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вибух (3749) Нова Каховка (167) Херсонщина (4252)

У окупованій Новій Каховці на території військової частини пролунали вибухи. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На території окупованої Нової Каховки у військовій частині зайнятій росіянами пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють користувачі соцмереж. 

"У районі військової частини щось смачно прилетіло. Як пишуть місцеві, після першого удару, схоже, відбулася детонація боєкомплекту".

У окупованій Новій Каховці на території військової частини пролунали вибухи 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+50
Земля горит под ногами
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11.03.2022 20:20
+27
Смачно - значить ватяницю рознесло.
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11.03.2022 20:21
+27
Формулювання прям такі як ******* рускіє "хлопок, задимлєніє і знову хлопок"
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11.03.2022 20:22
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Земля горит под ногами
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11.03.2022 20:20 Відповісти
Смачно - значить ватяницю рознесло.
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11.03.2022 20:21 Відповісти
Формулювання прям такі як ******* рускіє "хлопок, задимлєніє і знову хлопок"
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11.03.2022 20:22 Відповісти
А оторванная нога орка отделалась незначительными ушибами и царапинами..
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11.03.2022 20:35 Відповісти
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11.03.2022 22:30 Відповісти
А ктоо ээтооо сделал?
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11.03.2022 20:24 Відповісти
оно само
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11.03.2022 20:32 Відповісти
Это сделала умная собачка Соня.
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11.03.2022 20:37 Відповісти
Собачку срочно в бункер к *****
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11.03.2022 20:40 Відповісти
я не дуже далеко від цього регіону, і як кажуть у місцевих чатах там у умовному трикутнику Кр. Ріг, Мик.-в, Н.ках-ка діють і наша авіація, і одне з найкращих наших танкових з'єднань, такий собі Бермудський трикутник на суходолі - цілі Z-колони зникають... Це неперевірена інфа тому ніякого "зливу" для орків, та й трикутник занадто великий і дуже вже умовний
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11.03.2022 20:25 Відповісти
Не будет кацапам покоя на украинской земле.
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11.03.2022 20:26 Відповісти
Произошел хлопок.
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11.03.2022 20:27 Відповісти
Это был салют "Слава Україні!".
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11.03.2022 20:38 Відповісти
Миколаївські відьми в долоні хлопнули, і ось, маєте!
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11.03.2022 20:49 Відповісти
Салют русским освободителям.
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11.03.2022 20:27 Відповісти
От радости и счастья русские асвабадители подбрасывали вверх свои руки и ноги.
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11.03.2022 20:30 Відповісти

Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо!
ALI BAKAEV
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11.03.2022 20:29 Відповісти
Thank you <3
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11.03.2022 20:36 Відповісти
На жаль, ядерний статут та територіальне положення сильно обмежує.
Ми з трьох сторін обмежені Рашкою і тому нам ніколи не закриють небо.
Вам було зовсім ........
Надіємось разом на остаточний розвал Гнилої Імперії.
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11.03.2022 20:39 Відповісти
Це напевне необережне поводження з туалетним папером.
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11.03.2022 20:33 Відповісти
Скорее всего просроченная тушенка взорвалась
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11.03.2022 20:46 Відповісти
А...
А кто это сделал ?
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11.03.2022 20:34 Відповісти
Смерть цапам!
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11.03.2022 20:48 Відповісти
Какое хорошее видео.
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11.03.2022 20:50 Відповісти
 
 