бомбил до того - вопрос времени...Его же не силой в самолёт затаскивал...
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11.03.2022 14:19 Відповісти
Хай там та радня і залишається. В Україні їх будуть просто вбивають. Більше ніяких паєздак к бабушкам і родствєнікам укрАінцам.
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11.03.2022 14:21 Відповісти
У меня родня, в Германии и родня в Польше,. и в Израиле , и в Украине из- за этой грёбаной войны прегрызлись все, да и в Новосибирске и Одессе ! Долбаный путин, какую проблему всему миру сделал, здохни в муках на тысячу лет гадина проклятая!
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11.03.2022 15:46 Відповісти
Могу представить как матери тяжело и стыдно…Но она не отвечает за принятые решения и поступки своего сына…это его жизнь,его путь и конечно не отвечает за ответсвенность ,которую он будет нести за ВСЕ ..
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11.03.2022 14:15 Відповісти
Вполне согласен. Я родом с Луганщины, проживаю на Полтавщине. Мои родственники живут на оккупированной парашей территорией. Некоторое время я с ними говорил по телефону. Но больше года как я порвал с ними и перестал общаться. Им настолько промыли мозги, что я в шоке! На цензоре много раз призывал поставить вышки, чтоб транслировать на ту сторону украинские каналы, но увы, это фактически не было сделано, да еще спутниковые каналы закодировали. Для них я стал русскоязычным бандеровцом, я горд этому. Моя Родина Украина. И я проклинаю "диванных" "борцов", которые начнут втаптывать в грязь мать этого недоноска! Я чувствую искренность в ее словах. Жизнь очень сложна штука, в ней нет чисто белого и чисто чёрного!
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11.03.2022 14:28 Відповісти
Слава Украине!!!
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11.03.2022 14:33 Відповісти
Полностью с вами согласна…Держитесь и не теряйте надежду,я уверена ,что вы ещё встретитесь со своими родственниками и у вас отношения наладятся.Ведь Бог всегда сильнее зла и он может негативную ситуацию превратить в большое и позитивное .СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.03.2022 14:35 Відповісти
Если окажется, что у них "руки в крови", то они для меня не существуют!!!
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11.03.2022 14:39 Відповісти
Для меня уже сейчас не существуют... И это их выбор... Это они от меня отказались в 14-м... Вернее от всей нашей большой семьи... Теперь пытаются связаться с моими братьями... Братья говорят "Эта **** хочет добавится к нам в друзья"... Игнор полный... А какое может быть другое отношение, если большинство в теробороне в своих городах... А о судьбе сестры в Мариуполе с 1 числа ничего не известно...
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11.03.2022 15:34 Відповісти
вранье, значит они и были предателями с самого начала и хотели получать информацию "правильную", а не реальную украинскую
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11.03.2022 14:49 Відповісти
Спасибо, подпишусь под каждым словом.
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11.03.2022 15:49 Відповісти
Матері повезло, що не жила там, де падали бомби, скинуті її сином! Це ж яким недолюдком треба бути щоб бомбити країну, в якій живуть його батьки і в якій, не виключено, він народився і виріс, як поганський гриб!
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11.03.2022 15:53 Відповісти
Стара **** ,все знала про свого вищербка! А на камеру ''плачеться''під примусом!!!!
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11.03.2022 16:11 Відповісти
Ну що сказати, виховали орка.
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11.03.2022 14:16 Відповісти
Расстрелять ублюдка на глазах родителей.
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11.03.2022 14:16 Відповісти
вы тоже русский?
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11.03.2022 14:17 Відповісти
Ну ти точно руzzкоє. Не переживай ,всі до одного кацапи здохнуть на українській землі.
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11.03.2022 14:24 Відповісти
Не заслуговують на життя мутанти, які вважають можливим кидати бомби на голови українців, неважливо вважала себе ця потвора українцем, чи не вважала, такі перевертні ніколи вже не стануть людьми.
Один мій знайомий розповідав як його дід воював за незалежність України у 1918-1920 рр., то дід з побратимами тричі ловив недолітка фанатика, який зі зброєю в руках вбивав українців заради химерного збільшовиченого московського імперіалізму, що обіцяв побудувати комунізм, і його двічі відпускали додому, коли він сльози лив і шмигав носом, а потім він знову продовжував зі зброєю в руках вбивати українців. На третій раз його розстріляли, але хто зна скільки він встиг вбити українців за той час, коли його відпускали. Фанатики не змінюються.
А ваша "людяність" у мене викликає глибокий скепсис, з точки зору звичайного українця, це для московського фюрера ви напевне взірець людяності, але бомбу на вашу голову він все одно не пошкодує. Для мене ви шмаркля, яка чомусь ввважає хорошим тоном захищати людожера.
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11.03.2022 15:08 Відповісти
долбодятел, что еще можно сказать, оскатинившаяся мразь
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11.03.2022 14:16 Відповісти
можна сказати "********** притрушений".
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11.03.2022 14:21 Відповісти
Жесть…..
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11.03.2022 14:16 Відповісти
манкурт
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11.03.2022 14:16 Відповісти
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11.03.2022 14:17 Відповісти
Дно пробитие...
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11.03.2022 14:17 Відповісти
Зрадник і просто тварюка. Батькам ганьба.
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11.03.2022 14:18 Відповісти
Чомусь згадався Тарас Бульба (( але у покаяння матері не вірю - така сама як і синок " прашу пращенія " - скажи - сина у мене немає , тоді б повірив ((
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11.03.2022 14:19 Відповісти
Не вірю!
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11.03.2022 14:20 Відповісти
Карма вона така. Зрадника настигла. Ну тепер пІZда йому.
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11.03.2022 14:20 Відповісти
ну вираз "сбитьій льотчік" набрав нових фарб

щкода що парашют у нього відкрився
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11.03.2022 14:24 Відповісти
Бомбити свою батьківщину, ну тут вже і сказати нічого...
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11.03.2022 14:25 Відповісти
Жаба витерає крокодилові сльози... - удушись курва.
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11.03.2022 14:25 Відповісти
Не вірю цій оркоматці!... Мабуть, надіється на прихід рускава міра!...
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11.03.2022 14:28 Відповісти
А вы и дальше показывайте видосики пленных.
Низнали,научениях,нистрилял.
Только уничтожение.
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11.03.2022 14:28 Відповісти
Получается этот ушлепок вырос в Кременчуге ходил в школу приезжал в отпуск к мамочке в знак благодарности свою родню решил бомбами закидать. Достойный поступок ушлепка! Повесить на центральной площади!
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11.03.2022 14:32 Відповісти
Пилотов-преступников вообще не следует брать в плен. Они же не заблудившиеся и понимают, что делают.
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11.03.2022 14:34 Відповісти
Их держат для суда что бы наверняка и раша не смогла отмазаться от дьявольских преступлений и не п-ть что зто мы сами себя бомбим Европейский суду не так просто, что то доказать, пример МН-17
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11.03.2022 14:54 Відповісти
Кари, московіту, смертельної кари!
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11.03.2022 14:35 Відповісти
Шо-то как-то не верю я в раскаяние этой "мамаши". Не так выглядит раскаяние.
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11.03.2022 14:36 Відповісти
Я вам вже казав , що кацап -то є істота зовні схожа на людину, але ментально -то є уособлення сатани ...
ця істота готова летіти бомбити дитячі садки знаючи зо цому підрізали катапульту і він не виживе тобто це сатанова оболонка зо мімікрує під людину
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11.03.2022 14:37 Відповісти
это не сын а *******!
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11.03.2022 14:37 Відповісти
Це вона зараз так скавулить, бо виродок збитий і чекає на кару. Вона "не знала", що виродок військовий пілот РФ? Її здивувало "виття сирен" над головою? Вона (мама!!!)не могла відмовити свого ублюдка не сідати за штурвал і не бомбити свою рідну землю??? Бреше падло. Це вона так, щоб урятувати задницю своєму синку-московському душогубу. Думаю - якщо був би час опитати її сусідів, містян - 100% ходила, падла і агітувала за "русскій мір". Та ще й нахвалялася своїм кацапським синком-летуном. Породила і виховала ублюдка, наклала у штани і бреше. Якби прийшли кацапи - першою пішла би плювати і бити наших полонених і поранених і верещати на мітингах за "русскій мір".
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11.03.2022 14:38 Відповісти
Я с Вами согласен только частично. Мать могла быть полностью за Украину, и не надо ее обвинять. Тут вина на сыне. Тем более, Вы не знаете их отношений в семье. Нельзя обвинять так человека. Не спорю, она почти! это важно знала , где ее сын. Но не могла как то воздействовать
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11.03.2022 16:06 Відповісти
Повісити синка у місті де народився.
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11.03.2022 14:39 Відповісти
Изумительного 3дараса вы родили и вырастили, неуважаемая.
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11.03.2022 14:39 Відповісти
їй звонив як летів бомбити щоб ховалась...
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11.03.2022 14:45 Відповісти
Нормальная мать от такого урода отказалась бы!!!!
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11.03.2022 14:48 Відповісти
теперь мамка будет всю жизнь свою пенсию на передачки в тюрьму тратить
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11.03.2022 14:48 Відповісти
как-то бы её на расею переправить бы, на ПМЖ
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11.03.2022 14:50 Відповісти
ликвидировать
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11.03.2022 14:50 Відповісти
Якщо дитина росте у російськомовному середовищі, то це скоріше правило, а не випадковість
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11.03.2022 15:12 Відповісти
Плевать он хотел на мамку и папку , за то ипотеку выплатит...
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11.03.2022 15:21 Відповісти
Всі такі розумні,що діти нікуди!! Мені 65,троє дітей,можливо я поганий батько,але мене мої діти вже після 20-ти,коли стали самостійними,майже не слухали,робили все так,як вважали потрібним для себе і своєї сім*ї. Та що діти,коли я одружився і в мене вже була своя сім*я і діти,то майже НІКОЛИ не слухав те ,що говорила мати,жив своїм життям і робив те,що вважав потрібним для СВОЄЇ сім*ї. І я,більш ніж впевненний,якщо не кривити душею,одиниці живуть не своїм,а маминим розумом і сьогодні,але це одиниці. В мене ДУЖЕ багато знайомих,які не можуть спілкуватись зі своєю ріднею,яка проживає ТАМ.......,там повний відстій,рідна мати не вірить донці,що тут немає фашистів,бандерівців,що без проблем спілкуються російською мовою,що не вбивають за те,що ти росіянин і куча ще чого. ОСЬ в цьому і є різниця між СВОБОДОЮ і РАБСТВОМ!!!!!! А мати є мати,навіть самого закінченого бандюгу---вона ЛЮБИТЬ,це тільки в кіно показують,що батьки відрікаються від своєї дитини,в житті,МОЖЛИВО,одиниці!!!!
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11.03.2022 15:36 Відповісти
НІЯКОГО ПРОЩЕННЯ!
ДУМАВ, ЩО НЕ ЗІБ'ЮТЬ!
РОЗСТРІЛЯТИ!
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11.03.2022 15:37 Відповісти
А іншого вона і не могла виховати: живе в Кременчуці, в серці українства та української мови, а розмовляє мовою окупанта. Зрадників не варто щадити - їх треба карати на смерть.
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11.03.2022 16:21 Відповісти
Якби не хотів летіти мог би щось прийняти для підняття тиску і не пішов би у політ. А так все свідомо. Він із тих, що залишився в Криму через тещу з квартирою.
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11.03.2022 17:57 Відповісти
Тфу. Противно. Ни о чём, кроме что он попался, она не жалеет.
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11.03.2022 21:16 Відповісти
 
 