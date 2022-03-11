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Маріуполь (2820) танк (1655)

Українські воїни ювелірно знищують танк окупантів у житловій забудові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники Маріуполя ювелірно знищили танк окупантів у житловій забудові.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресцентр ООС.

"Не треба тікати від українських протитанкістів, прикриваючись дитячими майданчиками та житловими будинками. Росіянине, запам’ятай! Тебе не врятує ніщо від ока та гніву наших воїнів. Ступивши на українську землю, ти підписав собі смертний вирок. І всерівно яка товщина броні в твоїй башті. Знищення буде швидким, невідворотнім та прицільно точним – гарантують оборонці Маріуполя (гарантія довічна)", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Маріуполя російськими військами. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+94
нарочно не придумаешь
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11.03.2022 15:53
+46
Какой русский не любит ******* ...
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11.03.2022 15:57
+40
Ювелірно зашкварили кацапів.
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11.03.2022 15:54
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11.03.2022 15:53 Відповісти
нарочно не придумаешь
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11.03.2022 15:53 Відповісти
Какой русский не любит ******* ...
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11.03.2022 15:57 Відповісти
В Алупкі знаменитий воронцовський палац, який будували кріпосні 20 років на грудному молоці та курячих яйцях. І парк, який тепер нищить москальня.
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11.03.2022 16:42 Відповісти
Це товстий тролінг від біндєровцев!
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11.03.2022 16:24 Відповісти
Молодці!
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11.03.2022 15:53 Відповісти
****, как в Грозном.
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11.03.2022 15:54 Відповісти
Ювелірно зашкварили кацапів.
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11.03.2022 15:54 Відповісти
************
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11.03.2022 16:09 Відповісти
Действительно красиво положил снаряд
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11.03.2022 19:25 Відповісти
Їхали ми їхали і на кінець приїхали.
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11.03.2022 15:54 Відповісти
На чий "кінець"😜?
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11.03.2022 17:52 Відповісти
Орки перейшли зразу з твердого в четвертий стан речовини, в плазму.
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11.03.2022 15:56 Відповісти
Не позор семье, а щастя. Ці солдати розбіглися, чи здалися в полон, бо вони не захищали свою землю, а їх прислала бандитська влада на чужу землю убивати чужих дітей і руйнувати їхні доми. Чим раніше вони схаменуться, тим менше матимуть гріха на душі.
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11.03.2022 16:50 Відповісти
Не біда: у пеклі лихі парфуми раду з тим дадуть...
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11.03.2022 16:25 Відповісти
Требуем вернуть отпрысков Путина и Кабаевой из Швейцарии в РФ
https://www.youtube.com/watch?v=-Fra1-73yTw
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11.03.2022 15:58 Відповісти
Их нужно не вернуть, а арестовать.
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11.03.2022 17:02 Відповісти
Европейская бюрократия долгая.... Гражданство нельзя забрать как вариант, если доказать преступную деятельность ее (работа адвокатов)... Вариант №2 МНОГО ШУМА!!! что бы соседи знали что рядом живет причастная к убийству... сделать ее жизнь невыносимой... Вариант №3 этот шум рано или поздно услышать на болотах кацапии... Вариант №4 дело не только в Кацаевой, а коснётся это (МНОГО ШУМА!!!) пИсковых, ЛавровЫх... вода камень точит.
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11.03.2022 17:04 Відповісти
пуйловско-кабаевських личинок...
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12.03.2022 09:48 Відповісти
Неправильный проезд перекрёстков.
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11.03.2022 15:59 Відповісти
Приехали ,конечная ...Слава ЗСУ ! Слава Украине !
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11.03.2022 15:59 Відповісти
То танкісти кацапськи мабуть бєз сємок приїхали. Не хочтіли врожайність піднімати соняшників в Україні. Тепер будуть біологічним добривом.
Бульбаші не забувайте з вас бульба, з кацапів сємки, не переплутайте кутузови!
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11.03.2022 16:01 Відповісти
«І маладая нєузнаєт
какой у парня бил конец»
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11.03.2022 16:04 Відповісти
та який у того кацапа кінець був - 2 см і на пів-восьмого ((
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11.03.2022 17:00 Відповісти
По-моему, выжили.
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11.03.2022 16:06 Відповісти
Танк может и поврежден, но не убит, точно. Обычно, когда танку полный п# так резко съёмку не обрывают, а дают возможность посмаковать разлет молекул
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11.03.2022 16:25 Відповісти
У танка нет боковых зеркал и зеркала заднего вида. Чтобы куда-то осознано ехать, механик должен видеть куда он едет. Получается, что механик смотрел влево относительно картинки на экране, а это значит - прилетело в моторный отсек. Экипаж может и живой, если сидели на своих местах, а не торчали из люков, но танк уже точно ездить не будет.
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11.03.2022 16:54 Відповісти
По ходу, захист спрацював
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11.03.2022 16:12 Відповісти
Ага,защита крыши моторного отсека).
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11.03.2022 16:15 Відповісти
Дивись уважно, він продовжив не тільки рух, а й маневр, що неможливо при ушкодженні двигуна. Вибух характерний для КДЗ
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11.03.2022 16:25 Відповісти
Чиста робота !
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11.03.2022 16:22 Відповісти
Есть пробитие! Готов!
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11.03.2022 16:38 Відповісти
а самая "мощная" армия в мире по старинке
обстреливает все подряд высоконеточным оружием
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11.03.2022 16:44 Відповісти
двойное проникновение
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11.03.2022 16:44 Відповісти
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11.03.2022 17:58 Відповісти
Чудесні кадри! Справжня краса військового мистецтва ! 3-я складова сьогоднішнього успіху України - допомога наших справжніх друзів. А 1-а і 2-а, просто не визначиш: а)неймовірна звитяга й хоробрість; чи б)виняткова майстерність і кмітливість ??? Кремлівський Пацюк не чекав ні 1-го, ні 2-го, ні 3-го !!!
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11.03.2022 18:59 Відповісти
Браво!!! На біс
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11.03.2022 19:20 Відповісти
 
 