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біженці (1019) Ірпінь (320) розстріл (178) воєнні злочини (1567)

Дивлюся на маму, а мама стікає кров'ю, - свідчення біженців з Ірпеня, яких розстрілювали російські окупанти. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Свідки розповідають про те, як російські військові 6 березня розстріляли колону цивільних машин, коли мирні жителі евакуювалися з Ірпеня. Люди досі не можуть забрати тіла своїх рідних. Точна кількість вбитих і поранених під час цього розстрілу невідома.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у матеріалі Радіо Свобода.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Евакуація жителів Ірпеня та інших "гарячих точок" Київщини. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Це вже на фашисти, це виродки у людській подобі.
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11.03.2022 14:27
+18
Ска... Про яку жалість до них може йти мова. Горіти zомбомасі в пеклі
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11.03.2022 14:28
+16
Господи, за що?! Жили, народжували, працювали, нікого не чіпали.
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11.03.2022 14:27
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Це вже на фашисти, це виродки у людській подобі.
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11.03.2022 14:27 Відповісти
Господи, за що?! Жили, народжували, працювали, нікого не чіпали.
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11.03.2022 14:27 Відповісти
Ска... Про яку жалість до них може йти мова. Горіти zомбомасі в пеклі
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11.03.2022 14:28 Відповісти
100% это были кадыровцы. Этих животных только расстреливать, а тех кто выживет - в зоопарк на цепи и в клетке.
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11.03.2022 14:39 Відповісти
Тим гнидам відрізати голови, а потім відсилати Кадирову
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11.03.2022 22:06 Відповісти
Кацапы должны здохнуть все. До единого
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11.03.2022 23:00 Відповісти
 
 