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Зеленський (17439) Польща (5156)

Між Україною та Польщею сформувався "надзвичайно сильний союз", - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що між Україною та Польщею сформувався надзвичайно сильний союз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Зеленського. 

"Я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз із Польщею. Нехай неформальний. Але союз, який виріс із реальності, а не зі слів на папері. Якщо Бог дасть і ми переможемо в цій війні, ми розділимо перемогу з нашими братами й сестрами. Це наша велич. І ваша велич", - зазначив український президент.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Дякуємо справжнім Друзям за справжню допомогу
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11.03.2022 19:43
+12
ось тому й не можна підписувати хотільки путіна про позаблоковий статсу. То наша справа, то наше право визначати свою долю. Наш край - наші правила.
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11.03.2022 19:46
+9
Страхи кацапов наяву.
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11.03.2022 19:44
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Дякуємо справжнім Друзям за справжню допомогу
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11.03.2022 19:43 Відповісти
Мабуть винищувачі напряму дали.
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11.03.2022 20:13 Відповісти
Страхи кацапов наяву.
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11.03.2022 19:44 Відповісти
ось тому й не можна підписувати хотільки путіна про позаблоковий статсу. То наша справа, то наше право визначати свою долю. Наш край - наші правила.
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11.03.2022 19:46 Відповісти
Гражина в середу просто підійшла і сестрою назвала. В моя подруга венгерка проти зброї для України, хоч сама пекло пройшла в Сербії
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11.03.2022 19:48 Відповісти
Какой еще союз. Чем они занимается? Сотни тысяч людей медленно гибнут в Мариуполе. И нихера не делается.
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11.03.2022 19:48 Відповісти
А что с этим делать? - https://youtu.be/TNtRlW8vjFM
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11.03.2022 19:51 Відповісти
Навіть у зграї вовків є свої підараси.
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11.03.2022 20:06 Відповісти
Дак это немцы

Сами поляки вроде уже подняли и за этого бучю
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11.03.2022 20:15 Відповісти
Так вот вопрос, чем всё закончилось...
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11.03.2022 20:59 Відповісти
хто питає чим зайнятий зелений? послухайте про договірняків із беннетом, навіть проект був опублікований в ізраїльській пресі (?)

Кто-то должен войти в бункер. Осталось 72 часа - Пионтковский о расколе среди военных в Кремле
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11.03.2022 19:51 Відповісти
Польща дійсно як рідна для України. Те, як вони прихистили наших людей - варте найкращих слів подки.
Поляки дуже постраждали в часи Другої Світової і від нацистів і від сталіністів. Польщу просто розірвали навпіл. Біль, дуже велика біль відклалася в генах поляків. І ненависть до росіян. Німці своє заплатили по контрибуції. А от росіяни сухими з води вийшли. Бо переможців не судять....
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11.03.2022 19:56 Відповісти

Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо!
ALI BAKAEV
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11.03.2022 19:57 Відповісти
Когда была Чеченская война, галичане собирали помощь чеченцам. Делились кто чем мог. А это были тяжелые времена.
А сейчас чеченцы отблагодарили...
Тут фильм "Русизм" - https://www.youtube.com/watch?v=k7upTVZCwyM&t=3526s
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11.03.2022 20:11 Відповісти
Это не чеченцы

Это Кадыровцы

Предатели

А так чеченцы за нас воевали и на Домбасе (они ещё очень просили, чтоб "кадыровцев" им отдавали. Они очень "хорошо" с ними говорили)

И вроде ща воюют
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11.03.2022 20:17 Відповісти
А чеченці в Чечні кадировців ріжуть? Ну, це так, питання риторичне...
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11.03.2022 20:23 Відповісти
Поляки должны тормознуть гуманитарку из Германии в Рашку.
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11.03.2022 20:16 Відповісти
 
 