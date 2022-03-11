Викрадення мера Мелітополя Федорова. ВIДЕО з камер спостереження

Опубліковано відео з камер спостереження, на якому зафіксовано викрадення російськими окупантами мера Мелітополя Івана Федорова.

Відповідне відео член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко виклав у своєму телерамі, інформує Цензор.НЕТ.

На відео видно, як обзроєні російські окупанти виводять Федорова з будівлі міського кризового центру, і ведуть його у невідомому напрямку.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти викрали мера міста Мелітополя Федорова, який відмовився з ними співпрацювати

Як повідомлялось, сьогодні, 11 березня, російські окупанти викрали мера окупованого міста Мелітополя Івана Федорова, який не погодився з ними співпрацювати. Під час викрадення йому одягли пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв Український Прапор.