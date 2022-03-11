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Війська РФ продовжують безладний обстріл цивільних об'єктів у Миколаєві, - Кім. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти продовжують безладний обстріл в Миколаєві.

Про це у Telegram повдіомив глава ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Безладна стрілянина по цивільних об'єктах. Орки прикривають своє переміщення… Стріляють безладно, не цілячись", - йдеться в повідомленні.

За його словами, сталося 2 влучення по вул. Будівельників та стоянки ТЦ "Епіцентр" на Херсонському шосе. Обидва без ушкоджень.

Читайте: ССО знищили колону техніки російських окупантів на Харківщині, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Агонія у кацапів?!
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11.03.2022 22:01 Відповісти
Смерть окупантам!
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11.03.2022 22:02 Відповісти
Накидали суки, як небудь летіло та падало. Мої в хостелі школи були просто шоковані, як гупало. Орки били куда небудь. Якщо навіть ціленаправлено на завод ЮТЗ, то там поруч дуже багато житлових будинків. Так, звісно на заводі дуже добра структура бомбосховищ, але ж... добігти туди ще треба.
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11.03.2022 22:12 Відповісти
Біснуються демони, воювати не вміють, зривають злобу на цивільних. Наволоч.
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11.03.2022 22:12 Відповісти
Мерзотники, нелюди.
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12.03.2022 07:38 Відповісти
Это наверно от больших успехов! Николаевцы храни Вас Бо
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11.03.2022 22:14 Відповісти
Наверное очень сильно замёрзли. Под градами скорее продвигаются к аэродрому.
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11.03.2022 22:28 Відповісти
воевать не умеют- то хоть как нужно нагадить
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12.03.2022 04:24 Відповісти
як не зЇм- то хоч понадкусюю...
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12.03.2022 04:27 Відповісти
 
 