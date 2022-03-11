ЗСУ хотіли напасти на Білорусь. Добре, що нанесли превентивний удар, - Лукашенко на зустрічі із Путіним. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у Москві заявив, що "Україна готувалася напасти на спільні війська РФ та РБ на території Білорусі".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруський телеграм-канал "Пул первого"
Лукашенко на зустрічі з президентом РФ Путіним у Москві 11 березня заявив про "превентивну стрілянину Збройних сил України" нібито в момент попередньої зустрічі з Путіним (відбулася в Москві 18 лютого - ред), а потім ще сказав, що покаже Путіну "карти підготовки нападу України на Білорусь".
"Не ми на них нападали. Не ми. Превентивно ЗСУ почали стріляти, коли ще ми з вами були у вас вдома, за 2 дні... Ми це з вами сиділи у вертольоті і доповідали постійно Вони почали. А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад, і якби за 6 годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях (чий удар і по яких позиціях зрозуміти неможливо –ред.) – 4 позиції, я зараз покажу, карту привіз. Вони б атакували б наші війська Білорусі та Росії, які були на навчаннях. Тому не ми розв'язали цю війну, у нас совість чиста. Добре, що почали. Біологічна зброя. Самі найбільші електростанції атомні. І все було готове підірватися".
Будь ласка, зачекайте...
"Президент Туреччини вважає, що Київ залишився сам у своїй праведній справі.
"Ми підтримуємо законну боротьбу українців, і вважаємо неприйнятними кроки, які можуть кинути на неї тінь", - заявив Ердоган.Також президент Туреччини знову закликав реформувати Раду Безпеки ООН."
https://lb.ua/news/2022/03/11/509046_yakbi_zahid_vistupiv_proti.html
1. Лука опять вкручивает про "нельзя оголить западную границу, мы будем её защищать . . .". То есть типа "у меня есть задание, так что я в Украину свои части массово не дам". В этом смысле позитив.
2. Для быдла картинка, что Украина плохая, не мы первые начали . . . - ну, по сравнению с требованием путина "дай войска" это для Луки было меньшее зло. Типа цена (публичная медиа-поддержка) за то, что войска не даёт. Хотя наговорил на Гаагу (признаётся в агрессии) + по отношению к Украине скотские фразы, конечно.
3. После войны Лука будет кричать "я сопротивлялся путину, как мог, но вы же понимаете, в какой я был ситуации, он мне угрожал". Но, верю, что это ему не поможет. Когда весь мир совместными усилиями разберётся с путиным, разъярённая от боли и потерь Украина придёт за головой этого ублюдка, 100%.
4. Зеленский, когда мы с этими уродами (я про сейчас про лукашистов) окончательно разорвём дипломатические отношения ? Потому что некая недосказанность - это нехорошо. С русским агрессором разорвали, а с его белорусским подельником - нет. И когда с русскими и белорусами, наконец, будет введён визовый режим ?
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От, дозволяє в Україну і, можливо, на 3ахід соляркою-бензином ґендлювати.
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Він - хитровиграний
Дедушка больной, на все молекулы, но и тут он понимает запредел бреда и потока говна от бульбодиректора колхоза.
лечение хирургическим путем-отделение тупой башки от туловищя.
ПРОКЛЯТТЯ ДОВІЧНЕ!
Син миколка теж це розуміє добре і за агресію проти Мирноі Украіни!
Він це теж розуміє!!! Далі буде…
маомар каддафі, частина 2….