"Харьков захватили, Одессу забрали, Киев обложили со всех сторон. Я себе Айпад нашел", - телефонна розмова окупанта з рідними. ВIДЕО
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Російський окупант у телефонній розмові з рідними розповів про "перемоги" армії РФ в Україні та повідомив, що він собі "айпад нашел".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент розмови опублікований на youtube- каналі Антона Геращенка.
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Slav Slv
показати весь коментар11.03.2022 23:11 Відповісти Мені подобається 0
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@Buggy__Bugler
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5 ч
В ответ на просьбы закрыть небо над Украиной Европа и США закрыли уши, что ж, нашим ПВО и ВВС придется закрывать небо самим. Чем больше русских уродов-пилотов будет уничтожено, тем чище станет небо.
Каждый убитый русский пилот - это спасенные украинские дети, женщины и старики!