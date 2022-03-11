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ЗСУ б'ють колону військової техніки РФ, яка рухалась в напрямку Києва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники б'ють колону військової техніки російських окупантів, яка рухалась в напрямку Києва.

Відео оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+64
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11.03.2022 23:37
+49
Шкода, що в наших було мало NLAW, і вони не одразу по усіх танках залпом уібали, видно, що по ним шмаляли з танку ще, якби хоч наші живі були усі. Молімося за їх життя і допомагаємо, як можемо усі, до перемоги.
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11.03.2022 23:36
+22
Зі стугни там треба шмаляти зі сторони полів, бо крізь дерева вона на пройде, і стугни в нас мало пускових. Ракети є, а пускові з 2019 року не купляли, бо крадівництво було і замирення агресора. А наші хлопці тепер через це піддаються небезпеці там, де могли б спокійно робити свою роботу з декількох кілометрів.
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11.03.2022 23:54
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Арестович знал еще в далеком прошлом о войне. (Интервью записано 2 года назад)
может не все так просто и дело не в неожиданном нападение пуйла?
https://twitter.com/i/status/1502376075321618437
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11.03.2022 23:54 Відповісти
Забаньте цього дебіла на віки вічні!
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11.03.2022 23:57 Відповісти
ты мразь клоунская приходи попробуй меня забанить
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12.03.2022 00:12 Відповісти
давно все было договоренно -вот поэтому и не видели угрозы нападения пуйла хотя весь мир об этом кричал а т4перь сказочки данилов расказывает и поэтому и военные не были должным образом готовы если так легко дали через крым оркам выйти как на параде куда хочешь туда и едь-суки
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12.03.2022 00:24 Відповісти
Самонаїбнись, ****** лаптєногий.
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12.03.2022 00:30 Відповісти
А що він не так каже? В оточенні Зеленського ті самі люди ,яких Бутусов на 100% називав кротами кремля, чомусь СБУ вбиває представників на перемовинах від ГУР які могли,щось не те почути- так що нічого не можна виключати.
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12.03.2022 01:59 Відповісти
Горіла раша, палала. Амінь
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11.03.2022 23:36 Відповісти
Шкода, що в наших було мало NLAW, і вони не одразу по усіх танках залпом уібали, видно, що по ним шмаляли з танку ще, якби хоч наші живі були усі. Молімося за їх життя і допомагаємо, як можемо усі, до перемоги.
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11.03.2022 23:36 Відповісти
Наши ребята работают мобильными группами из лесополосы. Удар и в кусты. Колона застряла и бьет по направлению а не по цели. За поворотом джипик и в блиндаж... HAPPY END!!!
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11.03.2022 23:40 Відповісти
Там в конце видео было видно что колонна дальняя стоит плотно так что просто жесть. Почему никто не додумался забайрактарить её? Почему упускаются такие моменты? Если они всё видят как на ладно то где арта где точка у? Ну подбили пару танков а сколько пропустили?
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11.03.2022 23:46 Відповісти
бегом туда, расскажешь им, как воевать нужно. ну и точку -У прихвати, ту, что у тебя под кроватью валяется
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11.03.2022 23:57 Відповісти
Был бы я военным по специальности- там бы и был бы, я тебя фронтэнд в приложениях писать не посылаю например. Вообще "иди сам и сделай лучше" это даже не ответ а перевод темы в виду его отсутствия. Я просто вижу что не так то у нас и много средств чтобы навалять этой орде. Если колонну видят с дрона почему по ней не работает ничего кроме одного единственного нлова? Это что не настораживает?
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12.03.2022 01:08 Відповісти
Точкой У по танку? Это круто
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12.03.2022 00:23 Відповісти
Не по танку а по накоплению херни на заднем плане.
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12.03.2022 01:02 Відповісти
За кущами особливо не сховаєшся від фугасного снаряду, тому переживаю за них, чи встигли вони за ті секунди змінити позиції.
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11.03.2022 23:48 Відповісти
ну танковая пушка не гаубица и не миномет-что б с обратных склонов обстреливать
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12.03.2022 00:00 Відповісти
Существует танковый снаряд с дистанционным подрывом в воздухе. Начинён шрапнелью.
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12.03.2022 00:25 Відповісти
я конечно не сильный специалист -но по моему нужна какая то минимальная дальность для подобного выстрела и как то взрыватель на неё устанавливается,что в горячке боя быстро сделать скорее всего не успеют-это ж не осадные работы,а скоротечный бой.
Но все может быть конечно
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12.03.2022 00:34 Відповісти
Не могу понять пару вещей в ролике. За мгновение до выстрела с заправки вверху кадра идёт выстрел из кустов (с чёрным дымом), но попадания или хотя бы реактивного следа от него нет. И второй момент - после попадания в танк, ракета (или её часть) продолжает полёт и падает на обочину с другой стороны дороги.
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12.03.2022 00:39 Відповісти
остатки маршевого двигателя улетели дальше,если энлав у него ударное ядро бьет сверху и заряд не сильно большой,ракету не разносит так как у джавелина или стугны
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12.03.2022 00:48 Відповісти
Верно, но направление движения болванки после подрыва не могло остаться тем же. Хоть слегка, а скорее не слегка, должно было измениться.
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12.03.2022 01:02 Відповісти
такие колонны лучше бить издали со стугны или джавелина -энлавы больше для городских и партизанских сражений..
Если с дистанции больше 2-3 км-ответки сразу не будет -с танка нихрена не видно и если расстояние больше прямого выстрела из пулемета ,мелкокалиберной 30 мм или танковой пушки то кучность ответки слабая
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11.03.2022 23:43 Відповісти
Зі стугни там треба шмаляти зі сторони полів, бо крізь дерева вона на пройде, і стугни в нас мало пускових. Ракети є, а пускові з 2019 року не купляли, бо крадівництво було і замирення агресора. А наші хлопці тепер через це піддаються небезпеці там, де могли б спокійно робити свою роботу з декількох кілометрів.
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11.03.2022 23:54 Відповісти
да уж незадача ,с такими керивныками
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11.03.2022 23:58 Відповісти
Щось мені здається, що решта просто лежить на складах, координати яких Єрмак потім зателефонує та продиктує Лукашенко, начебто для того, щоб Лукашенко не стріляв по них.
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11.03.2022 23:44 Відповісти
Шось мені здається, шо ти з Ольгіна пишеш ))))
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11.03.2022 23:51 Відповісти
Цікаво, де той Єрмак, де Татаров, Баканов, Подоляк, бо з Ольгіно не видно, можливо ти їх бачеш кожного дня десь там?
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11.03.2022 23:56 Відповісти
Долгова:
"Щось мені здається, що решта просто лежить на складах, координати яких Єрмак потім зателефонує та продиктує Лукашенко, начебто для того, щоб Лукашенко не стріляв по них."

Теж така підозра є!
Раніше, правда, американці дбали за те, щоб їх поставки отримували зразу ЗСУ (бещ посередництва зелені).
Але інші країни можуть не розуміти всю ницість теперішньої влади в Україні, і таких пересторог не дотримуватися.
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12.03.2022 00:00 Відповісти
Я не здивуюся, якщо раптом ті склади виявляться десь під Херсоном і їх захоплять орки.
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12.03.2022 00:02 Відповісти
Так, виглядало на атаку дрібної групи з надто близької відстані.

От якби до такої (а краще трішки масованішої і з більшої відстані) затримки колони ще додати приготовану арту і (при можливості) авіацію по "корку", що утворився на дорозі - було б набагаато краще.

І дуже надіюся, що ті наші герої вижили!
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11.03.2022 23:58 Відповісти
Хлопці зробили, що змогли в тих умовах і з тими засобами, що були, герої, що тут скажеш. Звісно краще, щоб було чим їх рознести одним заходом, знищити усіх артою, авіацією і усім що є. Але тоді цього мабуть усього не було. А був вибір - пускати це лайно далі, або дати бій з тим, що є. Вони дали бій, може і загинули після цього. Дивитися бокс по телевізору і бути в ринзі це різні речі. Звісно що ми тут усі неперевершені тактики і стратеги з цього боку екрану і знаємо, як краще воювати.
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12.03.2022 00:04 Відповісти
Не сперечаюся. Але завжди краще вчитися на чужих помилках.
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12.03.2022 00:13 Відповісти
Ми вчимося, бо не здаємося тепер, як 100 років тому сталося і отримали винищення, ганьбу і знущання. А тепер серед усіх українців є єдність і солідарність у тому, що усіх цих нелюдів треба спалити, щоб уся їх кров, що не згорить у танках, попливла у синєє море. Як казав наш великий Т. Г. ШЕВЧЕНКО.
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12.03.2022 00:22 Відповісти
Ніякого залпу NLAW не існує, хиба що на навчаннях в ідеальних умовах. Шмалять куди-попало - це основна активність кацапів в усі часи.
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12.03.2022 08:35 Відповісти
Звісно, що щоб був одночасний постріл, то повинна була піхота розміщення у декількох місцях, замаскована, і коорлинувати свії дії, щоб одночасно вистрілити по декільком цілях. А в умовах бою, де тебе можуть легко вбити після цього - це дуже складно і потребує складного планування, роботи розвідки і виконавців зі стальними нервами і відпрацьованими до автоматизму навичками. Ще такого звісно немає, але скоро буде масово.
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12.03.2022 08:50 Відповісти
Не просто розміщена у декольких місцях, але й усі цілі мають бути розподілені по атакуючим та перебувати у зоні видимості одночасно. Це питання не планування, а вірогідності близької до 0.
Основною тактикою є підбиття головної та замикаючої машини, сіяння паники та добиття тих, що не встигли втекти, а ціллю - зрив наступу.
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12.03.2022 09:24 Відповісти
горите в аду мрази кацапские
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11.03.2022 23:36 Відповісти
Как красиво загорается боекомплект... одно удовольствие
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11.03.2022 23:36 Відповісти
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11.03.2022 23:37 Відповісти
Добавка ВЛАН для приготовляння шкварок в їхньому соусі
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11.03.2022 23:37 Відповісти
Розїбаште вщент! Слава нашим захисниукам!
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11.03.2022 23:37 Відповісти
и правильно делают! любой, кто пришел в Украину с оружием, с целью убивать и уничтожать - заслуживает только одного: быть утилизированным!
хорошая кацапня = мертвая кацапня
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11.03.2022 23:38 Відповісти
Видео приятное.
Почему такое качество хорошее? На других подобных видео качество заметно хуже.
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11.03.2022 23:39 Відповісти
Нет предела совершенству.
А кацапам просьба класть в карманы луковицы, пару головок чеснока и специи
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11.03.2022 23:47 Відповісти
Ні один худ.фільм не дивився із такою насолодою. Слава Україні! Героям Слава!
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11.03.2022 23:40 Відповісти
едут варвары по копаному.. как тараканы разбегаются, так и хочется тапок взять и хлопнуть..
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11.03.2022 23:41 Відповісти
Надеюсь наши не пострадали и вовремя свалили
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11.03.2022 23:42 Відповісти
кацапы просят закрыть небо, потому что совершенно ссыкотно по новым дорогам ездить.
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11.03.2022 23:44 Відповісти
Куди б вони не рухалися, кінець їх визначено, повне знищення. Справа часу.
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11.03.2022 23:47 Відповісти
хорошо. впечатляет.
жалко что птрк так маловато
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11.03.2022 23:51 Відповісти
na skolko mne izvesno uze 3 dnia nazad Ukraina polucila vsego 17 tysiac PTRK,konecno vezde oni nuzni.
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11.03.2022 23:57 Відповісти
Pravilno delajut sto lovit koloni,lucej miseni nenajti.Pocase nado tak delat,xoroso bylo so dvux storon prizat no stob byl les s dvux storon
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11.03.2022 23:55 Відповісти
Новий remix на пісню нашого автора Тарас Боровок (Taras Borovok) "Байрактар"

https://www.youtube.com/watch?v=50pdPPkb0XU
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11.03.2022 23:56 Відповісти
Кацапы лупят, как слепые....куда попало....
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11.03.2022 23:59 Відповісти
Антонина Герич як завжди: "Бьють колонни!!!"

На відео спалили один танк з колонни. Все інше в момент здриснуло з траси.

Де там розбита колонна на відео?
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12.03.2022 00:07 Відповісти
Вставай, народ Украинский! - Новая песнь борьбы за Свободу 2022

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw

Youtube link: можно поставить , учить стихи и распространять
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12.03.2022 00:09 Відповісти
это ******, гопота чтоли, ипать 50 метров, куда *****, на броне группу, верная смерть...с такой дистанции рпг7итдитп и только в городской застройке, жаль ребят, это самоубийство...
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12.03.2022 02:36 Відповісти
Это хорошее видео, о том как не надо делать. Хорошо, что сожгли один танк, но это самоубийственный поступок. С одним NLAW останавливать головную машину? Если у вас один заряд, то сжигать надо самый последний танк. Если есть несколько, то надо расположиться вдоль дороги и поджигать через одну машину, тогда оставшиеся целые танки не будут отстреливаться, а будут дергаться, разворачиваться и пытаться выйти из под огня.
Здесь все сделано через жопу, даже видео толком не сделали. Наложили какой-то пафосный музон - нахера он здесь вообще нужен? прилепили фотку дохлого кацапа, совсем из другого места и видео вставку с двумя большими взрывами непонятно чего и где, но не отсюда. Это что такое? На кого это рассчитано?
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12.03.2022 07:49 Відповісти
видео выложил геращенко,скорее всего он и музыку
и фотки накладывал,хотя не факт
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12.03.2022 09:30 Відповісти
По крайней мере 2 машины противника приняли бой. Недооценивать кацапов не стоит
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12.03.2022 09:40 Відповісти
Та танк с перепугу абы куда стрельнуть. Пусть в поле съезжают и там их бросают.
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12.03.2022 10:02 Відповісти
З двух сторін треба засідку робити, піхота ворога вільно побігла на інший бік... А танчики розвернули в наш бік...
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12.03.2022 10:40 Відповісти
Хто так організовує оборону бездарно????
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12.03.2022 10:42 Відповісти
Слава Захисникам, смерть рашистам що прийшли на нашу землю
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12.03.2022 11:20 Відповісти
В мирное время это называлось слабоумие и отвага. В военное это называется героизм и самопожертвование. Надеюсь группа выбралась из этого ада. Но неуместный тут монтаж ролика навевает печальные мысли.
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12.03.2022 11:47 Відповісти
Я ето видео видел ещё в начале войны, отака то правда от Геращенко)))
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01.04.2022 23:22 Відповісти
 
 