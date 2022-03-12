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Війська РФ змінили тактику і хаотично обстрілюють Миколаїв: 2 людини поранено, - голова ОВА Кім. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська вночі хаотично обстріляли Миколаїв, внаслідок чого 2 особи отримали поранення.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти сьогодні обстрілювали вночі хаотичним вогнем лікарні, інтернат, котельню – потрапили у трубу. Наразі жертв немає від обстрілу. 2 поранених", - розповів він.

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За словами голови ОВА, ворог змінює тактику – тепер російські військові виїжджають, стріляють і тікають назад. Окупанти розміщуються у селах, квартируються у сільських школах та будинках, тому ЗСУ не можуть "щільно накривати їх у відповідь".

Кім зазначив, що оскільки зараз правил немає, то тепер працюватимуть із ворогом "жорсткіше".
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Топ коментарі
+7
Хто допустив вихід ворога з Криму через перешийок? Тепер вони розтеклись по всьому півдню. Під трибунал.
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12.03.2022 09:20
+4
Ой дійсно, хто це зробив?
Хто обрав непорозуміння яке три роки замість армії будувало дороги, саджав генералів, та боровся з опозицією?
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12.03.2022 10:03
+3
С чего вы взяли,что русские твари меняют тактику.Херячить по мирным кварталам,это их военая доктрина.
Террор и еще раз террор таварищи!
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12.03.2022 09:11
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А куди ділося повідомлення на Цензорі про героїчну погрозу Байдена росянам, що "у випадку ящо ті застосують хімічну хброю", тто їм буде "Пекло"-2? Дуже неполіткоректі коментарі поперли?
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12.03.2022 09:09 Відповісти
"зброю"
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12.03.2022 09:10 Відповісти
Он пошутил.
На самом деле он сказал,что озабочен и озадачен.
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12.03.2022 09:12 Відповісти
Ага, а після вихідних (!!!) почнуть американці консультації (!!!) з приводу можливої передачі Словаччиною Україні НАДВАЖЛИВИХ ЗАРАЗ комплексів ППО С-300!!! Панове, у нас реальна війна, це не Голлівуд, і ми бачимо її не через репортажі (дуже боягузливі) CNN!
Вкотре дуже хочеться, щоб Бог перемістив кацапську орду на Рейн, чи Каліфорнію!
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12.03.2022 09:23 Відповісти
Напевно про справжню ціну озабоченості Байдена ми дізнаємось після війни.
Бо ніхто не буде зараз проголошувати кількість і вартість допомоги.
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12.03.2022 09:17 Відповісти
Это не тактика, это олигофрения.
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12.03.2022 09:09 Відповісти
С чего вы взяли,что русские твари меняют тактику.Херячить по мирным кварталам,это их военая доктрина.
Террор и еще раз террор таварищи!
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12.03.2022 09:11 Відповісти
******* кацапів !!!
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12.03.2022 09:15 Відповісти
Пішли шляхом терору.
Не новий метод.
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12.03.2022 09:15 Відповісти
про зелені коридори для нелюдів питання відпало?
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12.03.2022 09:18 Відповісти
за неимением своих печатных мощностей, на оккупированных территориях расея использует свои почтовые марки с надпечаткой Ukraine

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12.03.2022 09:19 Відповісти
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12.03.2022 09:28 Відповісти
ты бы хоть в теме разобрался, прежде чем калякать что-то
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12.03.2022 09:37 Відповісти
*калякать*,тварь рашистская будешь со своим бойфрендом в теплотрассе чебоксар..
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14.03.2022 19:24 Відповісти
гбш-ная шлюха - иди на ***
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14.03.2022 19:48 Відповісти
Рашистский ***** ,вам конец ,причем слонячий ....
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14.03.2022 19:50 Відповісти
Хто допустив вихід ворога з Криму через перешийок? Тепер вони розтеклись по всьому півдню. Під трибунал.
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12.03.2022 09:20 Відповісти
Ой дійсно, хто це зробив?
Хто обрав непорозуміння яке три роки замість армії будувало дороги, саджав генералів, та боровся з опозицією?
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12.03.2022 10:03 Відповісти
КАЦАПИ ПРИСТОСОВУТЬСЯ,ЗМІНЮЮТЬ ТАКТИКУ МОБІЛІЗУЮТЬСЯ,ЗГУРТОВУЮТЬСЯ НАВКОЛО ФЮРЕРА І ВПЕРТО ЙДУТЬ ДО СВОЄЇ МЕТИ-ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ ФІЗИЧНО. В ПОЛОН ВОНИ НЕ ЗДАЮТЬСЯ,НІЯКІ ВИНАГОРОДИ ,АГІТАЦІЯ ТА ВМОВЛЯННЯ НЕ ДІЮТЬ. ЗДАЮТЬСЯ ЛИШЕ ВТРАТИВШИ БОЄЗДАТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВБИВАТИ НАС. ЦЕ ТРЕБА ВРЕШТІ ЗРОЗУМІТИ,УСВІДОМИТИ І НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮВАТИ НА ЇХ ПОВНЕ ФІЗИЧНЕ ВИНИЩЕННЯ ПО ІНШОМУ НЕ БУДЕ. ВСЕ ВСЕРЙОЗ І НАДОВГО. МЕНШЕ ПРЕС КОНФЕРЕНЦІЙ І БІЛЬШЕ КАЦАПСЬКИХ ТРУПІВ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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12.03.2022 10:25 Відповісти
Треба обстріли цапської території. Смерть цапам!
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12.03.2022 12:37 Відповісти
 
 