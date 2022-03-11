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"Украина выстоит, а вы так и останетесь рабами! Добро пожаловать в Северную Корею, твари!" - співавтор і режисер шоу "Орел і Решка" Синельников. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Співавтор і режиссер тревел-шоу "Орел і Решка" Євген Синельников зміг виїхати з Бучі, де він майже 2 тижні сидів із сім'єю в укритті у підвалу свого будинку.

Відео звернення Синельникова опубліковано в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Євген записав відео, у якому зі сльозами на очах розповів, що їм із сином довелося пережити за ці два тижні, та наголосив, що був вражений згуртуванням людей. Також він звернувся до росіян: "А вы – терпилы, вы рабы одного человечка. Но если раньше вам за рабство по крайней мере платили неплохие деньги, то сейчас и машины закончатся, и деньги закончатся, и качество жизни закончится, а вы так и останетесь рабами. Украина выстоит, вот только вы этого уже не увидите. Добро пожаловать в Северную Корею, твари".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бучанському районі - гуманітарна катастрофа. Росіяни мародерять, ґвалтують, вбивають, - ДСНС

Автор: Наталя Джума
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Проф. Преображенский


@prof_preobr

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1 ч



Песков: если кому стыдно, что он русский, то он не русский и он не с нами.

То есть теперь кто русский, а кто нет, решает человек с детьми в странах НАТО и со швейцарскими часами за 100 миллионов на руке. Понятно, спасибо.
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11.03.2022 14:25 Відповісти
Их освободили от этой химеры. А кого освободить не удалось, тот, естественно, не русский. Все правильно
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11.03.2022 18:22 Відповісти
Браво. Хороший професіонал і хороша людина.
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11.03.2022 14:25 Відповісти
Регинке, *****, привет передал?
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11.03.2022 14:42 Відповісти
Дислоцированные в Беларуси российские военные начали проводить «продразверстку» у белорусов из Брагинского района
Пока продукты призывают отдавать «добровольно».
В Брагинском районе расклеили листовки, призывающие местных жителей пока добровольно сдавать продукты питания для российских солдат.
Об этом сообщила журналистка Любовь Лунева.
«Ничего не напоминает? То есть очень скоро они в поисках жратвы пойдут по деревням со словами: «Бабка! Яйца, сало, самогон»?
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11.03.2022 14:43 Відповісти
Чомусь згадався один з романів Е.Ремарка про Першу Світову, коли німці вночі влаштовували таємні нічні вилазки до окопі французів ВИКЛЮЧНО, щоб захопити якихось ЇСТІВНИХ харчів. Оскільки те, чим постачали німецьку армію, їсти було неможливо зовсім! Багато хто гинув під час цих продовольчих нападів...
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11.03.2022 15:03 Відповісти
Еріх-Марія Ремарк "На західному фронті без перемін". Там є така фраза:
"Кожне покоління повинно пройти через кроваву баню!"Мій дід з бабунею
пережили три війни. Мама пройшла через 2-гу Світову, ну а мені з братом і
сестрами та дітьми напевно мусимо вже жити під під час 3-ої?
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11.03.2022 15:45 Відповісти
Продразвёрстка.
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11.03.2022 15:08 Відповісти
Пару лет назад в Бердянске десять дней общались с отдыхающими жителями из ОРДЛО. Они рассказывали как бандиты ходили по хатам по спискам на отжим..
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11.03.2022 15:42 Відповісти
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11.03.2022 15:42 Відповісти
Євгене, дякую 👏👏👏
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11.03.2022 15:26 Відповісти
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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11.03.2022 15:30 Відповісти
 
 