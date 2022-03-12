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У Василькові після російського авіаудару горить нафтобаза, - голова ОВА Кулеба. ВIДЕО
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У Василькові після авіаудару російських військових спалахнула нафтобаза.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Він також додав, що окупанти обстріляли нафтобазу у селі Крячки.
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