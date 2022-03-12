Російські окупанти обстріляли онкологічну лікарню у Миколаєві. ВIДЕО

Російські окупаційні війська обстріляли онкологічну лікарню у Миколаєві.

Про це у Facebook повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Максим Безносенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Нападати на слабого може лише виродок. Про слабого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області. Якщо ненависть до ворога гуртує – ми вже найзгуртованіша нация в світі. Якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, який несе загрозу – вона не просто хвора, вона вже в агонії. І це – єдине, що може нас тішити в таких обставинах.

Нелюди поцілили, але великої шкоди, на щастя не завдали. Тож працюємо далі", - йдеться в повідомленні.

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