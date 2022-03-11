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Російські окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу, - "Енергоатом". ВIДЕО
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Війська РФ, які захопили Запорізьку АЕС, використовують станцію в якості військової бази.
Про це у Telegram повідомляє Енергоатом, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу. Кілька зразків військової техніки на майданчику станції", - йдеться в дописі.
Топ коментарі
+8 Инь Янь f32f1b38
показати весь коментар11.03.2022 22:13
+6 Перехватчик
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https://twitter.com/i/status/1502359129746296835
А шо там собирать? Там с трёх танкистов только на трёхлитровую баночку хватает.
Так туда их и закатать, и голодающим Поволжья отправит. ))
Чому мордор досі не визнають країною-терористом?
І взагалі, тер.оборона для неї була ділом не першочерговим.
Теж з Херсоном. І з Одесою могло бути так само, але зеленський встиг відреагувати замінивши очільника ОВА.