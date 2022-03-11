Білорусь вступає у відкриту війну з Україною? День 16. Підсумки БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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Шістнадцятий день Народної війни України. Чи вступить Білорусь у відкриту війну проти України?
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
Топ коментарі
+6 Андрей Немалый 1d2a6de8
показати весь коментар11.03.2022 20:33
+4 Шимус
показати весь коментар11.03.2022 20:31
+1 Roman Kol
показати весь коментар11.03.2022 20:33
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1- колеса накачані вище 3.5 атм, а повинні бути не більше 1.5.
2 - мав рухатись вейором, не встрягати в колію внатяг, не допускаючи пробуксоки.
3 в разі опинення під вогнем, припинити хід, й використовуючи колеса зайняти позицію до спротиву.
Но таки есть у него один плюс - он еще в Киеве. Я полагал, что он свалит в первый же день войны.
Единственно что у них нет особой мотивации воевать с Украиной.
Он также выразил готовность показать российскому коллеге карту, которая раскрывает планы нападения на Белоруссию.
«Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям - четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принес, - они бы атаковали наши войска Белоруссии и России… Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали», - подчеркнул белорусский лидер.
З сайту рашистів,бридко читати,але ворожу інформацію теж треба знати.
Алло..... Они уже вступили в войну предоставив свои аэродромы и железные дороги для удара по Украине.Посмотрите есть много видео где белорусы с русскими вместе. Если "Батька" не объявил войну, это не значит что они не воюют,а вчера у Путаны он сказал что "белорусы" вместе с "русскими" напали на Украину.
Он же к ***** не просто так поехал? Видит что вы держитесь уже 2 недели,а ведь он верил что через 3-4 дня все закончится. Будет делать то что Путин ему скажет, ведь ему уже терять нечего.
Он не может включить заднию уже поздно,так что пойдет до конца,и это будет конец для него и свобода для Украины и Белорусов тоже.....