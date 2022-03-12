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Російські окупанти обстріляли онкологічну лікарню у Миколаєві. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська обстріляли онкологічну лікарню у Миколаєві.

Про це у Facebook повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Максим Безносенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нападати на слабого може лише виродок. Про слабого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області. Якщо ненависть до ворога гуртує – ми вже найзгуртованіша нация в світі. Якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, який несе загрозу – вона не просто хвора, вона вже в агонії. І це – єдине, що може нас тішити в таких обставинах.

Нелюди поцілили, але великої шкоди, на щастя не завдали. Тож працюємо далі", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Війська РФ продовжують безладний обстріл цивільних об'єктів у Миколаєві, - Кім. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Що б перемогти нам треба більше дохлих кацапів.
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12.03.2022 00:19 Відповісти
Вбивати цапів без жалю! Цап не має право на життя!
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12.03.2022 00:19 Відповісти
им все равно по кому бомбить
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12.03.2022 00:20 Відповісти
Ми приречені вести боротьбу до перемоги! А інакше всі ці страждання були даремними (( Зе навіть не має право чимось поступатись на перемовинах
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12.03.2022 00:21 Відповісти
А по видео как тюрьма где то в Швеции
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12.03.2022 00:25 Відповісти
Новина ніахті. Луплять насліпо. Орда. Бачуть шо культурно нема варіянта захопити і тулять куда попало. Мені здається шо вони вже себе відчувають і так доволі обісраними тому їм уже пофіг шо бомбити. Печелька. Но якшо вже бути циніком то краче онко чим роддом.
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12.03.2022 00:26 Відповісти
Кацапня - це ходячі зомбі , які нічого не вміють робити ,
тільки вбивати слабших від себе , грабувати і руйнувати 🙁
Розплата буде , москальня клята , і дуже скоро
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12.03.2022 00:27 Відповісти
Не дай Бог брати потім когось в полон після цього.
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12.03.2022 00:29 Відповісти
 
 