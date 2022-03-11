ЗСУ хотіли напасти на Білорусь. Добре, що нанесли превентивний удар, - Лукашенко на зустрічі із Путіним. ВIДЕО

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у Москві заявив, що "Україна готувалася напасти на спільні війська РФ та РБ на території Білорусі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруський телеграм-канал "Пул первого"

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Лукашенко на зустрічі з президентом РФ Путіним у Москві 11 березня заявив про "превентивну стрілянину Збройних сил України" нібито в момент попередньої зустрічі з Путіним (відбулася в Москві 18 лютого - ред), а потім ще сказав, що покаже Путіну "карти підготовки нападу України на Білорусь".

"Не ми на них нападали. Не ми. Превентивно ЗСУ почали стріляти, коли ще ми з вами були у вас вдома, за 2 дні... Ми це з вами сиділи у вертольоті і доповідали постійно Вони почали. А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад, і якби за 6 годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях (чий удар і по яких позиціях зрозуміти неможливо –ред.) – 4 позиції, я зараз покажу, карту привіз. Вони б атакували б наші війська Білорусі та Росії, які були на навчаннях. Тому не ми розв'язали цю війну, у нас совість чиста. Добре, що почали. Біологічна зброя. Самі найбільші електростанції атомні. І все було готове підірватися".

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