Унаслідок обстрілу окупантами виникла пожежа на складі у Броварському районі. ВIДЕО

12 березня о 03:50 у с. Квітневе Броварського району внаслідок обстрілу виникла пожежа складу зберігання замороженої продукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС

"Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки", - йдеться в повідомленні.

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