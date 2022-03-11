Викрадення мера Мелітополя Федорова. ВIДЕО з камер спостереження
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Опубліковано відео з камер спостереження, на якому зафіксовано викрадення російськими окупантами мера Мелітополя Івана Федорова.
Відповідне відео член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко виклав у своєму телерамі, інформує Цензор.НЕТ.
На відео видно, як обзроєні російські окупанти виводять Федорова з будівлі міського кризового центру, і ведуть його у невідомому напрямку.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти викрали мера міста Мелітополя Федорова, який відмовився з ними співпрацювати
Як повідомлялось, сьогодні, 11 березня, російські окупанти викрали мера окупованого міста Мелітополя Івана Федорова, який не погодився з ними співпрацювати. Під час викрадення йому одягли пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв Український Прапор.
Будь ласка, зачекайте...
https://m.youtube.com/watch?v=89ekfXlGjKA
Нормальные люди там будут, когда американцы долбанут по мордору своим ядерным арсеналом.
У тому ж Енергодарі, за свідченням людей з тер.оборони, не видали тер.оборонівцям зброї.
Теж саме у Херсоні.
По Мелітополю інфи немає, але скоріше за все теж.
І список можна продовжувати.
Я у 2014му у серпні піднімався на Говерлу. І, так сталося, що від Татарова та назад їхав у спринтері з туристами з Первомайська, Вознесенська та Херсону.
То, якщо первомайські та вознесенські були здебільшого проукраїнські, то херсонці -- це була переважно бавовна-бавовняна. Так гидко було, словами не передати. Особливо один роботяга надривався, як наразі у Криму класно, яка зарплатня у його знайомих.
А коли воділа від'їжджаючи від Заросляка вмикнув московитські патріотичні шлягери, то проукраїнська частина взагали збунтовалась і просто змусила його вимкнути те лайно.
Це звісно ліричний офтоп.
Участь проукраїнського прошарку, якщо швидко не звільнять міста буде сумною. Це добре видно і по Криму і по лугандону.
І цей мер, хоч і молодець, що не пішов на співпрацю, але чому не підготувався, не видав зброю та набої? Теж питання...
А сегодня после того как неожиданно всех работников Центра отпустили в 15.00 домой, вдруг решили выкрасть его в 15.10
СБУ присмотрись