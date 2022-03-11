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Окупанти планують напасти на Одесу не з моря, а суходолом з Миколаївщини, - Труханов. ВIДЕО

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На думку Одеського міського голови Геннадія Труханова, російські окупанти змінили плани нападу на місто з моря та планують спершу оточити місто силами з Миколаївщини і Придністров’я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на пресбрифінг Труханова.

"За відомою нам на сьогоднішній день інформацією, якою ми володіємо, кораблі, котрі були неподалік Одеси, передислокували до району Криму.

Окреме угруповання агресора висунулося на Вознесенськ (на Миколаївщині. – Ред.). Таким чином, ми припускаємо, що в планах агресора взяти наше місто через Вознесенськ на Придністров'я. Таким чином, місто виявиться відрізаним і в оточенні", - розповів Труханов.

Одеський голова припускає, що після оточення на суходолі російські окупанти можуть спрямувати десантні кораблі з моря для висадки з берега.

Він сказав, що захисники Одеси мають час для підготовки завдяки героїчним зусиллям з опору агресору на Миколаївщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ескадри РФ відійшли від Одеси до Криму, висадки ворожого десанту поки не буде, - ОВА

За словами одеського міського голови, місцева влада формує стратегічні запаси продуктів харчування з тривалим строком придатності та медичні препарати в разі взяття міста в облогу.

Крім того, він подякував міжнародним партнерам за гуманітарну допомогу, зокрема постачання теплих речей, продуктів харчування та ліків.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Оккупанты и Киев за три дня планировали.
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11.03.2022 14:54
+13
гена начинает прорисовываться колорадскими полосками Генуля с тебя такой стратег как и космонавтов.. любой военный хоть Трухля и военный но драк думаю это программа посеять панику послушайте придурка 3 минуты бред еще тот Вознесенск ПМР окружат Одессы прямо в Лузановке высадят десант Гена это тебе ***** нгасралов голову или решил взорваться гнилая ты консервы.. может его по 109-111 УК Приземлять
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11.03.2022 15:07
+13
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11.03.2022 15:12
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С Приднестровья , не смешите !)) Там горстка солдат, а не десятки тысяч )))
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11.03.2022 14:54 Відповісти
Там хз что творится в том приднестровье. ***** наверняка свез туда несколько тысяч для удара нам в спину.
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11.03.2022 14:58 Відповісти
Нет. Там еле жизнь живут.
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11.03.2022 14:59 Відповісти
это проблематично, только через аэропорт Кишинева, а там их шмонают конкретно.
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11.03.2022 15:01 Відповісти
гена начинает прорисовываться колорадскими полосками Генуля с тебя такой стратег как и космонавтов.. любой военный хоть Трухля и военный но драк думаю это программа посеять панику послушайте придурка 3 минуты бред еще тот Вознесенск ПМР окружат Одессы прямо в Лузановке высадят десант Гена это тебе ***** нгасралов голову или решил взорваться гнилая ты консервы.. может его по 109-111 УК Приземлять
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11.03.2022 15:07 Відповісти
все норм, нам надо казус бели чтобі расх"№чить заодно и приднестровье.
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11.03.2022 15:14 Відповісти
Там як раз 10 тисяч. Неабияка чисельність, але патрони на них доведеться витрачати. І якась арта в них теж є.
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11.03.2022 16:00 Відповісти
До речі, 24 лютого вранці стріляли ракетами по нашому Подільську з Придністров'я. Тоді у військовій частині загинуло 22 людини.
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11.03.2022 16:16 Відповісти
Самое время послать их всех вслед за срашенским кораблём!
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11.03.2022 16:48 Відповісти
туда всё завозилось через Молдову, то в конце прошлого года сделали запрет на въезд в Украину со стороны ПМР, ну так потом ездили на нейтральных номерах.
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11.03.2022 18:03 Відповісти
Что-то типа два батальона мехов + две роты спецназа и усе.
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11.03.2022 19:37 Відповісти
Оккупанты и Киев за три дня планировали.
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11.03.2022 14:54 Відповісти
Та не взяти місто....нехай сунуться спочатку. А що розвідка говорить,чи вона працює ге на Україну
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11.03.2022 14:56 Відповісти
А кто тебе скажет. Заметь разговоров стало меньше, а дел больше.
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11.03.2022 15:00 Відповісти
А что вам говорить? По факту орки через юг, разъехались по всему низу Украины. На самом деле все не очень так радужно, как пытаются показать по телеку. Ну это как Резников, буквально за 3 дня до войны, говорил, что все нармуль, ударных групп не ВИДИМ.
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11.03.2022 15:01 Відповісти
Шо ты несёшь? Заскочили на шарика через перешеек и шо? Собаки их бродячие догрызают
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11.03.2022 15:11 Відповісти
Ну знаете: предупрежден - вооружен
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11.03.2022 14:57 Відповісти
Пля! Ну шо труха несёт? Наши погнали кацапов от Николаева на Херсон А шо там Приднпстровье? Их там мало. Море, только море и там надо их ждать
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11.03.2022 14:58 Відповісти
Ти шукаєш логіку у кацапів?
Вони вже три рази Київ взяли, залишилась Одеса)))
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11.03.2022 15:02 Відповісти
Это им нужно обойти Николаев на Вознесенск,около 500 км,что маловероятно.
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11.03.2022 15:03 Відповісти
Они уже в Вознесенске, Але!?
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11.03.2022 15:04 Відповісти
Их там малость "прорядили",мягко говоря.
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11.03.2022 15:05 Відповісти
Да, но они один хер прут круглосуточно с Крыма, точнее я думаю уже с Ростова, через Крым. Ну хотя, если бы все было так просто, то они бы не окапывались вокруг Херсона.
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11.03.2022 15:09 Відповісти
Путин зеков выпускает- О чем то говорит?
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11.03.2022 15:15 Відповісти
И шо???? Але? Они там давно. И дальше идти не могут. А вот почему-думай.
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11.03.2022 15:14 Відповісти
А що Трухля?
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11.03.2022 14:58 Відповісти
Мабуть рашистам дуже потрібен Одеський крематорій
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11.03.2022 14:59 Відповісти
ЛАПАТНИЄ ОБКАКАНТИ МНОГА ЧЄГО ПЛАНІРОВАЛІ-НО АБКАКАЛІСЬ...
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11.03.2022 14:59 Відповісти
Труханов ,не трухай ,всё будет НОРМ ,кацапы в Украине брать будут только в РОТ !
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11.03.2022 15:00 Відповісти
и с моря, и с приднестровья , и с николаева!
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11.03.2022 15:00 Відповісти
С первого дня и по сегодняшний день Одесса укрепляется. Я знаю что говорю. *** им а не Одесса.
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11.03.2022 15:03 Відповісти
Одесса готовится к сезону, бИчки будут как акулы. Десантников потопили не мало. Так мало того кацапы сами идиоты, они скинули один из десантов в ледяное море, никто не доплыл до пляжа. В районе Коблево скинули парашютистов 40 шт. Наши их в воздухе покрошили и это была ночь. Сами с дуру сбили свой самолет над заливом. И почему это не пишут..
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11.03.2022 15:08 Відповісти
немало
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11.03.2022 16:51 Відповісти
Не лайтеся матом, ви ж не цапи!
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11.03.2022 15:11 Відповісти
Х...й це вже не мат, це напрямок для всього руцького)
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11.03.2022 22:07 Відповісти
Труханов, якби трішки допоміг Миколаєву догнати кацапів до Херсона, а далі загнати їх в Крим назад. І нападу б на Одесу імовірність би менша була.
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11.03.2022 15:04 Відповісти
В данный момент это не реально. Для этого нужно сначала сгонять их с Бердянска и Мелитополя к Каховке.
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11.03.2022 15:07 Відповісти
Їх не треба зганять, їх треба убивать, убивать і убивать!
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11.03.2022 15:18 Відповісти
нереально
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11.03.2022 16:52 Відповісти
Навіщо в український Крим,трошки далі і далі
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11.03.2022 15:09 Відповісти
мерию пора менять на военную администрацию.....пока не поздно
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11.03.2022 15:17 Відповісти
Військова адміністрація в області. Максим Марченко очолює.
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11.03.2022 15:44 Відповісти
Труханов тобі Генштаб? Він мер і відповідає за функціонування міста Одеса. Чому він має розпочинати наступ на Херсон?
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11.03.2022 15:41 Відповісти
До того ж Одеса допомагає Миколаєву - приймає біженців, відправляє гуманітарку.
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11.03.2022 16:06 Відповісти
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11.03.2022 15:12 Відповісти
Стратег містячковий, ***, галатерніку подзвонив? Мундірчик совковий капітанський дістав? Баблос зховав? Герой, ***... Авжеж, трохи злякався, бо оті поци - одесити ( як він вважав) зпитають потім за все!
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11.03.2022 15:13 Відповісти
генуля родом то где то с Северного Кавказа, видно ждет земляков, но земляки откупились не идут. две недели его слышно не было. И шас смотрите, я переживаю за Одессу., там без тебя все сделают. В Киеве коллаборанты уже зашевелились. Ну а Приднестро ну это какой то маразм, они скорее убегут в катакомбы, чем расчехлят оружие.
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11.03.2022 15:21 Відповісти
к чему это он клонит заявами об "окружении", плять
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11.03.2022 15:35 Відповісти
******** нападать!
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11.03.2022 15:35 Відповісти
Труханову СКУЧНО и тоже хочется повоевать ???? Одесса ГОРОД - ГЕРОЙ !!! кацапня ЗНАЕТ что это такое !!! зачем им искушать судьбу ???))))
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11.03.2022 15:54 Відповісти
Пан Труханов сидів тихенько і сопів у дві дірочки. А тут почув, що вся Україна захоплюється відважними і діяльними мерами Харкова, Миколаєва та інших міст. Думає: нехай-но і я про себе заявлю. Бо вже навіть одесити забули, що у них десь там в мерії сам мер завалявся.
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11.03.2022 16:55 Відповісти
Труха кончена, зховайся. Добре що Стерненко зайнятий, а то б був тобі дайвінг по побережжі. Одеса і так дивиться на тебе як на зрадника.
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11.03.2022 22:02 Відповісти
Молдаване, забирайте приднестровье, пока есть возможность. Пійло занято Украіно
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12.03.2022 10:31 Відповісти
 
 