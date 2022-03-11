Між Україною та Польщею сформувався "надзвичайно сильний союз", - Зеленський. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський заявив, що між Україною та Польщею сформувався надзвичайно сильний союз.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Зеленського.
"Я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз із Польщею. Нехай неформальний. Але союз, який виріс із реальності, а не зі слів на папері. Якщо Бог дасть і ми переможемо в цій війні, ми розділимо перемогу з нашими братами й сестрами. Це наша велич. І ваша велич", - зазначив український президент.
Топ коментарі
+18 Anatoliy A 006b9dda
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+12 Solsky Wasyl
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+9 Мобильный крематорий
показати весь коментар11.03.2022 19:44
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Сами поляки вроде уже подняли и за этого бучю
Кто-то должен войти в бункер. Осталось 72 часа - Пионтковский о расколе среди военных в Кремле
Поляки дуже постраждали в часи Другої Світової і від нацистів і від сталіністів. Польщу просто розірвали навпіл. Біль, дуже велика біль відклалася в генах поляків. І ненависть до росіян. Німці своє заплатили по контрибуції. А от росіяни сухими з води вийшли. Бо переможців не судять....
Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо!
ALI BAKAEV
А сейчас чеченцы отблагодарили...
Тут фильм "Русизм" - https://www.youtube.com/watch?v=k7upTVZCwyM&t=3526s
Это Кадыровцы
Предатели
А так чеченцы за нас воевали и на Домбасе (они ещё очень просили, чтоб "кадыровцев" им отдавали. Они очень "хорошо" с ними говорили)
И вроде ща воюют