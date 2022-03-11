Пресконференція полонених російських пілотів. ВIДЕО

Пресконференція полонених російських пілотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на питання журналістів будуть відповідати полонені Кріштоп Максим Сергійович, підполковник, заступник командира 47-го авіаційного полку, Козлов Олексій Ігорович, штурман авіаційної ескадрильї та капітан Головенський Олексій Сергійович командир авіаційної ескадрильї, майор.

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