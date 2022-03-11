Українці створили свій мультфільм у відповідь на кремлівську пропаганду. ВIДЕО

1+1 Media та Film.UA створили мультфільм Добро завжди перемагає. За допомогою мультика автори просто й доступно пояснили всю суть війни Росії проти України.

Цей мультфільм – відповідь на маніпулятивну дезінформацію, яку розповсюджує та насаджає РФ, зокрема дітям. Анімаційний фільм буде зрозумілим дітям з трьох років і допоможе дорослим знайти слова, щоб пояснити те, що відбувається.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL.

У відповідь на кремлівський пропагандистський ролик про Івана та Миколу, який "обгрунтовує" дітям, чому загарбницька Росія розв'язала війну, українці створили свій мультфільм. В новому відео автори спробували пояснити малечі, чому в їхній Батьківщині зараз звірствують окупанти.

Героями мультика стали все ті ж хлопчики Ваня і Микола, яких в Російській Федерації охрестили "друзями". За версією авторів українського ролика, на відміну від пропагандистів, Іван та Микола не були друзями, а по-сусідськи проводили багато часу разом, поки українець не обрав для себе європейських друзів та відповідний напрямок.

Росіянину ж не сподобалося, що "менший" товариш бажає для себе кращої долі, а не йде услід за Кремлем. Через це він почав вигадувати брехню про Івана та забирати в нього "іграшки".

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Українським дітям пояснили, що подібна ситуація відбулася не з вигаданими хлопчиками, а з сусідніми країнами – Росією та Україною. Простими словами автори донесли, що країна-окупант "вкрала" Луганську та Донцеьку області та назвала їх "ЛНР" та "ДНР", а потім почала звинувачувати українців у розпалюванні ворожнечі.

"Росія хоче переконати всіх, що її агресія це насправді допомога, крадіжка українських територій – дружба, бажання знищити українську мову та культуру – це турбота, а скидання бомб на міста – це мир. Але світ бачить, за ким правда", – сказано у відео.