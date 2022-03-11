Пресконференція полонених російських пілотів. ВIДЕО
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Пресконференція полонених російських пілотів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на питання журналістів будуть відповідати полонені Кріштоп Максим Сергійович, підполковник, заступник командира 47-го авіаційного полку, Козлов Олексій Ігорович, штурман авіаційної ескадрильї та капітан Головенський Олексій Сергійович командир авіаційної ескадрильї, майор.
Топ коментарі
+38 Slav Slv
показати весь коментар11.03.2022 15:01
+19 Ірландія
показати весь коментар11.03.2022 15:19
+8 І ШО?
показати весь коментар11.03.2022 15:26
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А вот по четвертаку и бетон лопатой мешать,было бы полезно.
Рада повинна прийняти закон проти оккупантів які свідомо вбивали наших людей!І 10- 15 років це замало.
- Да-а.
- Ты признаешь, что убивал своих братьев, родственников?
- Да-а-а.
- ТАК КТО Ж ты ПОСЛЕ ЭТОГО?!
- сиротка...
(Я не верю в ихнее расскаяние)