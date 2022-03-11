Дивлюся на маму, а мама стікає кров'ю, - свідчення біженців з Ірпеня, яких розстрілювали російські окупанти. ВIДЕО

Свідки розповідають про те, як російські військові 6 березня розстріляли колону цивільних машин, коли мирні жителі евакуювалися з Ірпеня. Люди досі не можуть забрати тіла своїх рідних. Точна кількість вбитих і поранених під час цього розстрілу невідома.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у матеріалі Радіо Свобода.

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