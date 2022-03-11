Окупанти в Бердянську роздають українські продукти під виглядом гуманітарки з РФ: "Людей мало. Кругом оцепление. Я сниму самых голодающих". ВIДЕО

Мешканка Бердянську влаштувала пряму трансляцію з місця де окупанти показово роздавали продукти жителям міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка вела трансляцію не зважаючи на заборону озброєних окупантів, котрі оточили місце роздачі продуктів.

Під час трансляції з'ясувалося, що продукти з російської гуманітарки не зовсім російські. Зокрема, автор відео зазначила, що загарбники роздавали олію української торгової марки "Олейна".

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