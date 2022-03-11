Російські окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу, - "Енергоатом". ВIДЕО

Війська РФ, які захопили Запорізьку АЕС, використовують станцію в якості військової бази.

Про це у Telegram повідомляє Енергоатом, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу. Кілька зразків військової техніки на майданчику станції", - йдеться в дописі.

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