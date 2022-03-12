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Бої з окупантами тривають у Миколаєві, - ДПСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У Миколаєві, який з вечора 11 березня обстріляли з важкої артилерії російські війська, тривають бої з окупантами.

Про це повідомляє у Телеграмі Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз у Миколаєві йдуть запеклі бої", - зазначається в повідомленні.

На опублікованому відео видно численні спалахи у нічному місті.

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Як повідомлялося, увечері 11 березня російські війська обстріляли місто Миколаїв з важкої артилерії. За інформацією ОВА, пошкоджено низку об'єктів, одна людина поранена.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
УКРАЇНО ТРИМАЙМОСЯ-РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ...
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12.03.2022 06:48
+28
******* орки
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12.03.2022 06:48
+20
Це не бої в Миколаєві, це обстріл Миколаєва.
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12.03.2022 06:52
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УКРАЇНО ТРИМАЙМОСЯ-РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ...
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12.03.2022 06:48 Відповісти
******* орки
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12.03.2022 06:48 Відповісти
Тебя в военкомате ждут
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12.03.2022 07:01 Відповісти
👏👏👏
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12.03.2022 07:09 Відповісти
Це не бої в Миколаєві, це обстріл Миколаєва.
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12.03.2022 06:52 Відповісти
Может это и наши дают ответку
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12.03.2022 07:01 Відповісти
ХЕР кацапам в рот а ни Николаев !
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12.03.2022 06:57 Відповісти
Смерть цапам!
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12.03.2022 07:09 Відповісти
Самолеты ударили по обьездной дороге, а чьи они х.з. То ли наши, колонны русни палили, то ли по нашим блокпостам ударили.
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12.03.2022 07:16 Відповісти
сейчас придет товарисчь Ким и все пабедит....
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12.03.2022 07:43 Відповісти
Я живу в (примерно) 110км на юго/восток. Около 7утра слышал канонаду со стороны Николаева,похоже палили с градов. Было два залпа. Я даже не могу представить каково тем,по кому стреляют. путлер ***** путлер *****. Щоб ти здох скотина. Слава Україні!!!
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12.03.2022 07:45 Відповісти
а я в Николаеве
и в пол шестого, и в час
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12.03.2022 15:56 Відповісти
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12.03.2022 10:31 Відповісти
 
 