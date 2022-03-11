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ЗСУ б'ють колону військової техніки РФ, яка рухалась в напрямку Києва. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники б'ють колону військової техніки російських окупантів, яка рухалась в напрямку Києва.
Відео оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+64 Роман Шишацкий
показати весь коментар11.03.2022 23:37
+49 Евгений Агро
показати весь коментар11.03.2022 23:36
+22 Евгений Агро
показати весь коментар11.03.2022 23:54
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Будь ласка, зачекайте...
может не все так просто и дело не в неожиданном нападение пуйла?
https://twitter.com/i/status/1502376075321618437
Но все может быть конечно
Если с дистанции больше 2-3 км-ответки сразу не будет -с танка нихрена не видно и если расстояние больше прямого выстрела из пулемета ,мелкокалиберной 30 мм или танковой пушки то кучность ответки слабая
"Щось мені здається, що решта просто лежить на складах, координати яких Єрмак потім зателефонує та продиктує Лукашенко, начебто для того, щоб Лукашенко не стріляв по них."
Теж така підозра є!
Раніше, правда, американці дбали за те, щоб їх поставки отримували зразу ЗСУ (бещ посередництва зелені).
Але інші країни можуть не розуміти всю ницість теперішньої влади в Україні, і таких пересторог не дотримуватися.
От якби до такої (а краще трішки масованішої і з більшої відстані) затримки колони ще додати приготовану арту і (при можливості) авіацію по "корку", що утворився на дорозі - було б набагаато краще.
І дуже надіюся, що ті наші герої вижили!
Основною тактикою є підбиття головної та замикаючої машини, сіяння паники та добиття тих, що не встигли втекти, а ціллю - зрив наступу.
хорошая кацапня = мертвая кацапня
Почему такое качество хорошее? На других подобных видео качество заметно хуже.
А кацапам просьба класть в карманы луковицы, пару головок чеснока и специи
жалко что птрк так маловато
https://www.youtube.com/watch?v=50pdPPkb0XU
На відео спалили один танк з колонни. Все інше в момент здриснуло з траси.
Де там розбита колонна на відео?
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
Youtube link: можно поставить , учить стихи и распространять
Здесь все сделано через жопу, даже видео толком не сделали. Наложили какой-то пафосный музон - нахера он здесь вообще нужен? прилепили фотку дохлого кацапа, совсем из другого места и видео вставку с двумя большими взрывами непонятно чего и где, но не отсюда. Это что такое? На кого это рассчитано?
и фотки накладывал,хотя не факт