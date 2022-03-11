Українські воїни ювелірно знищують танк окупантів у житловій забудові. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники Маріуполя ювелірно знищили танк окупантів у житловій забудові.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр ООС.
"Не треба тікати від українських протитанкістів, прикриваючись дитячими майданчиками та житловими будинками. Росіянине, запам’ятай! Тебе не врятує ніщо від ока та гніву наших воїнів. Ступивши на українську землю, ти підписав собі смертний вирок. І всерівно яка товщина броні в твоїй башті. Знищення буде швидким, невідворотнім та прицільно точним – гарантують оборонці Маріуполя (гарантія довічна)", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+94 ex_ukrweb
показати весь коментар11.03.2022 15:53
+46 Colt
показати весь коментар11.03.2022 15:57
+40 Володимир e45b6248
показати весь коментар11.03.2022 15:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
Бульбаші не забувайте з вас бульба, з кацапів сємки, не переплутайте кутузови!
какой у парня бил конец»
обстреливает все подряд высоконеточным оружием