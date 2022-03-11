Евакуація жителів Ірпеня та інших "гарячих точок" Київщини. ВIДЕО

Жителі Ірпеня наважилися залишити свої домівки, взяти найважливіші речі та евакуювалися: хто автівкою, хто пішки через річку. Небайдужі, поліціянти та військові територіальної оборони допомагали людям переходити саморобний міст через річку. Колони автобусів з людьми прямують з Ірпеня та інших "гарячих точок" області в напрямку Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опублікували відео евакуації мирного населення з міста Ірпінь.

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З початку повномасштабного російського вторгнення на територію України, російські війська намагаються дістатися столиці. Попри те, що війська Збройних сил України стримують ворожий наступ, ситуація на північному заході Київщини залишається напруженою. Ворог завдає нищівних атак по містечках області. Залишатися там з кожним днем стає все небезпечніше, тому місцева влада докладає всіх зусиль для того, аби провести евакуацію для всіх серед мирного населення.

10 березня між Україною та Росією було погоджено декілька маршрутів "зелених коридорів" евакуації, серед них маршрут Ірпінь-Київ. В цей же день евакуація в Ірпені пройшла без порушення домовленостей зі сторони окупантів, проте в місті Макарів Київської області російські військові під час евакуації розстріляли автомобіль з пенсіонерами, внаслідок чого загинуло 2 людини. Загалом, з Київщини за 10 березня вдалося евакуювати 16 тисяч людей.

Але, як відомо, Росія не завжди дотримується норм гуманітарного права. Під час евакуації населення 6 березня в Ірпені, російські військові відкрили вогонь по місту, попри попередні домовленості "зеленого коридору". Тоді від рук загарбників загинуло восьмеро людей, а решта була змушена переховуватись під зруйнованим мостом.

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Кількість загиблих та поранених в Київській області наразі невідома. Багато людей переховується в підвалах, російські війська беруть цивільних в заручники, вбивають і дорослих і дітей.

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