У пілота окупантів, якого збили на Житомирщині, були підрізані ремені парашуту. ВIДЕО
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У пілота російського літака Су-25 були підрізані ремені на парашуті, внаслідок чого він розбився після катапультування.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко.
Він зазначив: "Вчора біля села Бехи, що на Житомирщині влучним пострілом із ПЗРК було збито штурмовик Су-25 ВКС РФ.
Пілот загинув, бо на катапульті спеціально було підрізано ремені. Спеціально, щоб пілот не потрапив живим у полон.
Льотчик загинув у страшних муках. Він згорів живцем поруч з літаком, що впав".
Топ коментарі
+115 Привет
показати весь коментар11.03.2022 21:17
+71 Fjall_Raven
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+69 Bob Fayn
показати весь коментар11.03.2022 21:16
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По мне это вообще не люди а механизмы. Механизмы войны можно ломать и совесть не должна никого мучить.
Путлер - верный сталинец. Но подрезать ремни и стреляться не надо.