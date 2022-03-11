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Війська РФ продовжують безладний обстріл цивільних об'єктів у Миколаєві, - Кім. ВIДЕО
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Російські окупанти продовжують безладний обстріл в Миколаєві.
Про це у Telegram повдіомив глава ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Безладна стрілянина по цивільних об'єктах. Орки прикривають своє переміщення… Стріляють безладно, не цілячись", - йдеться в повідомленні.
За його словами, сталося 2 влучення по вул. Будівельників та стоянки ТЦ "Епіцентр" на Херсонському шосе. Обидва без ушкоджень.
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