Окупанти обстрілюють Миколаїв. ВIДЕО
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Ввечері 11 березня окупанти розпочали масований обстріл Миколаєва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.
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Топ коментарі
+45 вставай
показати весь коментар11.03.2022 21:25
+30 Неопознанный объект
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+28 Ірландія
показати весь коментар11.03.2022 21:26
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Будь ласка, зачекайте...
Вчора Кім вихвалявся, що на кордоні Херсонської та Миколаївської областей стоїть колона років, яка не хоче йти далі...
А виявляється, вони просто чекали снарядів! І тепер знищують Градами чергове українське місто! Харків, Маріуполь, Чернігів, Суми, Охтирка... Скільки ще міст потрібно знищити ворогам, щоб наші зрозуміли, що Гради і їм подібну техніку треба знищувати ще в русі, до того як вони підготуються до стрільби!
Можу помилятись, але по-моєму, Град на ходу стріляти не може ...
Треба колони нищити на марші!!!