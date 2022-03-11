У пілота окупантів, якого збили на Житомирщині, були підрізані ремені парашуту. ВIДЕО

У пілота російського літака Су-25 були підрізані ремені на парашуті, внаслідок чого він розбився після катапультування.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко.

Він зазначив: "Вчора біля села Бехи, що на Житомирщині влучним пострілом із ПЗРК було збито штурмовик Су-25 ВКС РФ.

Пілот загинув, бо на катапульті спеціально було підрізано ремені. Спеціально, щоб пілот не потрапив живим у полон.

Льотчик загинув у страшних муках. Він згорів живцем поруч з літаком, що впав".

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