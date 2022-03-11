Евакуйовані з Бучі прибули до Білогородки, - голова ОВА Кулеба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про прибуття перших автобусів з евакуйованими жителями м. Бучі Київської області до с. Білогородки, звідки вони прямуватимуть до Києва.

"До Білогородки прибувають перші автобуси та автівки з евакуйованими з Бучі. Тут їм надається перша медична та гуманітарна допомога, після чого людей перевезуть до столиці", - написав Кулеба у п'ятницю у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Як повідомлялося, евакуація із Бучі планувалася на 9 березня, але окупанти не впустили автобуси до міста. Згодом повідомлялося про домовленості щодо організації "зеленого коридору" для організованого виїзду мирних жителів міста 10 та 11 березня. Загалом із Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Ворзеля Київської області евакуювали у четвер майже 20 тис. людей.

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