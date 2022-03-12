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Війська РФ змінили тактику і хаотично обстрілюють Миколаїв: 2 людини поранено, - голова ОВА Кім. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська вночі хаотично обстріляли Миколаїв, внаслідок чого 2 особи отримали поранення.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти сьогодні обстрілювали вночі хаотичним вогнем лікарні, інтернат, котельню – потрапили у трубу. Наразі жертв немає від обстрілу. 2 поранених", - розповів він.
За словами голови ОВА, ворог змінює тактику – тепер російські військові виїжджають, стріляють і тікають назад. Окупанти розміщуються у селах, квартируються у сільських школах та будинках, тому ЗСУ не можуть "щільно накривати їх у відповідь".
Кім зазначив, що оскільки зараз правил немає, то тепер працюватимуть із ворогом "жорсткіше".
Топ коментарі
+7 5 копійок
показати весь коментар12.03.2022 09:20
+4 Abrakadabr Abrakadabrov
показати весь коментар12.03.2022 10:03
+3 Сергей Воробей 25ea4f2b
показати весь коментар12.03.2022 09:11
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На самом деле он сказал,что озабочен и озадачен.
Вкотре дуже хочеться, щоб Бог перемістив кацапську орду на Рейн, чи Каліфорнію!
Бо ніхто не буде зараз проголошувати кількість і вартість допомоги.
Террор и еще раз террор таварищи!
Не новий метод.
Хто обрав непорозуміння яке три роки замість армії будувало дороги, саджав генералів, та боровся з опозицією?