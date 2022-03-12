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Бровари (240) Київська область (3131) обстріл (21057) пожежа (3746) ДСНС (4460)

Унаслідок обстрілу окупантами виникла пожежа на складі у Броварському районі. ВIДЕО

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12 березня о 03:50 у с. Квітневе Броварського району внаслідок обстрілу виникла пожежа складу зберігання замороженої продукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС

"Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчорашній бій на напрямку Броварів завершився повним розгромом підрозділу військ РФ. Будемо "кошмарити" противника і вдень, і вночі, - Залужний. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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*****, навіть заморожені креветки несли якусь загрозу оркам...
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12.03.2022 07:44 Відповісти
А м'ясний фарш? А рибний фарш?
В Києві цих продуктів вже давно нема....
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12.03.2022 08:00 Відповісти
раzzіяни ж розраховували на місця в маразільніку а бендерівські кріветкі їх випередили))))))
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12.03.2022 08:12 Відповісти
 
 