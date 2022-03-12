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У Василькові після російського авіаудару горить нафтобаза, - голова ОВА Кулеба. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Василькові після авіаудару російських військових спалахнула нафтобаза.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він також додав, що окупанти обстріляли нафтобазу у селі Крячки.

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Отже нам дуже бракуватиме пального. Москалі атакують нашу енергетику.
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12.03.2022 08:49 Відповісти
Они уже атаковали эту базу пару недель назад. Так что это просто новая попытка.
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12.03.2022 08:52 Відповісти
Вопрос другой. Почему не вывезли топливо, пока было затишье?
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12.03.2022 09:09 Відповісти
Не хвилюйтесь, паливо вивезли ще після першого авіаудару. Там залишки в цистернах горять
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12.03.2022 09:13 Відповісти
Це вже третій, а не другий авіаудар.
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12.03.2022 09:14 Відповісти
Так одну ж вже оаздовбали десь тиждень тому. Це якась друга чи та ж?
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12.03.2022 09:08 Відповісти
Телефонував, кажуть, що нічого, ми вже "звикли", продовжуємо боротьбу.
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12.03.2022 09:34 Відповісти
 
 