У Киви знайшли квартиру 500 м² у Конча-Заспі. ВIДЕО
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Елітне житло нардепа від ОПЗЖ виявив Олег Ляшко.
Про це він розповів на своєму YouTube каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ти краще скажи, де ти взяв дєньгі, аби у Кончі 500 квадратів купити, п#дар ти й#баний?Путін тобі дав? Де ти бабкі взяв?".
Ляшко каже, що квартира, певно, була придбана на гроші від співпраці з ФСБ. Окрім цього, він звернувся до генпрокурора Ірини Венедіктової, аби майно Киви арештували і конфіскували для захисту України.
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Топ коментарі
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пусть Олежка расскажет как он наколядував ту хатынку
Злив про квартиру - це помста Ляшка.
ані корову у верховну раду привести
ані ківу замість неї у стойло поставити
А чо ж не "раскулачивал" киви, когда оно было тут???
А там мабуть пішки по горах до Румунії.
Чи сидить у схроні.
Таких "Кив" в Украине десятки тысяч!
І ПОСТАВИТИ ПІД КОНТРОЛЬ!