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Миколаїв (1338) обстріл (21057) ГРАД (144)

Окупанти обстрілюють Миколаїв. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ввечері 11 березня окупанти розпочали масований обстріл Миколаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж. 

Також читайте: Російські окупанти обстрілюють Миколаїв, - глава ОВА Кім

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+45
Здохніть кацапи до останнього ********! Тримайтесь хлопці!
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11.03.2022 21:25
+30
Суки кацапские!!! Вы всё равно все выздыхаете!
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11.03.2022 21:27
+28
Ну тоді Кім в полон застрявших не братиме
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11.03.2022 21:26
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Здохніть кацапи до останнього ********! Тримайтесь хлопці!
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11.03.2022 21:25 Відповісти
Ну тоді Кім в полон застрявших не братиме
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11.03.2022 21:26 Відповісти
Суки кацапские!!! Вы всё равно все выздыхаете!
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11.03.2022 21:27 Відповісти
Коли вже ці скоти видохнуться і перестануть кошмарити наші міста.
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11.03.2022 21:27 Відповісти
Там авіації дочорта, а гради валять прямо з сіл
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11.03.2022 21:34 Відповісти
Не периживай за Українську артилерію лупаше так , що Данія здригається
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11.03.2022 21:33 Відповісти
только утром была инфа шо кацапов отбросили от Николаева, плять , там вообще хоть какое оружие есть или плять всё на Киев отправили ..
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11.03.2022 21:34 Відповісти
Град бьёт на 40 кеме
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11.03.2022 21:38 Відповісти
арта может спокойно подавить , ..Николаев почти в кольце , свободно только одесское направление .. если кольцо сомкнётся это будет второй Мариуполь , а дальше Южноукраинск , Умань ,Винница, а там и пмр подключится ,Днепр , Запорожье, Кировоград, Одесса отрежут и прямая трасса на Киев..
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11.03.2022 21:52 Відповісти
А чому Гради дозволили встановити на відстані залпу? Чому не знищили раніше???
Вчора Кім вихвалявся, що на кордоні Херсонської та Миколаївської областей стоїть колона років, яка не хоче йти далі...
А виявляється, вони просто чекали снарядів! І тепер знищують Градами чергове українське місто! Харків, Маріуполь, Чернігів, Суми, Охтирка... Скільки ще міст потрібно знищити ворогам, щоб наші зрозуміли, що Гради і їм подібну техніку треба знищувати ще в русі, до того як вони підготуються до стрільби!
Можу помилятись, але по-моєму, Град на ходу стріляти не може ...
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11.03.2022 21:37 Відповісти
Я теж цього не розумію, знищують багато танків, аде ЗРК геть мало знищують. Танки меньше завдавалиби шкоди містам, ніж гради, смерчі...
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11.03.2022 21:44 Відповісти
Николаев переждал, им нужно было сегодня в рейд выходить или контратаку. Нельзя постоянно держать оборону не выдвигаясь. Надеюсь они справятся.
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11.03.2022 21:49 Відповісти
В тому то і справа, ми зараз просто чекаємо (що неодноразовао підтверджено заявами), доки вони зберуть сили та почнуть нові потужні наступи. Я не розумію цього очікування. Кажуть що у нас всього досталь (і озброєння і армії), то чому тоді не проводять наступи зараз на позиції ворога, поки вони слабкі?
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11.03.2022 21:56 Відповісти
ждут пока из Крыма ещё десяток колон подтянутся
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11.03.2022 22:01 Відповісти
Це мабуть такий підступний план Арестовича - виманять всі війска з Криму, щоб потім його захопити голоруч.
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11.03.2022 22:05 Відповісти
Ну тут два варианта. Первый: значит нам врут и нифига у нас не хватает сил для этого. Второй: ждут когда они максимально залезут на территорию, чтобы их смести и выйти на выгодные позиции.
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11.03.2022 22:02 Відповісти
Це схоже на план від Зеленського.
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11.03.2022 22:07 Відповісти
вариант 2
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11.03.2022 22:16 Відповісти
потому что тактика понятная -заняли территорию, прикрылись буками, авиацией , а дальше шмаляют куда хотят..
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11.03.2022 21:59 Відповісти
Навіщо підпускати колони градів/ураганів під місто, щоб потім героїчно там помирати???
Треба колони нищити на марші!!!
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11.03.2022 21:49 Відповісти
Град может в 40 км сточть
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11.03.2022 21:50 Відповісти
ольха , смерчи где ?
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11.03.2022 21:53 Відповісти
байрактар 150 км
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11.03.2022 22:00 Відповісти
неуважаемые русофашисты. как вы могли из граждан своей страны превратиться в свидетелей ботоксного пу? Украина выстоит! а вам позор!Позор сотни лет. Слава Україні!
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11.03.2022 22:24 Відповісти
 
 