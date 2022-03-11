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Окупанти в Бердянську роздають українські продукти під виглядом гуманітарки з РФ: "Людей мало. Кругом оцепление. Я сниму самых голодающих". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Мешканка Бердянську влаштувала пряму трансляцію з місця де окупанти показово роздавали продукти жителям міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка вела трансляцію не зважаючи на заборону озброєних окупантів, котрі оточили місце роздачі продуктів.

Під час трансляції з'ясувалося, що продукти з російської гуманітарки не зовсім російські. Зокрема, автор відео зазначила, що загарбники роздавали олію української торгової марки "Олейна".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми - українці, а Путін - ху#ло", - акція протесту мешканців захопленого окупантами Бердянська. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+13
Женщины смелее мужчин зачастую.
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11.03.2022 19:28
+12
Орки їбані... Це називається "Моїм же салом та й мені ж по губах".
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11.03.2022 19:16
+10
Смелая НАСТОЯЩАЯ
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11.03.2022 19:29
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Орки їбані... Це називається "Моїм же салом та й мені ж по губах".
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11.03.2022 19:16 Відповісти
кацапи нічого толком не виробляюють і нічого крім смерті і деградації не гарантують, а якщо від них щось і буде, то значить то не їх, тобто крадене.
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11.03.2022 19:22 Відповісти
Совершенно верно. Невзоров это назвал "гостевой экономикой", тоесть все, что у них там есть, принесли компании из-за рубежа.
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11.03.2022 20:22 Відповісти
Ты видел в какой жопе окруженные Харьковская, Сумская, Черниговская, Николаевская, Донецкая, Луганская и Киевская области? В некоторых тоже не особо с оружием было, но *** люди дают отпор. Ты каждый день поливаешь с говном власть и людей в других областях, непонимая что нельзя защитить все и сразу. Голодовка это плохо, но ежедневные грады и авиа налеты с тем же отсутствием продуктов, с теми же марадерами орками, это еще хуже. ****** реально, не работай на пользу москалей соплями.
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11.03.2022 19:29 Відповісти
Значит так надо было. Я непойму твоих жалоб постоянных, поверь есть города где намного хуже людям чем херсонцам и все они тоже украинцы. Надо верить и делать все что в силах каждого отдельного человека и со временем все наладится во всех городах, во всей Украине.
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11.03.2022 19:45 Відповісти
Якщо не має що їсти,то не хай люди розбирають,чим більше розберуть тим голодніше кацапи будуть.
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11.03.2022 19:23 Відповісти
Ага, так и видно, что у тех отщепенцев нечего есть. Набирают мешками, а потом же нашим людям будут продавать втридорога. Но такое дерьмо есть везде и всегда.
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11.03.2022 20:24 Відповісти
Любители *****.
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11.03.2022 19:26 Відповісти
Женщины смелее мужчин зачастую.
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11.03.2022 19:28 Відповісти
Смелая НАСТОЯЩАЯ
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11.03.2022 19:29 Відповісти
Десь на початку лютого побачила анонс,що раша група 95 квартал буде виступати в Німеччині. Обурилась і скинула афішу на Фейс. 4 дні 95 мовчав,а коли почали обурюватись, то написали,що не знали про помилку і написали на мене скаргу. Якщо все шито крито,то 95 кацапські, а якщо шумно,то не знали. Дивно,противно і сумно
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11.03.2022 19:38 Відповісти
ТВАРИ И УБИЙЦЫ! ПУСТЬ ЗЕМЛЯ ГОРИТ У ВАС ПОД НОГАМИ!
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11.03.2022 19:38 Відповісти

Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо!
ALI BAKAEV
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11.03.2022 19:47 Відповісти
Я навіть не маю слів, щоб вам відповісти!

Я впевнений, що у майбутньому (маю надію, що не у такому і далекому) усі народи позбудуться від іга парашеньских !
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11.03.2022 20:15 Відповісти
Та понятно, грабанули где то склад, теперь роздают. Не с орды же они привезли те придукты.
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11.03.2022 19:52 Відповісти
Сообщили из Херсона - взламывают двери квартир сбушников. Типа ищут оружие.
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11.03.2022 20:01 Відповісти
нормальные люди у пидаров брать ничего не будут.
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11.03.2022 20:07 Відповісти
Герои просто так не появляются. Их рожают и воспитывают женщины герои! Целую руку и восхищаюсь Вашим мужеством! 🇦🇿❤️🇺🇦✊✌️
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11.03.2022 20:17 Відповісти
Асвабадители, ****
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05.05.2022 09:33 Відповісти
Якщо кацап щось дає - значить на камери, якщо у кацапа щось є - значить крадене. Кадирівці теж "помощь от мамьі рамзана" роздавали в Маріуполі, "борошно" на пакетах написано. Мамаша теж воровка, які і синок
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13.05.2022 10:48 Відповісти
 
 