Дивлюся на маму, а мама стікає кров'ю, - свідчення біженців з Ірпеня, яких розстрілювали російські окупанти. ВIДЕО
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Свідки розповідають про те, як російські військові 6 березня розстріляли колону цивільних машин, коли мирні жителі евакуювалися з Ірпеня. Люди досі не можуть забрати тіла своїх рідних. Точна кількість вбитих і поранених під час цього розстрілу невідома.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у матеріалі Радіо Свобода.
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