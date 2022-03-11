36 043 24
У окупованій Новій Каховці на території військової частини пролунали вибухи. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На території окупованої Нової Каховки у військовій частині зайнятій росіянами пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють користувачі соцмереж.
"У районі військової частини щось смачно прилетіло. Як пишуть місцеві, після першого удару, схоже, відбулася детонація боєкомплекту".
Топ коментарі
+50 Юрий Педаченко
показати весь коментар11.03.2022 20:20
+27 Ksenia VB
показати весь коментар11.03.2022 20:21
+27 Максим С. 45bd4013
показати весь коментар11.03.2022 20:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Украинцы, представьте такое... Вот вы находитесь в вашем нынешнем состоянии, и весь т.ч. цивилизованный мир объявляет вас внутренним дело России, и всех кто воюет против оккупанта, объявляет террористами. С какими чувствами вы остались бы после этого, притом продолжая каждые день и ночь хоронить своих разорванных женщин, стариков и детей? Вот именно так мир поступил с нами, чеченцами. Вот так нас оставил весь мир один на один с этим варваром! И мы ещё долгие годы сражались с ним. И не перестали по сей день. Вы можете себе представить вкус этого предательства и вероломства? Это была такая обида и злоба... Но мы пережили это и не поставили колени на землю. И при всём этом мы не потеряли человечность. Постарайтесь растить, развивать и сохранять в себе понимание, человечность, любовь и сострадание которых эта война начала взращивать в вас! Это вам жизненно необходимо!
ALI BAKAEV
Ми з трьох сторін обмежені Рашкою і тому нам ніколи не закриють небо.
Вам було зовсім ........
Надіємось разом на остаточний розвал Гнилої Імперії.
А кто это сделал ?