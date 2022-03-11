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Лукашенко (2309) Путін (21436)

ЗСУ хотіли напасти на Білорусь. Добре, що нанесли превентивний удар, - Лукашенко на зустрічі із Путіним. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у Москві заявив, що "Україна готувалася напасти на спільні війська РФ та РБ на території Білорусі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруський телеграм-канал "Пул первого" 

Лукашенко на зустрічі з президентом РФ Путіним у Москві 11 березня заявив про "превентивну стрілянину Збройних сил України" нібито в момент попередньої зустрічі з Путіним (відбулася в Москві 18 лютого - ред), а потім ще сказав, що покаже Путіну "карти підготовки нападу України на Білорусь".

 "Не ми на них нападали. Не ми. Превентивно ЗСУ почали стріляти, коли ще ми з вами були у вас вдома, за 2 дні... Ми це з вами сиділи у вертольоті і доповідали постійно Вони почали. А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад, і якби за 6 годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях (чий удар і по яких позиціях зрозуміти неможливо –ред.) – 4 позиції, я зараз покажу, карту привіз. Вони б атакували б наші війська Білорусі та Росії, які були на навчаннях. Тому не ми розв'язали цю війну, у нас совість чиста. Добре, що почали. Біологічна зброя. Самі найбільші електростанції атомні. І все було готове підірватися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко вилетів до Москви на перемовини з Путіним

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+53
два фашиста сидять і сруться від страху, вже зрозуміли що їх чекає шибениця
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11.03.2022 15:27
+49
Мудищев, удар України ще ніхто не відміняв!
дотягнуться і до тебе кістляві бендерівські руки
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11.03.2022 15:26
+45
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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11.03.2022 15:25
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К стати, у пуйла сейчас идеальная ситуация, что бы получить личную и одноперсонную власть над Беларусью. Нужно всего лишь устранить усатого, обвинить в этом СБУ и вуаля, все войска в Беларуси в его распоряжении.
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11.03.2022 15:48 Відповісти
Того удара тебе не избежать, ***** конченый. За тебя тоже возьмемся как освободим Украину. Лучше беги прямо сейчас в Пхеньян, пока не поздно.
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11.03.2022 15:49 Відповісти
"Якби Захід виступив проти вторгнення в Крим у 2014 році російсько-українській кризі вдалось запобігти.".

"Президент Туреччини вважає, що Київ залишився сам у своїй праведній справі.

"Ми підтримуємо законну боротьбу українців, і вважаємо неприйнятними кроки, які можуть кинути на неї тінь", - заявив Ердоган.Також президент Туреччини знову закликав реформувати Раду Безпеки ООН."

https://lb.ua/news/2022/03/11/509046_yakbi_zahid_vistupiv_proti.html
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11.03.2022 15:50 Відповісти
***** спас его от революции, оно усидело на троне, теперь надо отрабатывать.
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11.03.2022 15:50 Відповісти
Мудіщєв старається заробити на місце в "бронєпоєздє" Масква - "насітєлі ідєй Чучхє"
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11.03.2022 15:51 Відповісти
Ну выводы :

1. Лука опять вкручивает про "нельзя оголить западную границу, мы будем её защищать . . .". То есть типа "у меня есть задание, так что я в Украину свои части массово не дам". В этом смысле позитив.
2. Для быдла картинка, что Украина плохая, не мы первые начали . . . - ну, по сравнению с требованием путина "дай войска" это для Луки было меньшее зло. Типа цена (публичная медиа-поддержка) за то, что войска не даёт. Хотя наговорил на Гаагу (признаётся в агрессии) + по отношению к Украине скотские фразы, конечно.
3. После войны Лука будет кричать "я сопротивлялся путину, как мог, но вы же понимаете, в какой я был ситуации, он мне угрожал". Но, верю, что это ему не поможет. Когда весь мир совместными усилиями разберётся с путиным, разъярённая от боли и потерь Украина придёт за головой этого ублюдка, 100%.
4. Зеленский, когда мы с этими уродами (я про сейчас про лукашистов) окончательно разорвём дипломатические отношения ? Потому что некая недосказанность - это нехорошо. С русским агрессором разорвали, а с его белорусским подельником - нет. И когда с русскими и белорусами, наконец, будет введён визовый режим ?
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11.03.2022 15:54 Відповісти
лукашеску -- фсьо!
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11.03.2022 15:58 Відповісти
Вважається,що лише РФ веде війну проти України.Але Білорусія такий же агресор,й має згадуватись в документах,офіційних зверненнях й відосіках Зєлєнского,саме як агресор,союзник РФ
!
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11.03.2022 15:58 Відповісти
тут нечего комментировать, тут клиника
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11.03.2022 15:59 Відповісти
Рускій тупой лукакашонка... ну ти поняв.
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11.03.2022 16:00 Відповісти
Понимаю, что Лукашенко нужно «отрабатывать»……, но такую ХУ..ю нести!…….он, Лукашенко, хоть сам верит в эту бредятину…….🤔🤔
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11.03.2022 16:02 Відповісти
Ой блть, да эта усатая кокетка и не такой бред сбрешет, шоб брат Вова бабла подкинул, ведь больше взять-то не откуда. Но, похоже, усьо равно облом, путяре самому сейчас не хватает.
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11.03.2022 16:03 Відповісти
Ніякого грошидла ліліПутін не підкидає, самому треба!

От, дозволяє в Україну і, можливо, на 3ахід соляркою-бензином ґендлювати.
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11.03.2022 20:05 Відповісти
лука, у питуна уже денег нет, можешь не вылизывать
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11.03.2022 16:04 Відповісти
Їх треба разом в одну камеру дур дому)))) і щоб вони писіли так до скончанія века)))) два діда кончених маразматіка.
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11.03.2022 16:09 Відповісти
Просто космос.С#ка, ущипните меня, скажите что это отрывок из "Большой разницы". Два посмешища. Маленький у#бок вообще на перхоть стал похож, уменьшился в три раза бл#дь🧐, его габариты под костюмчик ленинский подгоняют в котором он сейчас лежит точно говорю. Эта моль до лета не дотянет, придется таракану самому в Гааге в петлю попадать.😎
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11.03.2022 16:11 Відповісти
ідіот
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11.03.2022 16:12 Відповісти
Винуждєн вас огорчить товарищ лукашенко .

. .
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11.03.2022 16:12 Відповісти
Ні ,він не дебіл .
Він - хитровиграний
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12.03.2022 00:05 Відповісти
Наверное, Лавров дал-таки ему покурить венесуэльского дурья.
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11.03.2022 16:17 Відповісти
Парочка старих мастурбаторів
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11.03.2022 16:18 Відповісти
два пацієнта Вінницької лікарні ім. Ющенка......
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11.03.2022 16:23 Відповісти
я в шоці, як бульбофюрер не може навіть двох слів скласти! Він же був завжди такий речистий. А зараз не по дєтскі нервує і оце пре з нього така ахінея. Його можно зрозуміти - він передбачає швидкий кінець свого хазяїна, а нового поки що нема, тому й паніка.
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11.03.2022 16:28 Відповісти
Колєнька ще не вміє чітаць?
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11.03.2022 20:09 Відповісти
лукашеску дебіл чи прикидується?
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11.03.2022 16:30 Відповісти
Відповідь якась буде від офіційного Києва, чи у друзів й досі повне розуміння?
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11.03.2022 16:32 Відповісти
Даже ***** на картофана как на идиота смотрит.
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11.03.2022 16:41 Відповісти
Він таракана колись серйозно сприймав?
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11.03.2022 20:12 Відповісти
Діалог двох божевільних.
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11.03.2022 16:50 Відповісти
Шизофренія! Геббельс із заздрощів вдруге отруївся!
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11.03.2022 16:52 Відповісти
По лицю Путіна видно , шо навіть він дивується тому що говорить Лукашенко.
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11.03.2022 16:52 Відповісти
А як там "сябри" на свого вусатого реагують ? Вже білі носочки одягли щоб на лавочках його " с пабедай над хахламі паздравлять " ?
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11.03.2022 16:54 Відповісти
Тупей и ещё тупее.....
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11.03.2022 17:07 Відповісти
Тупой і ...
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11.03.2022 20:14 Відповісти
Внимательно смотрим на мимику *****)))
Дедушка больной, на все молекулы, но и тут он понимает запредел бреда и потока говна от бульбодиректора колхоза.
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11.03.2022 17:09 Відповісти
Дебіл ***-ний! Ви вже там з ****** якось визначтесь, куди хотіла Україна напасти. А то він каже - на лугандон, а ти - на бульборейх.
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11.03.2022 17:24 Відповісти
*****, какая мразь! Они просто ипанутые! А совкодрочеры и кацапо-быдло обливаясь слюнями хотят украинской крови. Сами своей умоетесь! Это какой-то сюр, внегалактический **********...
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11.03.2022 17:36 Відповісти
Судя по выражению лиц этих двух едиотов тут клиника полная и не вилiковна,
лечение хирургическим путем-отделение тупой башки от туловищя.
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11.03.2022 17:53 Відповісти
Двоє гнойних підара - лука та путєн сидять и лижуть один одному. На шибеницю падлюк!
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11.03.2022 19:30 Відповісти
***** аж сам *****!!!Ай да бульбогрыз, ай да сукин син !!!Даже я бы такое не смог ************..
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11.03.2022 19:32 Відповісти
ТИ СВОЛОТА ЗДОХНЕШ З СВОЇМИ ВИРОДКАМИ!
ПРОКЛЯТТЯ ДОВІЧНЕ!
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11.03.2022 19:51 Відповісти
Всьому насілєнію (кого насилили, на орган)!
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11.03.2022 20:19 Відповісти
Лука добре знає чим закінчується Югославія в ГААзі!!!
Син миколка теж це розуміє добре і за агресію проти Мирноі Украіни!
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11.03.2022 20:33 Відповісти
Читаю як воно висловлюється і дивуюсь, наскільки це примітивна істота. Не може повноцінне речення побудувати, якісь обривки пропагандистьських лозунгів.
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11.03.2022 20:39 Відповісти
А білорусь їхня нам *****?
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11.03.2022 22:00 Відповісти
******! Извините за выражение
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11.03.2022 22:52 Відповісти
Мало того, что лижет путину очко, так он ещё языком старается кренделя выписывать, копрофаг!
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11.03.2022 23:08 Відповісти
**** нажрался ************ щей. Получил текст . И пошло гавно по трубам. начал граблями махать . Словно клоп усатый начал путину очко лизать...
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11.03.2022 23:27 Відповісти
ДАЛБАЙОБЫ!!!
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12.03.2022 03:19 Відповісти
два дырявых.
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12.03.2022 05:44 Відповісти
Стара гнила бульба почала проростати....Пора в землю...
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12.03.2022 07:57 Відповісти
ппц, кончений
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12.03.2022 10:07 Відповісти
бульбофюрер, конечно жестко пуйлу отлизал, плешивый карлик аж смутился....
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12.03.2022 11:41 Відповісти
Бульбанутого самозванця зметуть його ж охоронці!
Він це теж розуміє!!! Далі буде…
маомар каддафі, частина 2….
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07.04.2022 09:13 Відповісти
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