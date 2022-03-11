Окупанти в Бердянську роздають українські продукти під виглядом гуманітарки з РФ: "Людей мало. Кругом оцепление. Я сниму самых голодающих". ВIДЕО
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Мешканка Бердянську влаштувала пряму трансляцію з місця де окупанти показово роздавали продукти жителям міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка вела трансляцію не зважаючи на заборону озброєних окупантів, котрі оточили місце роздачі продуктів.
Під час трансляції з'ясувалося, що продукти з російської гуманітарки не зовсім російські. Зокрема, автор відео зазначила, що загарбники роздавали олію української торгової марки "Олейна".
Топ коментарі
+13 Dmitry Ivanets
показати весь коментар11.03.2022 19:28
+12 Александр Карин
показати весь коментар11.03.2022 19:16
+10 Людмила Карпова 35c4aebc
показати весь коментар11.03.2022 19:29
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Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо!
ALI BAKAEV
Я впевнений, що у майбутньому (маю надію, що не у такому і далекому) усі народи позбудуться від іга парашеньских !