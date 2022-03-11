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Мер Івано-Франківська просить мешканців трьох районів переїхати. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до жителів міста з проханням користуватися укриттями, а мешканців трьох прилеглих до аеропорту мікрорайонів – Опришівців, Крихівців та Чукалівки – по можливості залишити свої будинки через загрозу обстрілів.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, що зранку відбулося, тому будьмо надзвичайно уважними. Будь ласка, якщо хтось має можливості укриття, я рекомендую перебувати зараз в укритті в міру можливості. Хто не має можливості, то дійсно відійти від вікон. На жаль, ця тривога зараз по всіх областях, по всій Західній Україні", - сказав Марцінків.

"Хочу попросити також жителів мікрорайону Опришівці, Крихівці, Чукалівка – з часом все-таки після цієї тривоги максимально залишити свої помешкання, переїхати. Будь ласка, реагуйте на тривогу. Надіємось, що це буде лише тривога, не буде чергових вибухів в Івано-Франківську", - додав міський голова.

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Як повідомлялося, у п'ятницю вранці було завдано авіаудару по аеропорту.

Автор: Ольга Лузан
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Чепушило,давай свої контакти,подивимся хто тут наляканий)))
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11.03.2022 14:29 Відповісти
Ваня, тебе давно трембиту в сраку не сували?
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11.03.2022 14:36 Відповісти
МІКРОрайонів, а не районів,-внесіть поправку. Та й взагалі, то навіть не міські мікрорайони в класичному значенні, а прилеглі до міста (а особливо аеропорту) села
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11.03.2022 15:38 Відповісти
 
 