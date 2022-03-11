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Губернатор Кемеровської області РФ Цивільовий повідомив обуреним матерям російських строковиків, що їх синів "использовали". ВIДЕО

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Губернатор Кемеровської області РФ Цивільовий повідомив матерям російських строковиків, що їхніх синів "використали для спеціальної військової операції".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Обуреним матерям російських строковиків повідомили, що їх синів "использовали".

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Без коментарів. Просто послухайте цей діалог матерів солдатів з губернатором Кемеровської області РФ Цивільовим:

М: - Наши сыновья посланы в Украину насмерть, как пушечное мясо. Почему наших ребят отправили туда, они не готовы, им по 20 лет. А где ваш сын сейчас?
Ц: - Мой сын учится в университете.
М: - То, что они говорят – это неправда.
Ц: - Это не война, специальная военная операция, и их использовали для нее.
М: - Наших детей использовали?
Ц: - Они применяли свои усилия в специальном направлении, под которое их задачи выставлялись.
М: - Они не знали своих задач".
Ц: - Слушайте, мы можем кричать, мы можем винить всех, но пока идет военная операция, мы не можем делать никаких выводов, не можем критиковать. Только когда она закончится, а она закончится очень скоро.
М: - Когда всех поубивают!
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Топ коментарі
+22
И после этого мамки покорно побрели по домам ждать мешки со своими использованными асвабадителями.
Тьфу, быдло.
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11.03.2022 18:01
+21
Цьому відео вже тиждень.
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11.03.2022 17:57
+13
Правильно. Именно использовали, ведь это гандоны.
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11.03.2022 18:00
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Цьому відео вже тиждень.
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11.03.2022 17:57 Відповісти
але з того часу навряд шо змінилось ...
хіба шо ще більше мамок зосталось без своїх хероїв...
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11.03.2022 18:01 Відповісти
Судячи з усього "операция закончилась очень скоро", як цей покидьок обіцяв. Тепер вже мамок з претензіями до нього не пустять)
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11.03.2022 18:07 Відповісти
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11.03.2022 17:58 Відповісти
********
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11.03.2022 17:59 Відповісти
Правильно. Именно использовали, ведь это гандоны.
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11.03.2022 18:00 Відповісти
И после этого мамки покорно побрели по домам ждать мешки со своими использованными асвабадителями.
Тьфу, быдло.
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11.03.2022 18:01 Відповісти
"Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который, по данным СМИ, женат на двоюродной племяннице Владимира Путина, встретился с родственниками военных, отправленных в Украину. Не выдержав давления возмущенных родителей, чиновник проговорился и заявил, что их детей "использовали""
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11.03.2022 18:01 Відповісти
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11.03.2022 18:01 Відповісти
Тото тетки так орали,ведь на кону семь лямов!А они ишшо нарожают.
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11.03.2022 18:01 Відповісти
Твою ж дівізію! У них мамки також безхребетні! Та порвіть ви цього губернатора до дідька! Ні, сидять шмарклі жують! Тьфу!
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11.03.2022 18:09 Відповісти
тьфу на вас, даже повозмущаться за детей ссытесь
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11.03.2022 18:10 Відповісти
"Оні нє подготовлєниє". М-да.
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11.03.2022 18:14 Відповісти
Іх іспользовалі.
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11.03.2022 18:24 Відповісти
зайдіть на кемерово новости- болото................... стояче вонюче болото...
без жаб без очерету тільки жабуриння
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11.03.2022 18:25 Відповісти
Кратко - гандоны!
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11.03.2022 18:27 Відповісти
Благодарочка Путлеру!!! Весь стабфонд - 415 млрд долл., (заблаговременно переправленный фюрером в США) - как репарации, пойдет на восстановление Украины)))
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11.03.2022 18:31 Відповісти
Когда все погибнут...
Да будет так, аминь!
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11.03.2022 18:35 Відповісти
До чого ж вони там всі жалюгідні !!!
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11.03.2022 18:38 Відповісти
курви кацапські, вони не заперечують агресію в Україну, а лиш недовольні, що їх сопливих гондонів відправили не підготовленими. кацапи - звірі. всі виноваті в агресії в Україну.
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11.03.2022 18:45 Відповісти
Всепраильно сказав - их испльзовали. Матері трохи обурились, і пішли додому. Може інших нарожати чи що.
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11.03.2022 18:57 Відповісти
с 8 марта, расейские свиноматки
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11.03.2022 20:06 Відповісти
Какой блевотный говор у кацапских свиноматок.
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11.03.2022 20:07 Відповісти
Обратите внимание! матери упирают на "они НЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ!" то есть после подготовки- МОЖНО!
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11.03.2022 20:16 Відповісти
использовали как туалетную бумагу,подтёрлись и выбросили.большего они не заслуживают!
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11.03.2022 21:30 Відповісти
 
 