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Житомирщина (1040) літак (1986) парашут (27)

У пілота окупантів, якого збили на Житомирщині, були підрізані ремені парашуту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У пілота російського літака Су-25 були підрізані ремені на парашуті, внаслідок чого він розбився після катапультування.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко.

Він зазначив: "Вчора біля села Бехи, що на Житомирщині влучним пострілом із ПЗРК було збито штурмовик Су-25 ВКС РФ.

Пілот загинув, бо на катапульті спеціально було підрізано ремені. Спеціально, щоб пілот не потрапив живим у полон.

Льотчик загинув у страшних муках. Він згорів живцем поруч з літаком, що впав".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+115
Страшные мучения это хорошо....
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11.03.2022 21:17
+71
а почему "в страшних муках"? может ему было приятно? загадочная парашная душа!
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11.03.2022 21:18
+69
Парашют в один кінець
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11.03.2022 21:16
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Неплохая версия,поймать ,грохнуть,объявить что сгорел на работе.
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11.03.2022 22:05 Відповісти
Нет такой мерзости на которую бы не пошел кацапчик. Хай вбивають друг дружку.
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11.03.2022 22:05 Відповісти
А вам их жалко что ли? Мне россиянину этих ублюдков не жалко. Пусть дохнут твари. Чем больше тем лучше. Сегодня смотрел на этих моральных уродов на пресс конференции. И ни одного слова от чистого сердца не услышал. Только жалкие попытки выжить.

По мне это вообще не люди а механизмы. Механизмы войны можно ломать и совесть не должна никого мучить.
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11.03.2022 22:15 Відповісти
шось і не шкода: одні гніди підставляють інших - то най собі дохнуть
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11.03.2022 22:16 Відповісти
Космонавти мля.
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11.03.2022 22:34 Відповісти
Таких нє бєрут в космонавти.. Нє тєм ударілса об воду,дурачок..
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12.03.2022 11:54 Відповісти
Таким тварям, как раз и нужны такие мучения, пусть у всех у них будет такой конец, как у этого оккупанта. Мы их сюда не звали, не хрен им здесь на нашей земле шастать. Ну короче, что искали, то и нашли.
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11.03.2022 22:38 Відповісти
Как говарил сталин: руцкие не сдаюца. А чтобы не сдаться и не попасть в плен, должен застрелиться.

Путлер - верный сталинец. Но подрезать ремни и стреляться не надо.
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11.03.2022 22:47 Відповісти
Горят еще как горят, кто в бронетехнике, кто в самолетах кто просто движущиеся в колонах спешат вслед за жаренными бурятами……скрепы и величие они такие
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12.03.2022 04:45 Відповісти
скрепы и величие они такие,
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12.03.2022 04:48 Відповісти
Орки-zombi-окупанти мають бути знищені!!!Героям,сбившим лікат, Слава! Cлава ЗСУ!!! Хай щастить!!!💛💙💛💙💛💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪
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12.03.2022 10:56 Відповісти
Сгорел в огне еще при жизни, после смерти продолжит гореть
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12.03.2022 12:15 Відповісти
московитскії муки то Мій Кайф))))))
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12.03.2022 13:36 Відповісти
Глупости. Любой летчик это заметит при осмотре. Есть куча способов его убить, внутри парашюта.
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12.03.2022 20:03 Відповісти
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