"Украина выстоит, а вы так и останетесь рабами! Добро пожаловать в Северную Корею, твари!" - співавтор і режисер шоу "Орел і Решка" Синельников. ВIДЕО
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Співавтор і режиссер тревел-шоу "Орел і Решка" Євген Синельников зміг виїхати з Бучі, де він майже 2 тижні сидів із сім'єю в укритті у підвалу свого будинку.
Відео звернення Синельникова опубліковано в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Євген записав відео, у якому зі сльозами на очах розповів, що їм із сином довелося пережити за ці два тижні, та наголосив, що був вражений згуртуванням людей. Також він звернувся до росіян: "А вы – терпилы, вы рабы одного человечка. Но если раньше вам за рабство по крайней мере платили неплохие деньги, то сейчас и машины закончатся, и деньги закончатся, и качество жизни закончится, а вы так и останетесь рабами. Украина выстоит, вот только вы этого уже не увидите. Добро пожаловать в Северную Корею, твари".
Будь ласка, зачекайте...
@prof_preobr
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1 ч
Песков: если кому стыдно, что он русский, то он не русский и он не с нами.
То есть теперь кто русский, а кто нет, решает человек с детьми в странах НАТО и со швейцарскими часами за 100 миллионов на руке. Понятно, спасибо.
Пока продукты призывают отдавать «добровольно».
В Брагинском районе расклеили листовки, призывающие местных жителей пока добровольно сдавать продукты питания для российских солдат.
Об этом сообщила журналистка Любовь Лунева.
«Ничего не напоминает? То есть очень скоро они в поисках жратвы пойдут по деревням со словами: «Бабка! Яйца, сало, самогон»?
"Кожне покоління повинно пройти через кроваву баню!"Мій дід з бабунею
пережили три війни. Мама пройшла через 2-гу Світову, ну а мені з братом і
сестрами та дітьми напевно мусимо вже жити під під час 3-ої?
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw