"Харьков захватили, Одессу забрали, Киев обложили со всех сторон. Я себе Айпад нашел", - телефонна розмова окупанта з рідними. ВIДЕО

Російський окупант у телефонній розмові з рідними розповів про "перемоги" армії РФ в Україні та повідомив, що він собі "айпад нашел".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент розмови опублікований на youtube- каналі Антона Геращенка.

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